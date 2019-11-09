东莞教育集团拟再添3名成员，快来看看囊括哪些学校？

近年来，东莞致力于教育扩容提质，根据规划至2020年至全市新建扩建中小学、幼儿园共267所，新增学位17.4万个，与此同时培育100所品牌学校，组建30个以上教育集团。

东莞中小学教育集团化办学又有新动向，拟新增三个中小学教育集团，分别为厚街前进小学教育集团、谢岗镇中心小学教育集团和道滘镇中心小学教育集团。11月6日，东莞市教育局对名单进行公示。

根据公式内容，此次组建的三个教育集团分别为复合型、紧密型和托管型。其中，厚街前进小学教育集团为复合型，龙头学校是厚街镇前进小学，成员学校包括厚街镇大迳小学（托管型）和厚街开贤学校（联盟型）；谢岗镇中心小学教育集团为紧密型，龙头学校是谢岗镇中心小学，成员学校是谢岗镇中心小学曹乐分校；道滘镇中心小学教育集团为托管型，龙头学校为道滘镇中心小学，成员学校是道滘镇小河小学。

近年来，东莞致力于教育扩容提质，根据规划至2020年至全市新建扩建中小学、幼儿园共267所，新增学位17.4万个，与此同时培育100所品牌学校，组建30个以上教育集团。目前，已经完成二批共21个教育集团组建。

根据《东莞市推进中小学校集团化办学实施方案》，全市集团化办学采取“名校+分校”“名校+新校”“名校+弱校”“名校+民校”4种形式组建，通过输出品牌、管理、资源，实现优质教育资源共享和教育均衡优质发展。

2018年，全市首批教育集团成立，包括东莞中学、东莞外国语学校等10个教育集团。今年7月，东莞市教育局公布东莞市中小学集团化办学2019-2020学年度第一批11所中小学校教育集团名单；11月6日，2019-2020学年度第二批拟组建的3个教育集团名单公布。

换言之，厚街前进小学教育集团、谢岗镇中心小学教育集团和道滘镇中心小学教育集团组建后，全市中小学教育集团将达到24所，距离30所目标又近了一步，且看目前已组建教育集团名单：

2018年组建首批教育集团（10个）：

东莞中学教育集团、东莞外国语学校教育集团、松山湖中心小学教育集团、莞城英文实验学校教育集团、东莞幼儿师范学校教育集团、东莞市青少年活动中心教育集团、莞城中心小学教育集团、大朗镇中心小学教育集团、茶山中学教育集团、长安中心小学教育集团。

2019-2020学年度第一批教育集团（11个）：

东莞中学松山湖学校教育集团、东莞中学初中部教育集团、东莞市第一中学教育集团、万江中心小学教育集团、石碣袁崇焕中学教育集团、大岭山中学教育集团、寮步香市中学教育集团、虎门镇中心小学教育集团、中堂中学教育集团、常平镇振兴中学教育集团、常平第一小学教育集团。

【来源】教育莞家