福田：增两类学校20所 增学位超3万个

近日，备受关注的福田区“双十工程”集中开工仪式在福田区田面村举行，该工程的启动意味着福田未来将新增学位逾3.1万个。

“‘双十工程’是福田区在新中国成立70周年之际，推出的十大‘民生福礼’中的头号工程，将采取两种创新的建设路径，建设十所高科技预制学校和十所永久性立体布局的学校。”

11月7日上午，备受关注的福田区“双十工程”集中开工仪式在福田区田面村举行，福田区区长黄伟表示，该工程的启动意味着福田未来将新增学位逾3.1万个，不仅能有效缓解福田区近年来的区域学位压力，更能解决福田区现有大班额问题，让每个孩子得到更精心的教育。

深圳市委常委杨洪、深圳市副市长王立新、深圳市教育局局长陈秋明、福田区区长黄伟、深圳市城市管理和综合执法局副局长杨雷、福田区区委常委刘柏廷、副区长叶文戈、孟漫等领导出席开工仪式。

预测2023年学位需求将达到顶峰

“福田是传统教育强区，全区面积仅占全市总面积4%左右，但小学在校学生约占全市在校小学生的10%，2012—2018年，福田区义务教育阶段缺口数排全市第二，学位紧缺度全市最高。”当日，“双十工程”开工仪式后，福田区委教育工委书记，区教育局党组书记、局长田洪明亮相“福田发布”，详细介绍了福田区学位建设的相关进展，实施“双十工程”的背景、意义，以及福田教育未来的发展方向。

田洪明表示，福田辖区户籍人口由2008年的56.22万增长到2018年的104.22万，十年间增长85.4%，而同期新改扩建学校学位增量为1.82万个，增幅仅为20%，人口增速远快于学位供给增速，学位压力巨大。

他强调，在“二孩”政策实施的背景下，福田区新增学位需求预计将在2023年达到顶峰，届时入学人数将达3.35万人，学位缺口将达1.3万个，“多种因素带来的学位压力迫使我们福田区需要创新的手段、前瞻的智慧甚至更大的勇气和魄力去解决好近期学位不足和远期教育可持续发展问题。”

据介绍，为解决好辖区居民孩童入学问题，福田区高站位、多举措，在学位供给问题上未雨绸缪。近年来，福田区想方设法、千方百计全力挖潜学位，包括充分利用城市更新，增加学校用地；合理置换、腾挪空间扩大教育用地；引入“代建制”、推出“8+1”福田新校园行动计划以及建设高科技预制学校、实施小初结合、跨区合作办学等一系列改革措施，最大限度满足日益增长的对优质学位的需求。

以教育供给“组合拳”保障学位

针对当前和今后一个时期福田学位学区爆发式增长问题，福田区委、区政府高度重视，围绕“打基础、利长远”，打好制度设计、学校建设、政策规范“组合拳”。

黄伟表示，福田区一方面从规划上确立了“城市更新项目公共设施配套优先”原则，将学校建设作为公共设施配套的第一要务，探索实行“两个一律”，即凡是没有按规定配套学校的城市更新项目一律不予立项；凡是已立项但没有配备学位的城市更新项目一律不予开工。另一方面，结合福田实际，打破传统建筑工艺和以往建设审批的局限，提出了学位供给“双十工程”。

采访中，黄伟介绍，“双十工程”为福田区学位建设又一创新举措，一方面采用全国最先进的轻钢结构装配模式，新建十所高科技预制学校；另一方面突破学校建设层高限制、容积率限制等“卡脖子”审批条件，梳理约14.4万平方米的地块，建设十所高密度永久校舍。未来五年内，“双十工程”将彻底扭转福田区学位供给特别紧张的局面。

对于“双十工程”，田洪明则作出了更详细地介绍。“双十工程”的第一个“十”，是指建设十所高科技预制学校，即采用全国领先的轻钢结构装配模式建设高科技预制学校，将等量学位学校的建设周期从3—5年缩短至半年，实现短期内学位供给能力大幅提升。十所高科技预制学校（合计占地面积近8.8万平方米）年内启动建设，预计2020年全部建成并交付使用，届时将新增学位超1.5万个。

第二个“十”，则指建设十所永久学校。通过系统梳理、科学预测，对现有及未来学位需求、辖区教育用地和学校建设规划进行全面梳理和论证，对已规划立项的新建、拆除重建和扩建学校项目进行重新梳理，突破“卡脖子”的审批条件，建设十所永久学校，落实永久校舍建设与需求匹配。目前正抓紧梳理相关地块，预计新增学位1.6万个。

笔者观察到，在公开信息中，此次规划建设的十所高科技预制学校拟选址于福田区7个街道，校名暂为侨乡、新洲、田面、梅园、石厦、梅坳、林园东、侨城东、百花以及深南高科技预制学校；而规划建设的十所永久学校则拟选址于福田区的9个街道，分别为香蜜湖、南园、福田、莲花、福保、梅林、华富、圆岭以及沙头街道。

借力5G、人工智能等构建全市领先的智慧教育

事实上，福田区一直坚持以“扩规模”和“提质量”并举，多举措推动福田教育从外延向内涵发展，从均衡向优质升级，实现福田教育从“学有所教”向“学有优教”转变。

为让更多市民共享教育改革发展红利，福田教育改革先行先试、积极探索集团化办学新模式，实施“名校+”“联盟+”等战略，包括：成立城中村品牌学校创建联盟；依托区教科院的智库科研力量和优势兴办区教科院附属小学、中学，打造教科院附属学校品牌；将新开办的红岭实验小学纳入红岭教育集团管理体系，探索多元体制的法人治理结构改革等，通过新开办学校、薄弱学校与现有品牌学校进行集团化办学，促进学校间资源共享、优势互补、共同提升。

田洪明指出，接下来，福田还将构建深圳首个区域教育治理体系准则，推动教育治理能力和治理体系的现代化建设；继续探索多元体制法人治理结构改革；先行先试，借力5G、人工智能、区块链、大数据等新技术撬动教学方式和人才培养模式变革，构建领先全市的“智慧教育”。同时，将继续全面推行义务教育阶段学生校内午餐午休、全面免费开放体育场馆、全力推进公办幼儿园建设、高位布局高等教育等，推进教育惠民，提升市民获得感和幸福感，打造民生幸福标杆。

黄伟也表示，随着“双十工程”等系列举措的推动，期待福田区能够在中国特色社会主义先行示范区的建设当中，当好中心城区应有的尖兵和示范作用。

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什么是“高科技预制学校”？

所谓高科技预制学校，即采用全国领先的轻钢结构装配模式建设的学校，具有质量高、工期短、安全性好、施工影响低、绿色环保等特点。其将等量学位学校的建设周期从3—5年缩短至半年，实现短期内学位供给能力大幅提升。

福田区高科技预制学校，所用结构构件、围护构件和功能模块均选用预制装配构件，构件在全国范围内甄选具备资质的专业工厂加工成特定的尺寸规格。使用梁柱框架与剪力格构混合受力，自重仅为传统钢筋混凝土项目的30%，大幅降低地基要求，承载能力更强；以剪力框格抗侧力，系统解决抗风、抗震关键问题。

除土建基础工程外，高科技预制学校搭建现场几乎没有焊接和湿作业，全部采用螺栓机械连接，保证了施工井然有序、洁净低噪，最大限度降低对周边居民和环境的干扰和影响。

对话

高科技预制学校是否会划分学区地段？

田洪明：建设高科技预制学校是为了缓解片区学位供不应求的情况，主要用于接收超过片区学校招生计划的符合我区招生条件的学生，将不再重新划分学位。因此，地段学生报名仍到对应的学区地段学校报名，当地段学校报名人数超过招生计划人数，区教育局将统筹安排学位。

“双十工程”真正落地以及学校投入使用的时间是怎样的？

田洪明：规划建设的10所高科技预制学校，将在2020年内全部完工，2020年秋季便可正式投入使用；规划建设的10所永久学校，正在逐步开展学校建设前期工作，计划用5年左右的时间推动10所学校项目陆续落地。

高科技预制学校作为临时建筑，如何保证质量安全？

田洪明：高科技预制学校的建设周期之所以能够大幅缩短，主要得益于引进世界先进国家建设经验，采用轻钢结构及模块化生产的预制方式，以及突破传统施工局限的高科技制造技术和安装技术，按照正规校舍标准进行建设，经空气质量检测合格后交付使用。

在建设周期缩短的同时，学校的建造质量和安全可靠性也是重中之重，高科技预制学校不同于普通临时建筑，将按照20年使用寿命的高标准建设，设计、施工图纸经专业审图公司和消防部门审核，由区住建局安监站、质监站提前介入，通过高质量标准化生产，形成高效、优质、批量、模块化的高科技预制建筑，在建设工艺、结构安全、消防安全等方面都会得到有效保障。