2020届高校毕业生将达874万人

首次由教育部、人力资源和社会保障部共同组织的2020届全国普通高校毕业生就业创业工作网络视频会议日前在京召开。会议指出，2020届高校毕业生规模预计将达到874万人，同比增加40万人。

首次由教育部、人力资源和社会保障部共同组织的2020届全国普通高校毕业生就业创业工作网络视频会议日前在京召开。会议指出，2020届高校毕业生规模预计将达到874万人，同比增加40万人。

会议要求，要抓观念，着力加强思想引领。大力弘扬大学生在新中国成立70周年庆祝活动中迸发出来的爱国精神，激励更多毕业生到基层去、到西部去、到祖国最需要的地方去建功立业。要抓精准，着力优化指导服务。精准推送个性化指导服务，努力实现岗位信息与求职信息“无缝对接”，提高就业统计科学性、即时性和准确性。要抓重点，着力帮扶特殊群体。关心“建档立卡”贫困家庭学生、农村生源学生、残疾学生、少数民族学生等特殊群体就业，确保每一个人都实现稳定就业。要抓源头，着力提高培养质量。优化学科专业结构，强化人才培养的实践导向，做好高校毕业生就业用人单位大规模跟踪调查，完善高校人才培养质量评价体系。

会议要求，各地要早谋划、早安排、早行动，健全部门衔接、资源共享、通力合作的工作机制，将更多优质公共就业创业服务资源向校内延伸。要开展创业服务，将创业培训向校园延伸，支持建设一批大学生创业孵化基地。要落实就业政策，将本地政策清单、服务清单、服务机构联络清单打捆打包向毕业生推送，精简证明材料，抓好求职创业补贴发放。要强化权益保护，解读劳动就业法律法规政策，开展案例警示教育，发布求职陷阱提示，严厉打击招聘过程中的欺诈行为。

同时，会议还表示，要加强就业指导，组织人社厅局长进校园活动，组织职业指导师与毕业班建立联系，组织毕业生参观人力资源市场，帮助增强从校园到职场转换的能力。要推送就业信息，对接当地高校学科专业特点，收集筛选一批岗位信息集中推送，实施好城市联合招聘、金秋招聘月、就业服务周等活动，将资源向非中心城区和三、四线城市高校倾斜。