二年级娃数学62分 学霸妈妈你别崩溃

当家长面对“不可原谅”的分数，应该怎么办？专家表示，家长不应在孩子面前表达崩溃情绪，而是要尽可能引导孩子表达出对于成绩不佳的感受，再跟孩子一起解决问题。

日前，“孩子到底要不要打”“作业到底是太多了还是太少了”等都成为家长群里的热议话题。家长们的焦虑肉眼可见，而最让家长们焦虑的，还是孩子们的成绩。尤其是一、二年级的家长，看到八字头、七字头的分数，简直恨不得把孩子塞到肚子里“回炉再造”。

当家长面对“不可原谅”的分数，应该如何抑制住心中的怒火，露出尴尬而不失礼貌的微笑，鼓励孩子化悲愤为力量，帮助他们建立“逆袭”的信心呢？专家表示，家长不应在孩子面前表达崩溃情绪，而是要尽可能引导孩子表达出对于成绩不佳的感受，再跟孩子一起解决问题。

案例：

面对62分的卷子学霸妈哭了

“才二年级，数学62分，看到卷子的一刹那，我脑子就炸了。”近日，单女士自言心灵遭受到了“重创”。毕业于985大学，单女士从小到大都是品学兼优，即使在人才济济的大学里，她也是风云人物。丈夫也是学霸一枚。

面对还没开窍的儿子东东，她有时候会怀疑是不是基因“突变”了。东东聪明伶俐口才了得，可上了小学后，机灵劲却没有表现在学习上。在单女士看来，小学一二年级，拿99分、98分都应该反思一下为何不能得100分。可东东70多分、80多分、90多分、100分都拿过，考得好了挺得意，考得差了却毫无危机感。做作业依旧磨蹭，学习依旧走神。单女士虽然内心失落，却还不断地自我安慰“静待花开，男孩子比较晚熟”。可看到鲜红的“62”和一个一个红叉叉后，她终于爆发了。

“你成天上课都学了啥？你做卷子的时候都在想啥？你到底想怎样？”单女士声泪俱下地冲着儿子吼了起来，残存的最后一点理智遏制了她使用武力的冲动。

思考：

孩子委屈巴巴该怎样对他

也许是知道自己实在考得太差了，平日里句句回怼的东东，这一次一声都不敢吭，任凭妈妈怎样冲他大吼大叫，他也只是苦着脸，像受惊的小兔一样看着妈妈。

儿子委屈巴巴的样子让单女士有点心疼，她不再吼叫，而是悲愤地发了一条朋友圈：“二年级数学考到62分，妈妈除了想开点，还能怎么样呢？”那天晚上她失眠了。“学习习惯和学习态度不行，怎么说怎么教都没有用。我很担心，但就是没辙。孩子一天一天长大了，看着他没啥起色心里就很着急。”单女士说。

支招

内心再崩溃 也要做朵“太阳花”

广东实验中学学生发展指导中心负责人蓝敏是一名青少年心理专家，也是一个妈妈。她表示，家长首先要做的就是不能当着孩子的面崩溃。毕竟，孩子考出了很差的成绩，他们自己才是最难过的人。

蓝敏建议，面对孩子成绩不佳，家长首先得让自己冷静下来，心平气和地跟孩子聊一聊，疏导孩子的情绪。这个时候如果问“你现在是什么感受”，效果可能不好。可以尝试以游戏、象征的方式，跟孩子讨论。例如问孩子“此刻你觉得自己像一个什么动物？”家长可以根据这些小动物的特性，结合当下的情景，跟孩子进一步深入地聊，例如“你觉得小猪此时心里会想什么”，有点像跟孩子一起编写一个故事，在这个过程中，孩子可能就会把自己此刻的情绪融入故事，从而完成了情绪的疏导。

在家长和孩子的情绪都处理好之后，分析原因\找问题这些后续步骤才能够更好地进行。家长在这个时候进一步说：“我认为你最近的学习态度比较有问题”，孩子才会更易于接受而不是防御。“整个过程都应该让孩子感觉到父母对自己是理解的，不会因为成绩不好就不爱他了。这样一来孩子更能意识到父母是真心诚意帮助他的。”蓝敏提醒，在孩子成绩不佳的时候，父母一定要让孩子看到希望。家长应该在疏导好彼此情绪之后，跟孩子共同制定改进计划，然后彼此加油鼓劲，就更有可能将失败变为成功之母。