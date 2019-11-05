专家、学者齐聚广外，共探翻译与国际传播的融合发展

11月2至3日，“2019年翻译与国际传播高层论坛”在广东外语外贸大学举办。

11月2至3日，“2019年翻译与国际传播高层论坛”在广东外语外贸大学举办。来自海内外的翻译研究、国际传播领域的专家、学者汇聚一堂，围绕“连接、对话、会通”的主题，深入探讨翻译与国际传播领域的关键问题和前沿趋势，积极推动该领域的国际学术对话和深度合作。此次国际论坛旨在提升翻译与国际传播跨学科研究水平，服务国家翻译和国际传播能力建设。

广东外语外贸大学副校长王廷惠在致辞中表示，在国际交往和国际交流日益密切的时代趋势下，广外致力于研究新形势下翻译在国际传播中的重要作用，培养翻译与国际传播研究人才，打造中国对外传播翻译高端人才培育基地。她期盼此次论坛能切实关注跨学科知识的理论支撑，整合各界优质资源，改革创新高端人才培养模式，为我国培养更高层次的复合型翻译人才“讲好中国故事”而不断努力。

专家代表宁波诺丁汉大学人文与社会科学学院院长Gary Rawnsley教授指出，在跨文化交流中，翻译扮演着极其重要的角色。他希望宁波诺丁汉大学能与广外在交流合作中结出硕果，通过学术研究加强两校的互动、连接与沟通。

广外翻译与国际传播研究中心首席专家聘书颁授仪式

广外高级翻译学院兼职研究员聘书颁授仪式

开幕当日（2日）举行了三场主旨发言、一场大会发言以及一次圆桌论坛。其中，圆桌论坛以“翻译与国际传播研究成果之国际发表”为主题，各位专家学者围绕国际传播研究成果在国际期刊中的学术发表进行了互动讨论。

圆桌论坛现场

3日上午，大会举行媒体翻译与国际传播产学研融合签约仪式。为进一步提升翻译专业硕士研究生的实践应用能力，广外高级翻译学院还邀请资深业界翻译人士担任媒体翻译硕士研究生特聘导师。此外，本此论坛第四场主旨发言和第二场圆桌论坛也在当天举行。本场圆桌论坛围绕“翻译与国际传播产学研融合”的主题开展互动讨论，专家学者探讨了产学研融合的需求对接、以及融合的渠道创新等，就“教学和产业如何更好地融合”，各位业内人士结合自己的亲身实践，表达了自己的发现和见解。

广外高级翻译学院院长李瑞林教授在闭幕式总结发言中表示，从推动学术探讨和产学研融合，高级翻译学院将努力搭建翻译与国际传播的沟通平台，更加坚定地创立传播翻译学，探索翻译与国际传播人才培养的创新之路。

据悉，本次论坛由广外高级翻译学院主办，翻译与国际传播研究中心承办，英语语言文化学院、新闻与传播学院以及国家级同声传译实验教学中心协办。论坛中，来自海内外的社会各界专家学者纷纷表达了自己对翻译与国际传播的看法，为如何利用翻译做好国际传播建言献策，并畅谈了翻译与国际传播的未来融合趋势，这将有利于提升广东外语外贸大学翻译与国际传播教学研究的融合与发展。