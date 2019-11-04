教育部：到2021年完成四千门左右国家级线上一流课程

近日，教育部印发《关于一流本科课程建设的实施意见》（以下简称《实施意见》），正式实施一流本科课程“双万计划”。

近日，教育部印发《关于一流本科课程建设的实施意见》（以下简称《实施意见》），正式实施一流本科课程“双万计划”。

《实施意见》提出八项建设内容，主要围绕观念理念转变、课程目标导向、提升教师能力、改革教学方法、科学评价学生学习、严格制度管理、强化激励机制、实施一流本科课程“双万计划”等提出了二十二项改革举措。

《实施意见》明确提出，经过三年左右时间，建成万门左右国家级和万门左右省级一流本科课程。国家级一流本科课程注重创新型、复合型、应用型人才培养课程建设的创新性、示范引领性和推广性；省级一流课程建设突出针对性和有效性，因地制宜、因校制宜、因课制宜解决当地高校长期存在的教育教学问题，推动高校教师全员参与课程与教学改革。一流本科课程“双万计划”将全面覆盖所有类型高校、所有类型课程，推动我国本科教育质量整体提升。

《实施意见》同时发布了《“双万计划”国家级一流本科课程推荐认定办法》。提出在高校培育建设基础上，从2019年到2021年，完成4000门左右线上一流课程（国家精品在线开放课程）、4000门左右国家级线下一流课程、6000门左右国家级线上线下混合式一流课程、1500门左右国家虚拟仿真实验教学一流课程、1000门左右国家级社会实践一流课程认定工作。

教育部将对认定的国家级一流课程实施动态管理，对课程实际应用、教学效果和共享等进行跟踪监测。认定为国家级一流课程的课程须继续建设五年，其建设和改革成果在指定的网站上集中展示和分享，且定期更新资源和数据。对于未持续更新完善、出现严重质量问题、课程团队成员出现师德师风等问题的课程，将予以撤销。