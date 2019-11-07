广东中小学公校民校要同步招生

近日，中共广东省委教育工委、广东省教育厅印发了《广东省民办学校规范达标计划和品牌提升计划（2019—2022年）》，文件作出了相关规定。

“严格落实招生考试制度，民办义务教育学校招生纳入审批地统一管理，与公办学校同步招生；民办普通高中按审批机构统一批准的招生计划、范围、标准和方式与公办学校同步招生。”

近日，中共广东省委教育工委、广东省教育厅印发了《广东省民办学校规范达标计划和品牌提升计划（2019—2022年）》，文件作出了上述规定。

民办义务教育学校招生

纳入审批地统一管理

文件规定，各级各类民办学校要积极改善基本办学条件，切实依法依规落实民办学校生师比、持证上岗、生均教学行政用房、生均教学科研仪器设备值、生均图书等基本办学条件达标要求。完善基本办学条件达标情况分级警示制度。

在完善内部治理体系方面，文件要求，2020年底前，各级各类民办学校完成以章程为核心的学校制度体系建设情况内审并进行自查、接受检查。严格规范办学许可证管理，落实真实有效、持证办学。严格落实招生考试制度，民办义务教育学校招生纳入审批地统一管理，与公办学校同步招生；民办普通高中按审批机构统一批准的招生计划、范围、标准和方式与公办学校同步招生。

文件要求，要组织实施民办学校品牌提升计划。支持综合办学实力相对较强的民办本科高校加快改善办学条件，提升学科水平，早日实现博士、硕士学位授权单位零的突破。

加强民办学校教师培训

五年内实现全员轮训

实施民办学校教师素质提升专项行动。文件规定，民办学校应严格落实教师资格制度。省、市、县各级在遴选培养中小学、幼儿园名教师、名校（园）长、名班主任等优秀骨干队伍时应向民办学校倾斜。加强民办学校教师培训，五年内实现全员轮训。加强民办学校骨干教师培训力度，到2022 年底民办中小学、幼儿园教师参加县级以上骨干教师培训的比例不低于区域内民办学校在校生（在园幼儿）占全体在校生(在园幼儿)比例的50%。

文件要求加大民办教育投入。完善新法新政配套政策，加大对民办教育政策、资金、资源有效供给，引导社会力量兴办教育。各地依法设立民办教育专项资金。健全各级各类财政资金投入激励民办教育政策制度体系，修订省民办教育专项资金管理办法，加大各级财政专项资金对民办学校公益办学导向的引导力度。

同时，探索优质公办学校、品牌民办学校托管薄弱学校改革试点。公办学校教师到薄弱民办学校帮扶视同支教经历。充分利用现代信息技术，扩大校际优质教育教学资源共享力度。

文件还规定，推进民办高校积极加入粤港澳大湾区高校在线开放课程联盟等，共享联盟优质课程等资源。

焦点延伸

“公民同招”“电脑派位”引关注

上述文件一出台，就在家长圈内引发了热议。记者获悉，广州教育部门将按照文件要求，结合本地本校实际，研究制定具体实施方案。

虽然广州的实施方案尚未出台，但自从《中共中央国务院关于深化教育改革全面提高义务教育质量的意见》（以下简称意见）发布后，“公民同招”“电脑派位”等，便成为小升初家长群里关注的热词。

何为“公民同步招生”？一名初中校长表示，意见里提到的是民办义务教育学校招生纳入审批地统一管理，与公办学校同步招生；对报名人数超过招生计划的，实行电脑随机录取。而省文件里提到的“同步”，只是时间上同步，还是民办初中的招生计划、招生范围、标准和方式都与公办学校同步？义务教育阶段民办学校招生到底要不要电脑派位？是100%派位还是部分派位？对于这些疑惑，家长期待广州出台的细则能够作出进一步的解释。

“公民同招”或终结小升初乱象

按照国务院意见要求，民办初中也要电脑派位，会带来怎样的影响呢？一位在公办初中和民办初中都有过任职经历的校长表示，如果严格执行派位，民办初中的生源优势将不明显了，公办初中的优质生源会有一定程度的回流，两者的生源差距缩小，考验的就是学校的加工能力。

这位校长说，孩子们小升初不需要那么焦虑了，家长也不需要泡各种群了，久而久之，教育生态有望得到净化。未来，一所学校生源的参差程度可能会加大，如何真正做到因材施教，让不同程度的学生都能得到个性化发展，是学校面临的考验。“长期来说，有可能终结小升初的乱象。”这名校长说。