教育部发布冬季学生用餐安全预警

提醒实施学生营养改善计划的地区、学校，把握冬季安全风险特征，严格执行食品安全有关法律法规，持续加强食品安全监管，重点做好4个方面的工作。

记者近日从教育部官网获悉，全国农村义务教育学生营养改善计划领导小组办公室发布了2019年第4号预警，提醒实施学生营养改善计划的地区、学校，把握冬季安全风险特征，严格执行食品安全有关法律法规，持续加强食品安全监管，重点做好4个方面的工作。

第一，要保明保净。试点地区要进一步加大学校食堂“明厨亮灶”推进力度，主动接受社会监督。试点学校要加强食堂环境卫生管控，做好防虫害、防鼠工作。针对饮用水安全和食堂食品采购、运输、储存、加工等环节，要强化制度落实，确保供餐干净卫生，坚决防止食物中毒事件的发生。

第二，要保质保量。各地各校要根据季节特点，因地制宜，确定合适的供餐内容，做到合理搭配、营养均衡。加强原材料采购管理，在保证采购质量的前提下降低采购成本，确保每一分钱都吃到学生嘴里，让学生吃饱吃好，不能因为物价上涨而以次充好，影响供餐质量。

第三，要保温保暖。各试点学校对食堂加工制作食品，要做到生熟分开，烧熟烧透。要充分考虑秋冬季节饮食特点，出售的饭菜要有保温措施。采用企业供餐模式的要严格按照卫生部门要求控制加工配送时间，采取相应的保温措施，确保学生吃到热乎的饭菜，严禁超时生产和超距离配送。

第四，各试点地区和学校要严格落实校长（老师）陪餐制度，认真组织开展食堂食品安全日常自查和定期检查，及时发现问题，消除隐患。对不重视学校食品安全工作，出现违规操作，造成食物中毒等食品安全事故的，要按有关规定严肃追究相关人员责任；构成渎职犯罪的，依法追究法律责任。（中国青年报·中国青年网记者 孙庆玲）