招生分三类，各类术科投档总分算法不同，2020艺考生这样招录！

我省艺术类专业术科统考考试报名正在进行中，艺术类考生可根据自身艺术专长和文化课科目，合理选填考试科类、省统考类别和校考等对应项信息点。

我省艺术类专业术科统考考试报名正在进行中，艺术类考生可根据自身艺术专长和文化课科目，合理选填考试科类、省统考类别和校考等对应项信息点。艺考招生共分为统考、校考和“统+校”三类，在报考中，音乐类、美术类和舞蹈类文化课成绩占总分40%，广播电视编导类文化课成绩占总分60%，具体招录详情快往下看！

招生分三类，实行平行志愿和顺序志愿

我省艺术类专业招生分为统考、校考和统考基础上的校考（简称“统+校”）三种类别。

实行平行志愿的有：艺术类统考本专科院校（专业）均实行平行志愿，设置一个院校志愿组，A、B、C、D、E、F共6个顺序排列的院校志愿，每所院校设6个专业志愿和1个是否服从专业调剂选项。

实行顺序志愿的有：教育部批准的独立设置本科的艺术院校和参照独立设置院校执行的本科院校的“统+校”和校考专业各设置1个院校志愿，实行顺序志愿填报和投档。其他艺术类院校“统+校”和校考专业各设置2个院校志愿，实行顺序志愿填报和投档。

提前批、本科批、专科批均设录取，报考不同院校需分清

普通高校艺术类院校（专业）分本科批次和专科批次进行录取。

教育部批准的独立设置本科艺术院校和参照独立设置院校执行的本科院校的“统+校”和“校考”专业录取工作在提前批次录取，按“统+校”和“校考”顺序投档、录取。

教育部批准的独立设置本科艺术院校和参照独立设置院校执行的本科院校的统考专业及其他本科院校艺术类专业录取工作与普通文理类本科专业同批次录取，按统考、“统+校”、校考顺序投档、录取。

值得注意的是，报考教育部批准的独立设置本科艺术院校和参照独立设置院校执行的本科院校的“统+校”和“校考”专业的考生，不得兼报提前批次录取的文科类和理工类专业。本科录取批次和专科录取批次中，同批次的艺术类专业、文科类专业、理工类专业之间不能兼报。

各类术科投档总分算法不同

音乐类、美术类和舞蹈类统考院校（专业）投档总分750分，以普通高考文化课总分和术科统考分数合成的总分排序情况投档，总分合成计算公式为：考生总分=文化课成绩×40%+术科统考成绩×2.5×60%。

广播电视编导类统考院校（专业）投档总分750分，以普通高考文化课总分和术科统考分数合成的总分排序情况进行投档。总分合成计算公式为：考生总分=文化课成绩×60%+术科统考成绩×2.5×40%。

考生总分排序规则为：按合成总分从高到低排序，合成总分相同时，依照术科统考成绩从高到低排序，术科统考成绩仍相同时，按照普通高考语文、英语、文科综合/理科综合、文科数学/理科数学科目成绩依次排序。

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目前，我省普通高考艺术类考生报名正在进行中（报名时间为2019年11月1日至11月10日），还没有报名的考生请抓紧时间。

新闻加点料

独立设置的本科艺术院校（30所）

中央戏剧学院、中央美术学院、中央音乐学院、中国音乐学院、北京电影学院、北京舞蹈学院、中国戏曲学院、天津音乐学院、天津美术学院、鲁迅美术学院、吉林艺术学院、上海音乐学院 、上海戏剧学院、南京艺术学院、中国美术学院 、景德镇陶瓷大学、山东艺术学院、解放军艺术学院、山东工艺美术学院、湖北美术学院、武汉音乐学院、广州美术学院、星海音乐学院、广西艺术学院、四川美术学院、云南艺术学院、西安美术学院、西安音乐学院、新疆艺术学院、四川音乐学院。

参照独立设置执行的本科院校（15所）

清华大学、中国传媒大学、中央民族大学、东华大学、江南大学、北京服装学院、北京印刷学院（仅限艺术设计本科专业）、天津工业大学、上海视觉艺术学院、苏州大学（仅限艺术设计本科专业）、浙江传媒学院（仅限播音与主持艺术、广播电视编导、摄影、录音艺术等4个本科专业）、浙江理工大学（仅限艺术设计本科专业）、内蒙古大学（仅限音乐表演、表演、音乐学等3个本科专业）、浙江音乐学院（仅限音乐学、音乐表演、作曲与作曲技术理论、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导、表演、艺术与科技8个本科专业）、武汉设计工程学院（仅限表演、播音与主持艺术、戏剧影视美术设计3个本科专业）。

注：院校名单若有变动，以教育部最新公布为准。

【记者】唐巧燕

【来源】南方号：南方青春高考季