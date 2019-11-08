广东2020学考招录办法来了，实现平行志愿，计划不低于年度总计划50%

近日，记者从广东省教育考试院获悉，2020年，我省继续试行以普通高中学业水平考试成绩为主要依据进行招生录取的改革试点工作。具体时间安排已公布。

近日，记者从广东省教育考试院获悉，2020年，我省继续试行以普通高中学业水平考试成绩为主要依据进行招生录取（以下简称“依据学考成绩招生录取”）的改革试点工作。具体时间安排为：2019年12月上旬，各高职院校编制招生计划及制定招生章程；2019年12月28日-29日，进行普通高中学业水平考试；2020年1月上中旬，进行评卷；2020年2月上旬，高职院校向社会公布招生章程；2020年2月下旬，组织考生填报志愿；2020年3月下旬，组织高职院校进行招生录取，并发放录取通知书。

依学考招录计划≥年度总计划50%

省内所有高职院校（含高等专科院校）须参加依据学考成绩招生录取改革试点。2020年起，省内各高职院校安排春季高考的招生计划原则上要达到年度招生计划的75%以上，其中安排在依据学考成绩招生录取的计划原则上不低于本校本年度申报招生总计划（不含高职扩招计划）的50%。

文、理至少一门C级，体育、艺术类至少两门D级

①统一参加2020年高考报名的考生。

②报名参加广东省2019年12月普通高中学业水平考试语文、数学、英语3门科目考试的考生。其中，体育类、艺术类考生还须参加广东省2020年普通高等学校招生体育类、艺术类术科统一考试。

③参加广东省普通高中学业水平考试政、史、地3门或物、化、生3门科目考试且符合高职院校录取要求的考生。文科类、理科类考生的3门普通高中学业水平考试科目均须获得等级成绩，且至少有1门达到C级及以上等级。体育类、艺术类考生的3门普通高中学业水平考试科目至少有2门学科成绩达到D级及以上等级。

总分合成算法不同，成绩当年有效

①文科类、理科类招生专业，考生普通高中学业水平考试语文、数学、英语3门科目卷面成绩总分（下称“学考成绩”），作为依据学考成绩招生录取的主要依据，成绩当年有效。

②体育类、艺术类招生专业，考生学考成绩以及术科统一考试成绩（下称术科统考成绩），作为依据学考成绩招生录取的主要依据。投档时依据考生学考成绩和术科统考成绩合成的总分排序情况投档，成绩当年有效。

体育类、音乐类、美术类和舞蹈类专业，总分合成计算公式为：考生总分=学考成绩×40%+术科统考成绩×60%。广播电视编导类专业，总分合成计算公式为：考生总分=学考成绩×60%+术科统考成绩×40%。

具体怎么报，招录详情如下

考生可填报一个平行志愿组6个院校志愿，每所院校可填报6个专业志愿、1个是否服从专业调剂选项。

依据学考成绩招生录取实行平行志愿投档录取模式。按照“分数优先、遵循志愿”的原则进行投档。

①文科类、理科类考生的投档方式为按照考生成绩排序情况从高到低依次检索考生填报的院校志愿。体育类、艺术类考生的投档方式为在考生学考成绩、术科统考成绩双上线的基础上，按照考生合成总分排序情况从高到低依次检索考生填报的院校志愿。当考生符合所填报院校的投档条件时，则进行投档，由高校择优录取。考生档案一旦投出，不再检索考生后续院校志愿。

②文科类、理科类考生成绩排序规则为：按学考成绩从高到低排序。学考成绩相同时，则按单科顺序及分数从高到低排序。单科成绩的排序顺序为：文科类为语文、数学、英语；理科类为数学、语文、英语。

体育类考生成绩排序规则为：按合成总分从高到低排序，合成总分相同时，依照体育术科统考成绩从高到低排序，体育术科成绩仍相同时，按照学考单科语文、数学、英语科目成绩依次排序。

艺术类考生成绩排序规则为：按合成总分从高到低排序。合成总分相同时，按术科统考成绩从高到低排序，术科统考成绩仍相同时，按照学考单科语文、英语、数学科目成绩依次排序。

所有排序科目成绩都相同的考生排位相同。

需要特别注意的是，报考高职院校依据学考成绩招生并被录取的考生，可报名参加普通高考，参加本科层次招生录取，但不能参加专科层次的招生录取，也不能参加其他高职院校自主招生等分类考试招生录取。填报本科院校志愿并被本科院校录取的考生，取消考生依据学考成绩招生录取资格，不得转回原依据学考成绩招生录取的高职院校。新生报到时，高职院校不得接受已被本科层次院校录取考生报到注册。未被依据学考成绩招生录取的考生，可参加普通高考和其他形式的本、专科招生录取。

【记者】唐巧燕

【来源】南方号：南方青春高考季