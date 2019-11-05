南方网 要闻 学习进行时 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

幼小衔接班“抢跑”有了新障眼法

2019-11-05 09:17 来源：中国教育报 梁丹 林焕新
字号减小 字号增大

　　“我带的一年级班有36个孩子，大概有五六个没读幼儿园大班，而是用一整年上学前班。其他不上学前班的，大部分也会提前学拼音和简单的加减法。”北京市海淀区某小学一年级语文教师林海说。

　　今年3月，教育部印发了《关于做好2019年普通中小学招生入学工作的通知》，对于幼升小工作，要求严格执行零起点教学。然而，报幼升小衔接班、“抢跑”学习的现象依然存在。记者走访发现，更具迷惑性的衔接班培训与家长对幼升小的担忧缠绕在一起，形成了幼小衔接新图景。

　　培训内容“掺着”来

　　机构以兴趣包装增加迷惑性

　　目前，市场化机构是幼升小衔接教学内容的主要提供方。

　　衔接机构都教些什么？某幼升小衔接机构负责人张东国表示，衔接班除了调整孩子生活作息时间，为小学生活做好适应外，还会帮助孩子提前掌握拼音数学等基础内容。在该机构的课表上，参考小学课程时间，以40分钟为单位，排列着拼音、数学、识字等课程。

　　除了拼音数学识字等“标配”教学内容外，当前，不少线下衔接机构课程出现了“融合”趋势，书法、思维开发、语言表达等素质、兴趣类内容也被纳入衔接教学内容之中。不少衔接机构甚至将之作为自己的“办学特色”。首都师范大学教育学院教授薛海平认为，这种混合化趋势，不仅提高了监管难度，还对家长产生了更大的迷惑性。“学科内容和素质、兴趣内容掺和在一起，家长就会更容易接受，认可衔接班的必要性。”

　　在严禁幼儿园超前教学后，大部分幼儿园不再教授拼音、识字、计算等学科内容。金色摇篮京津冀区园长师晓晴表示：“目前的幼儿园主要以看护为主，辅以帮助孩子形成良好的学习生活习惯。”

　　虽然大部分幼儿园已经去“小学化”，但据家长反映，个别民办园仍在偷偷“抢跑”。家住北京市大兴区的李建说，自己孩子所在的幼儿园大班，不仅调整孩子作息与小学生活同步，还教授1到20以内的加减法和拼音等基础内容。

　　幼升小焦虑难纾解

　　专家认为提前学不等于高起点

　　家长普遍担忧，小学一年级拼音等教学内容进度快，孩子跟不上，学习基础不牢固。

　　家庭教育专家尹建莉认为，“每个儿童天生都有‘打基础’的本能，只要不破坏，就可产生自我成长的能量。外部力量的过度介入反而会‘揠苗助长’。”

　　“拼音似乎是简单的、适合提前学的，但它同样是抽象的、枯燥的。”在林海看来，“尽管课外培训机构强调自身拼音课程的趣味性，但效果毕竟有限。”

　　不提前学拼音等内容，孩子上了小学后真的会跟不上吗？

　　有着多年教学经验的林海发现，完全没上过衔接班、没提前学的孩子，相对于提前学过的孩子，由于缺乏更多的训练和经验，在刚开始时会学得比较慢，成绩会存在一定差异。”但林海也强调，这些“零基础”的孩子，在入门后会越学越好，很快能达到中上水平。“对于智商中等以上的孩子，基本在一年级上学期末就能追上了。”

　　薛海平认为，幼儿不宜过早提前学习学科内容是得到国外一些实证研究支持的，提前学和没有提前学的孩子之间存在的成绩差异，在小学四年级以后会消失。“提前学能获得短暂优势，但这是以孩子其他能力，如想象力、人际交往、社会适应等为代价的。孩子的学习成长不是百米竞跑，而是一场重耐力、拼后劲的马拉松。提前学习过多的知识性内容很可能会妨碍孩子长远发展。”

　　幼小如何顺利衔接

　　家长了解得多理解得少

　　面对家长对幼升小的忧虑，对提前“抢跑”的衔接班的认可，薛海平认为，这一现象恰恰反映，在幼升小问题上，家长了解得太多，理解得又太少。“很多家长受身边氛围、培训机构炒作的影响，存在一定盲目性。他们并不理解国家教育政策背后的初衷和科学依据，也不了解目前小学教育目的和现状，让孩子上衔接班只是为求心安。”

　　“幼儿园、小学的确是打基础的阶段，但最重要的基础不是知识性的，而是对科学的认识、对学习的自信和对学习活动的兴趣。哪怕最低水平做到让孩子不厌学，就已经是教育的成功。”尹建莉说道。

　　朝阳某幼儿园老师姜莉认为，面对幼升小，家长需要明确该衔接什么，不该衔接什么。“孩子学习品质和能力的培养，比如专注力、倾听能力、理解能力等，才是孩子更好地学习的根基。不要简单化地把背了多少唐诗、认识多少字作为升学准备的指标。”姜莉认为，“幼儿园其实都会帮助孩子为小学生活做准备，家长对幼儿园教育该有信心和信任。”

　　“抢跑”学科内容教学的幼升小衔接市场，看似是供求双方一笔“公平”的买卖，其结果却是对教育生态的巨大破坏。尤其在幼升小衔接班课程内容出现“融合”趋势后，对家长的迷惑性更大，监管难度高。

　　薛海平建议，未来一方面要加大对幼儿园、小学和培训机构的监管和治理，通过完善过程监管，甚至采取立法等手段，对其教学内容和行为进行识别监督，在严禁学科类学习“抢跑”的同时，尊重家长对兴趣类、素质类培训的选择；另一方面，要帮助家长做好“衔接”，转变教育理念，尊重孩子的成长规律。通过多方努力推动教育生态形成良性循环。

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

2019年 第20、21期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 广告服务- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235