广东生态工程职业学院召开“找准问题深挖根源，明确方向注重实效” 调研成果交流会

10月30日下午，学院党委召开“不忘初心、牢记使命”专题调研成果交流会。全体领导班子成员对照主题教育总要求和目标任务，交流调研开展情况，分析调研问题，提出对策建议。

10月30日下午，广东生态工程职业学院党委召开“不忘初心、牢记使命”专题调研成果交流会。全体领导班子成员对照主题教育总要求和目标任务，交流调研开展情况，分析调研问题，提出对策建议。会议由张方秋书记主持，党委副书记、院长廖金铃，党委副书记、纪委书记邓燕忠，副院长陈岭伟，副院长奚伟鹏等参加会议。学院各支部书记，团委书记等列席会议。省委第十六巡回指导组成员陈敏处长到会指导。

省委第十六巡回指导组到会指导

会议现场

张方秋书记作关于“三全育人”专题调研情况报告

学院党委书记张方秋汇报交流“三全育人”调研情况。他讲到，调研组分三个阶段，分别针对职能部门和各系（部）负责人、党支部书记等召开专题座谈会；在学生中进行了29个“三全育人”问题抽样问卷，共收到问卷2049份，调研覆盖率近全校学生的三分之一；召开学院辅导员、班主任共102人的面对面专题座谈会，全面研讨课程育人、科研育人等10大育人体系存在的问题，座谈会共征集到意见建议125条。最后，调研组将调研情况归纳为13个突出问题和4个根源，在交流会上张书记提出了14个方面的整改措施。

廖金铃院长汇报“三教改革”专题调研情况

廖金铃院长汇报了“三教”改革调研情况。就深化教育教学改革中有关教师、教材、教法改革等方面调研中存在的主要问题、剖析产生原因、研究解决对策等做了交流发言。

邓燕忠副书记汇报“加强党的建设”专题调研成果

陈岭伟副院长报告校企合作、产教融合存在的问题及整改建议

奚伟鹏副院长作关于“专业实训场地建设”的调研报告

其他班子成员中，邓燕忠副书记作关于“加强党的建设”专题调研情况汇报；陈岭伟副院长报告了校企合作、产教融合存在的问题及整改建议；奚伟鹏副院长作关于“专业实训场地建设”的调研报告。

张方秋书记在总结讲话中，广东生态工程职业学院要深入贯彻落实习近平总书记关于主题教育重要讲话精神，全面检视学院前阶段调研成果，进一步深化调查研究；在已有成果的基础上针对新情况新问题开展补充调研，把调研成果转化运用与检视问题、整改落实、专项整治结合起来，即知即改、立行立改；推进调查研究常态化制度化，作为推动科学决策、推进工作落实、密切师生群众关系的有效途径，持之以恒、攻坚突破，推动主题教育整体工作取得扎实成效。