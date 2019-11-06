明年残疾儿童少年 义务教育入学率将超95%

近日，省教育厅等八部门印发《广东省促进特殊教育公平融合发展行动方案》，提出以普通学校为特殊教育发展主阵地，就近安排能接受普通教育的适龄残疾儿童少年就读。

近日，省教育厅等八部门印发《广东省促进特殊教育公平融合发展行动方案》，提出以普通学校为特殊教育发展主阵地，就近安排能接受普通教育的适龄残疾儿童少年就读。到2020年，残疾儿童少年义务教育入学率达95%以上，珠三角地区和粤东粤西粤北地区持证残疾幼儿学前三年入园率分别达到85%和75%以上。

明年珠三角地区残疾幼儿学前三年入园率达85%

在义务教育阶段，方案提出按照“全覆盖、零拒绝”的要求，通过普通学校就读、特殊教育学校就读、送教上门等多种方式落实“一人一案”，做好教育安置。以融合发展为导向，以普通学校为特殊教育发展主阵地，优先采用普通学校就读的方式，就近安排能接受普通教育的适龄残疾儿童少年就读。到2020年，残疾儿童少年义务教育入学率达到95%以上。

提高残疾幼儿学前三年入园率，为残疾儿童提供半日制、小时制、亲子同训等多种形式的早期康复教育服务。到2020年，珠三角地区和粤东粤西粤北地区持证残疾幼儿学前三年入园率分别达到85%和75%以上。

加快发展以职业教育为主的残疾人高中阶段教育，使完成义务教育且有意愿的残疾学生都能接受适宜的中等职业教育。普通高中和中等职业学校要积极招收符合录取标准的残疾考生，不得因其残疾而拒绝招收，通过随班就读、举办特教班等形式扩大招收残疾学生的规模。

稳步发展残疾人高等教育，普通高等学校应进行必要的无障碍环境改造，给予残疾学生学业、生活上的支持和帮助。大力开展残疾人继续教育和扫盲工作，支持普通高校、开放大学、成人高校等面向残疾学生开展继续教育，支持各种职业教育培训机构加强残疾人职业技能培训，拓宽和完善残疾人终身学习通道。

有条件地区可实施残疾学生15年免费教育

方案明确，在全省实施从义务教育到高中阶段教育残疾学生12年免费教育的基础上，推动有条件的地区实施从学前教育到高中阶段教育残疾学生15年免费教育。落实残疾学生公用经费保障政策，有条件的地区可进一步提高标准。加大残疾学生资助力度，继续将特殊教育纳入省级彩票专项公益金残疾人项目使用范围。

对特殊教育学校新建、扩建、改建项目给予重点扶持。每个地级以上市应建有相当规模的义务教育阶段综合性特殊教育学校，每个县（市）和30万人口以上的区应建有1所以上符合国家标准的义务教育阶段综合性特殊教育学校，30万人口以下的区要根据实际建设特殊教育学校或在普通中小学设置特教班。

公费定向培养中小学特殊教育教师

方案强调，要建设专业化特殊教育教师队伍，支持有关高校扩大特殊教育专业招生规模，将特殊教育专业列入省中小学教师公费定向培养计划，为粤东粤西粤北地区培养一批特殊教育教师。

此外，方案还提出，加强特殊教育教师培训工作，对所有特殊教育学校、特殊教育资源中心巡回指导教师及随班就读资源教师实行5年一周期不少于360学时的全员培训，建立随班就读班主任、随班就读学校普通教师和送教上门教师必修特殊教育课程制度。到2022年，所有从事特殊教育的专任教师均应取得教师资格证，非特殊教育专业毕业的教师还应经过省、市级教育行政部门组织的特殊教育专业培训并考核合格。