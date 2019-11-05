幼小衔接班“抢跑”有了新障眼法

今年3月，教育部印发了《关于做好2019年普通中小学招生入学工作的通知》，对于幼升小工作，要求严格执行零起点教学。然而，报幼升小衔接班、“抢跑”学习的现象依然存在。记者走访发现，更具迷惑性的衔接班培训与家长对幼升小的担忧缠绕在一起，形成了幼小衔接新图景。

“我带的一年级班有36个孩子，大概有五六个没读幼儿园大班，而是用一整年上学前班。其他不上学前班的，大部分也会提前学拼音和简单的加减法。”北京市海淀区某小学一年级语文教师林海说。

今年3月，教育部印发了《关于做好2019年普通中小学招生入学工作的通知》，对于幼升小工作，要求严格执行零起点教学。然而，报幼升小衔接班、“抢跑”学习的现象依然存在。记者走访发现，更具迷惑性的衔接班培训与家长对幼升小的担忧缠绕在一起，形成了幼小衔接新图景。

培训内容“掺着”来

机构以兴趣包装增加迷惑性

目前，市场化机构是幼升小衔接教学内容的主要提供方。

衔接机构都教些什么？某幼升小衔接机构负责人张东国表示，衔接班除了调整孩子生活作息时间，为小学生活做好适应外，还会帮助孩子提前掌握拼音数学等基础内容。在该机构的课表上，参考小学课程时间，以40分钟为单位，排列着拼音、数学、识字等课程。

除了拼音数学识字等“标配”教学内容外，当前，不少线下衔接机构课程出现了“融合”趋势，书法、思维开发、语言表达等素质、兴趣类内容也被纳入衔接教学内容之中。不少衔接机构甚至将之作为自己的“办学特色”。首都师范大学教育学院教授薛海平认为，这种混合化趋势，不仅提高了监管难度，还对家长产生了更大的迷惑性。“学科内容和素质、兴趣内容掺和在一起，家长就会更容易接受，认可衔接班的必要性。”

在严禁幼儿园超前教学后，大部分幼儿园不再教授拼音、识字、计算等学科内容。金色摇篮京津冀区园长师晓晴表示：“目前的幼儿园主要以看护为主，辅以帮助孩子形成良好的学习生活习惯。”

虽然大部分幼儿园已经去“小学化”，但据家长反映，个别民办园仍在偷偷“抢跑”。家住北京市大兴区的李建说，自己孩子所在的幼儿园大班，不仅调整孩子作息与小学生活同步，还教授1到20以内的加减法和拼音等基础内容。

幼升小焦虑难纾解

专家认为提前学不等于高起点

家长普遍担忧，小学一年级拼音等教学内容进度快，孩子跟不上，学习基础不牢固。

家庭教育专家尹建莉认为，“每个儿童天生都有‘打基础’的本能，只要不破坏，就可产生自我成长的能量。外部力量的过度介入反而会‘揠苗助长’。”

“拼音似乎是简单的、适合提前学的，但它同样是抽象的、枯燥的。”在林海看来，“尽管课外培训机构强调自身拼音课程的趣味性，但效果毕竟有限。”

不提前学拼音等内容，孩子上了小学后真的会跟不上吗？

有着多年教学经验的林海发现，完全没上过衔接班、没提前学的孩子，相对于提前学过的孩子，由于缺乏更多的训练和经验，在刚开始时会学得比较慢，成绩会存在一定差异。”但林海也强调，这些“零基础”的孩子，在入门后会越学越好，很快能达到中上水平。“对于智商中等以上的孩子，基本在一年级上学期末就能追上了。”

薛海平认为，幼儿不宜过早提前学习学科内容是得到国外一些实证研究支持的，提前学和没有提前学的孩子之间存在的成绩差异，在小学四年级以后会消失。“提前学能获得短暂优势，但这是以孩子其他能力，如想象力、人际交往、社会适应等为代价的。孩子的学习成长不是百米竞跑，而是一场重耐力、拼后劲的马拉松。提前学习过多的知识性内容很可能会妨碍孩子长远发展。”

幼小如何顺利衔接

家长了解得多理解得少

面对家长对幼升小的忧虑，对提前“抢跑”的衔接班的认可，薛海平认为，这一现象恰恰反映，在幼升小问题上，家长了解得太多，理解得又太少。“很多家长受身边氛围、培训机构炒作的影响，存在一定盲目性。他们并不理解国家教育政策背后的初衷和科学依据，也不了解目前小学教育目的和现状，让孩子上衔接班只是为求心安。”

“幼儿园、小学的确是打基础的阶段，但最重要的基础不是知识性的，而是对科学的认识、对学习的自信和对学习活动的兴趣。哪怕最低水平做到让孩子不厌学，就已经是教育的成功。”尹建莉说道。

朝阳某幼儿园老师姜莉认为，面对幼升小，家长需要明确该衔接什么，不该衔接什么。“孩子学习品质和能力的培养，比如专注力、倾听能力、理解能力等，才是孩子更好地学习的根基。不要简单化地把背了多少唐诗、认识多少字作为升学准备的指标。”姜莉认为，“幼儿园其实都会帮助孩子为小学生活做准备，家长对幼儿园教育该有信心和信任。”

“抢跑”学科内容教学的幼升小衔接市场，看似是供求双方一笔“公平”的买卖，其结果却是对教育生态的巨大破坏。尤其在幼升小衔接班课程内容出现“融合”趋势后，对家长的迷惑性更大，监管难度高。

薛海平建议，未来一方面要加大对幼儿园、小学和培训机构的监管和治理，通过完善过程监管，甚至采取立法等手段，对其教学内容和行为进行识别监督，在严禁学科类学习“抢跑”的同时，尊重家长对兴趣类、素质类培训的选择；另一方面，要帮助家长做好“衔接”，转变教育理念，尊重孩子的成长规律。通过多方努力推动教育生态形成良性循环。