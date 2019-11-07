严控未成年人网游时长 未满8岁禁消费

近日，国家新闻出版署发布了《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，要求所有网络游戏用户均需使用有效身份信息方可进行游戏账号注册。

近日，国家新闻出版署发布了《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》(以下简称《通知》)，要求所有网络游戏用户均需使用有效身份信息方可进行游戏账号注册。同时，《通知》规定每日22时到次日8时，游戏公司不得为未成年人提供游戏服务，法定节假日每日不得超过3小时，其他时间每日不得超过1.5小时。《通知》还对网络游戏平台对未成年人提供服务的时段、时长、付费情况进行了具体规定。

限制未成年人游戏时长充值金额

国家新闻出版署有关负责人表示，随着近年来我国网络游戏业的迅速发展，出现了部分未成年人沉迷游戏、过度消费等问题，引起了社会各界的强烈反响。而《通知》则致力于解决这一问题。在实名注册方面，规定网络游戏用户均需使用有效身份信息进行游戏账号注册，避免未成年人使用家长手机号、微信号注册游戏账号。

据了解，《通知》共提出六方面举措，包括：实行网络游戏账号实名注册制度；严格控制未成年人使用网络游戏时段时长；规范向未成年人提供付费服务；切实加强行业监管；探索实施适龄提示制度等。

在网络游戏时长方面，《通知》规定每日22时到次日8时，网游企业和平台不得为未成年人提供游戏服务，法定节假日每日不得超过3小时，其他时间每日不得超过1.5小时。

《通知》还规定网游企业或平台不得向8周岁以下用户提供付费服务；8至16周岁用户单次充值金额不得超过50元人民币，每月充值金额累计不得超过200元人民币；16周岁以上用户单次充值金额不得超过100元人民币，每月充值金额累计不得超过400元人民币。

在游戏适龄提示方面，《通知》要求网络游戏企业从多维度综合衡量，探索对网络游戏予以适合不同年龄段用户的提示，帮助未成年人、家长和老师等更好区分网络游戏。

此外，《通知》还强调要切实加强行业监管，积极引导家长、学校等社会各界力量履行未成年人监护守护责任，帮助未成年人树立正确的网络游戏消费观念和行为习惯。

准备建设统一的身份识别系统

据悉，10月21日，七年来首次大修的《未成年人保护法》修订草案提请十三届全国人大常委会第十四次会议审议，其中专门增设的“网络保护”一章，成为草案的一大亮点。国家新闻出版署有关负责人表示，相关方面正抓紧推动《未成年人网络保护条例》的立法与修订工作。

同时，在执法方面，国家新闻出版署正在与公安部对接，准备牵头建设统一的身份识别系统，为游戏企业提供游戏用户身份识别服务，以准确验证未成年人身份信息。

该负责人表示，将逐步完善和丰富身份识别系统的功能，实现跨平台使用网络游戏时间的数据互通，以掌握每一个未成年人跨平台使用游戏的总时间并予以约束。对于未成年人防沉迷的机制要继续探索创新，不断总结好的做法和经验。

防止未成年人沉迷网络游戏

年龄限制

网络游戏平台不得向8周岁以下用户提供付费服务

实名注册

所有网络游戏用户均需使用有效身份信息注册游戏账号

时段限制

每日22时到次日8时，网游企业和平台不得为未成年人提供游戏服务

时长限制

法定节假日每日不得超过3小时

其他时间每日不得超过1.5小时

充值限制

8至16周岁用户单次充值金额不得超过50元人民币，每月充值金额累计不得超过200元人民币；16周岁以上用户单次充值金额不得超过100元人民币，每月充值金额累计不得超过400元人民币

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多个平台已上线“青少年模式”防沉迷系统

今年上半年，南方都市报未成年人保护研究中心曾发布《未成年人移动互联网使用现状调研报告》，调查显示，多家互联网平台上线了“青少年模式”等防沉迷系统，但鲜少有家长知道，而且未成年人主动开启的少之又少。

今年5月底，国家网信办统筹14家短视频平台和4家网络视频平台，统一上线了“青少年防沉迷系统”，其中包括哔哩哔哩、微博、秒拍、微视、A站、梨视频、讯视频、爱奇艺、优酷、PP视频等，而在更早的3月，抖音、快手、火山小视频已上线该系统。

据介绍，在该系统下，用户的使用时段、服务功能、在线时长均受限，只能访问专属内容池。在专属内容池中，长视频平台重点弘扬爱国主义、宣扬英雄人物的优秀电影、电视剧；短视频平台侧重为青少年提供课程教学、书法绘画、人文历史、传统文化、自然科普等内容。

8月，国家网信办对已上线“青少年模式”的网络视频平台的防沉迷效果进行了评估，指导相关平台调整优化功能设置，并全量清理青少年专属内容池。

而在10月14日，国家网信办进一步统筹六间房、花椒直播等24家网络直播平台，搜狐视频、百度视频等9家网络视频平台统一上线“青少年模式”。截至目前，国内共有53家平台上线“青少年模式”，该模式将关闭站内搜索、弹幕评论、内容分享、私信聊天、拍摄发布、充值打赏等功能。

除了上线“青少年模式”外，部分平台通过人脸识别和人工智能等技术，监督青少年看视频行为，如抖音启动了“向日葵计划”，设置“实名验证+人脸识别+人工审核”三道防火墙，以杜绝未成年人直播等现象。

而部分游戏公司也在未成年人保护工作方面有所进展。9月6日，腾讯公司高级副总裁马晓轶发布公开信称，包括《王者荣耀》《和平精英》在内的几乎全部移动游戏都已接入健康系统，而《英雄联盟》《地下城与勇士》《穿越火线》等客户端游戏也已接入该系统。该系统将严格控制未成年人游戏时间、游戏消费，规范实名信息校验等。

未成年人保护法修订草案增设“网络保护”专章

10月26日举行的十三届全国人大常委会第十四次会议分组审议了未成年人保护法修订草案。此次未成年人保护法修订草案专门增设“网络保护”一章，成为草案一大亮点。

据了解，修订草案中“网络保护”专章，对网络保护的理念、网络环境管理、网络企业责任、网络信息管理、个人网络信息保护、网络沉迷防治、网络欺凌及侵害的预防和应对等作出全面规范，力图实现对未成年人的线上线下全方位保护。

刘修文委员认为，目前修订草案中对网络游戏管控制度等规定，体现了预防和干预未成年人沉迷网络的立法导向。要对相关规定予以细化，进一步增强可操作性和可执行性。

刘修文委员建议研究借鉴国际经验，由国家建立专门机构或者委托第三方专业机构，根据网络游戏的功能、主题、内容等对网络游戏进行登记及分类审查，设定符合国情的网络游戏分类制度和发行标准，根据不同分类内容的健康度水平，设定合理的发行对象年龄。对含有暴力、色情等可能诱发未成年人模仿违反社会公德的行为和违法犯罪行为的内容，以及恐怖、血腥等妨害未成年人身心健康内容的网络游戏，应禁止未成年人注册、登录及使用。

杨震委员、吕薇委员则把关注的目光放在近年来越发火爆的网络短视频上。

根据《第44次中国互联网络发展状况统计报告》中统计结果，截至2019年6月，在我国8.54亿网民中，短视频用户的规模达到6.48亿，占网民整体的75.8%。“随着移动互联网技术快速发展，网络短视频已经逐渐成为包括未成年人在内的广大用户重要网络应用之一。希望把网络短视频也纳入监管范围当中。”杨震委员表示。

吕薇委员认为，在现实生活中，网络短视频呈现出内容低俗色情、模仿危险行为可能性加大、易引发网络沉迷等影响未成年人身心健康等问题。“建议结合网络短视频对未成年人的影响，将其纳入使用时间管理和分类提示的监管范围。”吕薇委员表示。