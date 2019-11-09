南方网 要闻 学习进行时 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

东莞教育集团拟再添3名成员，快来看看囊括哪些学校？

2019-11-09 08:30 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　东莞中小学教育集团化办学又有新动向，拟新增三个中小学教育集团，分别为厚街前进小学教育集团、谢岗镇中心小学教育集团和道滘镇中心小学教育集团。11月6日，东莞市教育局对名单进行公示。

　　根据公式内容，此次组建的三个教育集团分别为复合型、紧密型和托管型。其中，厚街前进小学教育集团为复合型，龙头学校是厚街镇前进小学，成员学校包括厚街镇大迳小学（托管型）和厚街开贤学校（联盟型）；谢岗镇中心小学教育集团为紧密型，龙头学校是谢岗镇中心小学，成员学校是谢岗镇中心小学曹乐分校；道滘镇中心小学教育集团为托管型，龙头学校为道滘镇中心小学，成员学校是道滘镇小河小学。

　　近年来，东莞致力于教育扩容提质，根据规划至2020年至全市新建扩建中小学、幼儿园共267所，新增学位17.4万个，与此同时培育100所品牌学校，组建30个以上教育集团。目前，已经完成二批共21个教育集团组建。

　　根据《东莞市推进中小学校集团化办学实施方案》，全市集团化办学采取“名校+分校”“名校+新校”“名校+弱校”“名校+民校”4种形式组建，通过输出品牌、管理、资源，实现优质教育资源共享和教育均衡优质发展。

　　2018年，全市首批教育集团成立，包括东莞中学、东莞外国语学校等10个教育集团。今年7月，东莞市教育局公布东莞市中小学集团化办学2019-2020学年度第一批11所中小学校教育集团名单；11月6日，2019-2020学年度第二批拟组建的3个教育集团名单公布。

　　换言之，厚街前进小学教育集团、谢岗镇中心小学教育集团和道滘镇中心小学教育集团组建后，全市中小学教育集团将达到24所，距离30所目标又近了一步，且看目前已组建教育集团名单：

　　2018年组建首批教育集团（10个）：

　　东莞中学教育集团、东莞外国语学校教育集团、松山湖中心小学教育集团、莞城英文实验学校教育集团、东莞幼儿师范学校教育集团、东莞市青少年活动中心教育集团、莞城中心小学教育集团、大朗镇中心小学教育集团、茶山中学教育集团、长安中心小学教育集团。

　　2019-2020学年度第一批教育集团（11个）：

　　东莞中学松山湖学校教育集团、东莞中学初中部教育集团、东莞市第一中学教育集团、万江中心小学教育集团、石碣袁崇焕中学教育集团、大岭山中学教育集团、寮步香市中学教育集团、虎门镇中心小学教育集团、中堂中学教育集团、常平镇振兴中学教育集团、常平第一小学教育集团。

　　【来源】教育莞家

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

2019年 第20、21期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 广告服务- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235