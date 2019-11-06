教育部：将适时出台春秋假相关政策

近日，教育部官网公布《对十三届全国人大二次会议第1212号建议的答复》，回应全国人大代表黄细花关于落实大中小学春秋假的建议。

近日，教育部官网公布《对十三届全国人大二次会议第1212号建议的答复》（以下简称“答复”），回应全国人大代表黄细花关于落实大中小学春秋假的建议。答复中指出，在全国范围内全面推广实施春秋假，还需在总结各地实践经验的基础上，进一步加强研究，深入评估。教育部将会同有关部门在深入调研论证的基础上，适时出台相关政策规定。

建议设计10—15天的春、秋假

今年两会期间，来自广东的全国人大代表黄细花提交了一份《关于落实大中小学春假、秋假的建议》。黄细花建议教育部加大力度推动春秋假落实，将春假设立在“五一”前后、秋假设立在“十一”前后，假期可以设计为10—15天左右，同时建议人社部推动职工的带薪假和中小学春秋假相结合，以便父母和爷爷奶奶有时间带着孩子旅游度假。

事实上，关于春秋假的概念，早在2013年就已提出。2013年国务院办公厅印发的《国民旅游休闲纲要》和2014年的《关于促进旅游业改革发展的若干意见》均对大中小学放春、秋假作出了原则性规定，其中提到，在放假时间总量不变的情况下，高等学校可结合实际调整寒、暑假时间，地方政府可以探索安排中小学放春假或秋假。

已有城市进行春、秋假试点

教育部在答复中提到，《义务教育课程设置实验方案》明确了小学和初中的课时总数和各年级周课时数，划分了每学年教学时间和学校机动时间，学校机动时间两周，由学校视具体情况自行安排；《普通高中课程方案》也对普通高中教学时间、社会实践和假期作了相应规定。

由于我国基础教育实行分级办学、分级管理的体制，考虑到各地和学校的地域特点、办学条件等存在一定差异，教育部赋予地方和学校合理而充分的教学管理自主权。在保证开足开齐国家课程，完成好正常教育教学任务的前提下，各地可以结合实际，对每学年的教学和放假时间做出具体安排。同时，2016年教育部等部门联合印发的《关于推进中小学生研学旅行的意见》，要求将研学旅行纳入中小学教育教学计划，学校根据教育教学计划灵活安排研学旅行时间。

《答复》显示，根据上述规定，各地在保证中小学校完成国家规定课程教学任务的同时，结合实际创新课程实施举措，积极探索安排春、秋假，特别是把春、秋假安排与开展游学综合实践活动结合起来统筹安排。

例如，杭州自2014年起在全国率先进行中小学春、秋假试点。浙江省嘉兴市自2015年起推行普通高中“学段制”的教学安排，各高中学校在原有寒暑假的基础上，增加春、秋假，相应缩短寒暑假时间。近年来，北京市推行中小学生、中等职业学校学生开展一周左右研学旅行等。

“由于学校假期调整涉及社会、家庭等方方面面，从近些年探索情况看，大部分地方在实际操作中均持积极而谨慎的态度。关于在全国范围内全面推广实施春秋假，还需在总结各地实践经验的基础上，进一步加强研究，深入评估。”教育部在《答复》中强调，接下来，教育部将认真研究，会同有关部门在深入调研论证的基础上，适时出台相关政策规定。