守护校园舌尖安全的珠海经验

日前，教育部在珠海就校园食品安全工作举行新闻发布会，明年珠海全市有条件的学校100%实行家长陪餐制，珠海将优化健康教育的内容和教学方式，把食品安全、食品营养以及良好的饮食习惯等纳入其中。

校园食品安全关系学生的健康成长，历来为社会各方关注。日前，教育部在珠海就校园食品安全工作举行新闻发布会。发布会后，由人民日报、中央电视台等20余家新闻媒体组成的采访团走进珠海中小学校、幼儿园食堂后厨，参观操作间和库房，了解烹饪和清洗过程，实地探访珠海如何守护学生“舌尖上的安全”。

“价格好实惠。”“糕点味道跟饭店大厨做的没啥两样！”“家长陪餐制值得推广”……走访过程中，采访团不时为珠海校园食品安全工作点赞。

根据部署，明年珠海全市有条件的学校100%实行家长陪餐制，珠海将优化健康教育的内容和教学方式，把食品安全、食品营养以及良好的饮食习惯等纳入其中。

校园物价

珠海学校食堂饭菜价格不涨

近期，猪肉涨价备受关注。9月初，商务部发布的数据显示，8月26日至9月1日猪肉每公斤批发价格为34.59元，上涨8.9%。

珠海学校食堂供应是否受影响？走访中，学校食堂相关人员介绍，目前全省中小学营养餐食谱品种丰富，涵盖多个肉类品种，食堂可灵活调整。猪肉价格上调有一定影响，但影响不大。

反映在终端上，食堂饭菜价格未出现涨价。目前，香洲区公办小学已全部开展校内课后服务，有需要的学生可在校午餐。午餐餐费收取标准为10元/餐/生，包括两荤一素一汤和米饭。

在校用餐的高中生选择面更广。在珠海市一中第一食堂，除常规套餐外，食堂还提供有钵子饭、精品小炒等。现场公示的价格显示，特色钵子饭8元/份，包括一荤一素一饭，加菜根据品种和分量，2元到6元不等；精品小炒栏价格从1元到4元不等，如肉末茄瓜2元/份、青笋肉片3.5元/份、西芹云耳肉片4元/份。

价格上涨，肉菜里的肉会不会比平时少？“按照约定，食堂经营者在食品原材料价格上涨的情况下，要确保饭菜质量不下降，价格不上涨。”珠海市一中副校长戴久东介绍，学校食堂、小卖部推行“零租赁”政策，场地、设施由学校提供，免收管理费，目的是减轻餐饮企业的负担，真正让利师生。学校负责审核和管理食堂饭菜价格和小卖部商品价格，且不以任何形式从食堂和小卖部中盈利。

学校小卖部价格同样较低。珠海市一中便利店门口贴有商品销售清单和价格，500毫升装的王老吉3.5元/罐，500毫升统一冰糖雪梨2.7元/瓶。现场负责人介绍，种类适时完善，不卖方便面、高糖高脂高盐类等食品。

此外，每学期学校会对用餐者进行满意度调查，对满意度不及格的经营方将采取警告或清除出校园的措施。

用餐安全

明年有条件的学校100%实行家长陪餐制

“负责监督食品采购索证，进货验收，厨房烹饪过程等，还有食品留样，食堂员工晨检。”在珠海市一中，作为食品安全监督员的胡萍姣每天参与到学校食堂卫生监督工作中，对进货渠道和进货质量严格把关，杜绝“三无”食品和腐烂变质食品流入食堂。

校（园）长负责制是珠海落实学校食品安全主体责任的一大重点。珠海市教育局副局长程鹏介绍，珠海注重制度建立，督促各学校建立健全食品安全管理制度和设置机构人员，明确各岗位食品安全责任，细化层层责任；同时将学校食品安全工作纳入督导评估指标，定期组织开展对学校食堂食品安全的督导检查工作。

食品要安全，食材安全是基础。香洲区共乐幼儿园园长严海华告诉记者，幼儿园按照18元/人/天的标准收取伙食费，伙食费仅用于食材采购。为确保食材安全，幼儿园引入家委会参与食材供应商采购招投标项目中，由家委会成员代表制定招投标评分标准，参与招投标工作的整个流程，在公平公开的基础上优先选择优质供应商。

不止如此，家委会代表还参与到共乐幼儿园食材验收环节。由幼儿园后勤人员与家委代表组成的食材验收小组，每天负责查验到货食材，查看食材是否新鲜、是否有安全检验检疫报告等证明，严把食材入口关。

推行校领导陪餐制，尝试家长陪餐制，是珠海今年推行校园食品安全的最新举措。程鹏介绍，目前珠海已做到每餐均有校领导与学生共同用餐，这样便于及时发现和解决集中用餐中存在的问题，及时排查食品安全隐患。此外，家长陪餐制也在部分学校开展。在香洲十六小，学校按年级顺序，在家长群里征集陪餐家长，家长可根据时间安排自愿报名。

珠海将全面建立家长陪餐制。开展家长陪餐制的学校要做到每周至少一次邀请学生家长代表进食堂与学生共同用餐，并就饭菜质量提出改进意见。学校每学年要有一次“家长开放日”，让家长了解学校食堂的状况。按照计划，今年内要达到全市70%有条件的学校实行家长陪餐制，明年全市有条件的学校100%实行家长陪餐制。

营养保障

初高中学校全部成立学生膳食委员会

校园食品安全只是第一步。“大锅饭”能不能做得好吃，让大家都有食欲，这也是家长们关心的焦点。

在香洲区共乐幼儿园，下午茶供应有蛋挞、各类糕点和水果，生病的幼儿还能“开小灶”，吃面条或喝粥。300多名幼儿坐在餐桌旁吃得津津有味。

“这些品种都是厨房师傅自己做的。”严海华介绍，幼儿园会每月开一次幼儿膳食会议，由部分家长参加，根据幼儿的年龄特征、生长发育需求、季节气候等制定带量食谱，清晰地计算出每餐、每天的营养量。厨师也会不断研制新菜式、新做法，为幼儿提供色香味俱全的安全食品。

“糕点味道跟饭店大厨做的没啥两样！”当天在幼儿园陪餐的大班家长王嘉茵说，孩子很喜欢幼儿园的饭菜。“在学校孩子能吃胖，放寒暑假时孩子反而吃瘦了，有时孩子说要她做学校吃的一道糕点，或者面条，她却因不会做犯了难”。

成立膳食委员会是珠海解决学生能不能吃好的有效尝试。截至目前，珠海初高中学校均已成立学生膳食委员会，除负责督查学校食堂外，还负责引导学生科学营养用餐和合理搭配膳食，培养学生健康的饮食习惯。

除膳食委员会外，在珠海市一中，学校食品安全监督员每天会与校医室分管员一同对学校的菜谱进行营养均衡把控，保障师生们吃得健康。

广东省教育厅副厅长朱超华在发布会上介绍，今年广东在全省范围内开展学生营养餐食谱征集活动，希望通过这个活动能够进一步解决好学生在校的食品安全和营养健康问题；还组织专家制定广东省《学生营养餐食谱评价标准》，要求各地报送的营养餐要附上制作过程视频和成品的照片等，以便供各地各校制作营养餐时参考使用。

珠海市教育局相关负责人表示，下一步，该局将举办市直属学校营养配餐大赛，采取学生票选和专家组突击检查、配餐人员知识竞赛等方式，选出师生们最喜欢的食堂名菜，从而激发学校餐饮企业积极性和创造力。

食育文化

将优化健康教育内容和教学方式

解决了安不安全，好不好吃的问题后，之后校园食品安全应当如何走？发布会上，教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰给出答案：还要做到食育。

食堂即课堂。王登峰介绍，食育有三层含义：一是让学生了解饮食的知识，包括每一种食品、菜品的营养价值，对不同年龄阶段，不同气候条件下，吃什么样的食品是最好的；二是要养成良好的饮食习惯，如不喝碳酸饮料，不吃油炸食品和有节制地饮食等；三是要培养学生的综合素养，从领到餐食，到开始吃，吃完后垃圾如何分类，以及吃饭时如何交流沟通，这些都需要推进。

珠海部分学校已着手推行食育教育。香洲区共乐幼儿园自主选编了一套小、中、大不同年龄段的安全教育活动汇编，其中涵盖有食品安全教育的内容，以儿歌、故事、绘本、艺术、游戏等多种形式寓教于乐地开展教育活动，让幼儿从小懂得食品安全的常识并明白其重要性。以大班下学期课程为例，该幼儿园开设有健康宝塔、食物相克、包装袋上的秘密等课程。

在餐饮文化教育方面，该幼儿园还注重幼儿的自主服务管理和餐饮文化礼仪教育，让幼儿从小养成尊重食物，做到不挑食、不浪费，引导幼儿参与自主分餐、取餐等。当天采访时，南方日报记者看到，各班幼儿排队领取下午茶，同时大班幼儿负责为小班幼儿分发食物。

珠海市教育局相关负责人表示，该局将进一步深化校园食品安全内涵，优化健康教育的内容和教学方式，把食品安全、食品营养以及良好的饮食习惯等纳入其中。

关注

全市超八成公办小学提供校内课后服务

开展小学生校内课后服务被列入今年珠海市十件民生实事之一。按照要求，今年全市70%以上具备条件的小学将为有需求的学生提供早餐、午餐及托管看护服务，有效解决家长的后顾之忧。记者从珠海市教育局获悉，目前这一工作已超额完成任务。

据统计，截至目前，珠海全市已开展课后服务的公办小学共计96所，占全市公办小学总数的84.21%。

目前珠海市为校内托管学生提供午餐供应的方式有学校食堂供餐和校外配餐两种方式。珠海市教育局要求对由校外配餐的学校，要对供餐单位的食品安全状况、供餐能力、运输车辆等进行实地考察，并与供餐单位签订供餐合同，明确双方食品安全与营养健康的权利和义务，存档备查；制定专项工作方案，提前做好应急预案。

据介绍，珠海从2019年1月起开始校内课后服务试点工作。这项工作计划到2020年底基本覆盖全市小学。除学生在校用餐费用原则上由家长负担外，其他费用由财政埋单。对完成规定教学和管理任务后额外承担学生课后服务工作的教职工，学校可发放劳务费。劳务费标准为午休3元每生每天，下午放学3元每生每天。