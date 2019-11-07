尚德机构双11推福利班型，助力学员提升职场竞争力

在多元化的课程学习中不断挖掘自己的兴趣和潜力，提高学员的职场竞争力，打造复合型人才。

如果说学历是进入职场的“敲门砖“，那技能则是赢得职场未来的”通行证“。在双11即将来临之际，成人教育公司尚德机构推出三款自考限时福利班型。除了保证活动期间限时优惠价，这些班型还提供双11专享“全家学习套餐”权益、额外获得三个技能提升课程等福利。

据中国人力资源市场发布的数据，从要求求职者具有本科学历的城市TOP5来看，北京比例最高，为62.1%，紧随其后的是上海，占比为52.5%，其余的也都在45%左右浮动。反观这些城市提供的“不限学历”的职位数，其占比仅在20%左右浮动。

除了学历，职业技能提升也日益受到重视。今年，国务院发布《关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》，提出从2019年开始，在职业院校、应用型本科高校启动“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点(1+X证书制度)工作，鼓励学生在获得学历证书的同时，积极取得各种职业等级证书。

为助力更多的人提升学历和技能，尚德机构推出了自考限定福利班型，包括双11AI行业优享班”、“双11AI行业特享班”和“双11AI行业尊享班”。这些班型除了保证活动期间限时优惠价，还提供包括“三证专享”和“全家学习套餐”等福利。

此次推出的 “三证专享福利”，旨在挖掘学员正课之外的学习兴趣点，打造复合型人才。该课程由清华大学建立的中文慕课平台学堂在线和致力于为职场人士提供专业证书认证和职业提升服务的IEA （国际精英认证协会） 联合提供，学员报班即可额外获得两门课程，内容包括人力资源+商业分析师 、心理咨询师+营养师 、英语+教育咨询师。参与该课程学习不仅可以获得学堂在线的结课证书，还能参加IEA俱乐部的公益、游学等活动。

此外，尚德机构还为学员准备了“全家学习套餐”，报名学员可邀请两个家人或朋友免费学习尚德精品PLUS课程，真正做到一人报班全家学习。赠送的课程内容包括人力四级精品班、英语应用基础班、英语进阶精品班、职场求职晋升班和职场精英晋升班。这些课程从职业规划、语言沟通、面试技巧、办公软件、管理晋升等维度，为学员提供各种能为职场加分的内容。