留学生海外实习经验重要吗？

一份由机构等推出的《2019海归就业力调查报告》显示，9成以上的海归表示在求职过程中遇到了问题，没有相关工作经验是其求职过程中遇到的主要问题之一。

留学生有海外求学经历,就业时会锦上添花。然而，一份由机构等推出的《2019海归就业力调查报告》显示，9成以上的海归表示在求职过程中遇到了问题，没有相关工作经验是其求职过程中遇到的主要问题之一。

业内人士表示，与专业相关的海外实习经历对学生未来职业发展大有裨益，同时提醒留学生选择实习机会时，注意甄别“陷阱”。

《2019海归就业力调查报告》显示，2019年雇主对于海归的需求旺盛，雇主也更关注海归的软技能。在独立思考、问题解决能力、创意方面，海归得到雇主较高的认可度。然而此报告也显示，缺乏相关工作经验对于海归求职影响相对是比较大的。

缺乏相关工作经验

成海归求职挑战

留学专家表示，尽管不同行业、不同公司对于海归求职者工作经验的要求不尽相同，但是拥有与专业相关的海外实习经历对于学生未来发展还是很有帮助的。一方面学生有机会可以将知识应用于实践，对于所学专业的职业发展有切实的认知，如果未来还是在该行业领域就职，有相关的实习经历也会对获得工作机会有一定帮助；另一方面，也有学生因为在实习工作中表现优异，而获得所在实习企业的全职工作机会。

建议：

学有余力再考虑实习

考虑到与专业相关的海外实习经验如此重要，不少留学生在海外求学期间热衷于寻找实习机会。如何处理好实习与学业的关系？琥珀教育广州分公司运营部教育顾问组长彭丽华表示，学生还是以学习为主，首先要保证能顺利毕业，尤其是对于一年制硕士来说，原本学习时间就很有限，如果再盲目追求实习机会，就有些本末倒置了。

对于三年制或四年制的本科留学生来说，开始实习前也应做好规划。彭丽华建议学生大一时不要着急去找实习，待到大二、大三时再开始实习也是可以的。“利用刚入学这一年多的时间熟悉当地生活习惯、周围环境，并好好打好专业基础。”

贴士：

高“含金量”实习这样找

在海外留学期间如何获取“靠谱”实习机会，这是很多留学生关心的话题。彭丽华介绍，学生首先要利用好学校的资源，很多大学都设有完善的就业指导中心，不仅为学生提供实习、就业相关资讯，还可帮助学生修改简历、进行面试辅导。另外学校教授推荐、校友推荐、关注求职网站或企业网站等也是不错的获得实习机会的方式。

如何判断一份实习的“含金量”？广州启德留学澳新部潘妙霞认为，所谓“好”实习，总的来说就是能够学以致用，帮助学生了解相关行业和职场情况，对未来求职有正向帮助。

具体则可从两方面来判断是否是“好”实习。一是根据实习企业知名度，尤其对于学生的第一份实习，知名度高的企业往往公司架构、工作内容安排更加合理，能让实习生很快感受到职场氛围；二是工作与专业的相关度，工作是所学专业的一次很好实践机会，能够帮助学生了解自己是否适合这个行业。

提醒：

海外实习警惕掉“坑”

海外实习时也有诸多细节需要留意。广州启德留学美研部经理熊静提醒，学生尤其需要关注以下两点：一是实习的合法身份，学生需要严格遵照相关的法律规则合法进行实习安排，规避因为不了解法律规则而出现的风险；需要通过正规渠道获取实习招聘信息，同时对于实习的公司的正规性也要做一定的核实，避免被骗或是个人人身安全隐患的问题。

彭丽华强调，学生签署实习合同时一定要认真查看合同内容，避免出现一些不合法合规条文，入职时也要留意岗位是否与申请岗位一致。

海外实习成热门？ 还需理性选择！

不少求学学子赴海外实习为自己增加更多经验，对此，彭丽华认为，在经济条件允许的情况下，鼓励学生利用海外实习机会锻炼英语表达能力，也可以了解国外相关行业工作模式。不过在选择具体实习项目时要关注工作岗位是否与兴趣或职业规划相关，不要为了实习而实习。

留学专家表示，赴海外实习前，学生首先要明确自己近阶段的从业目标和今后的职场发展方向，一旦发现自己不适应这个行业可以及时调整；其次是要正确面对海外实习：海外实习确实能为简历增色，但是同时也需要面对更多的问题，比如语言障碍甚至衣食住行日常生活的不习惯。

专家还提醒，目前市面上也有不少打着海外实习的名目招揽学生的项目，其实并不是真正的实习。比如，在海外类似去游乐场或者度假村做兼职，这一类实习能够体验海外生活，也能够锻炼学生的英文沟通交流能力，但是与大部分学生所学的专业无关，对于未来求职或者升学帮助也有限。因此大家在选择海外实习项目时切忌盲目，要结合自己的想法和需求理性选择。