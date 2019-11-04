广东涉外律师学院在广外正式揭牌成立

11月2日，广东涉外律师学院成立揭牌暨广州涉外律师领军人才第一期境外培训班启动仪式在广东外语外贸大学举行。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/广外宣）11月2日，广东涉外律师学院成立揭牌暨广州涉外律师领军人才第一期境外培训班启动仪式在广东外语外贸大学举行。广东外语外贸大学校长石佑启、副校长王廷惠，市司法局副局长何友汉，市律师协会会长刑益强等出席揭牌仪式。仪式上，广州市司法局与广东外语外贸大学还签署了《广州市涉外律师精英培训项目协议书》。

揭牌仪式

据悉，广东涉外律师学院由广东外语外贸大学、广州市司法局、广州市律师协会三方合作共建，着重服务国家大力培养涉外法治人才的战略需求，切实提升广东省及广州市涉外律师法律服务专业水平，打造涉外法治人才培养高地。广东涉外律师学院将承担涉外律师服务专业人才的培养、培训、课题项目研究、对外交流实践等相关职能，旨在促进广东省及广州市涉外法律服务队伍的成长和发展，服务我国“一带一路”建设和粤港澳大湾区建设对涉外律师人才和涉外法律服务的需求。

石佑启表示，广东涉外律师学院要高起点设立、高标准建设、高质量运行，要做到任务落实、责任压实、效果抓实，要建立协同联动机制，同广州市司法局、广州市律师协会一道，共同将广东涉外律师学院打造成涉外法治人才培养的高地。

何友汉希望广东涉外律师学院能够源源不断为广州培养、输送高素质涉外律师人才，为保障和服务广州高水平对外开放提供强有力的人才支撑。广州市司法局、广州市律师协会将全力支持广东外语外贸大学把广东涉外律师学院打造成为立足广州、辐射大湾区、影响全国的培养一流涉外律师人才的高端平台。

邢益强表示，设立广东涉外律师学院，是加大涉外法律服务人才培养力度、增强广州乃至粤港澳大湾区涉外高端法律服务业实力的迫切需要，也是进一步完善广州律师教育培训体系的一项创新举措。广东涉外律师学院的成立，将协力提升广州在涉外法律领域的专业服务能力和品牌竞争力。

广州市司法局与广东外语外贸大学签署

《广州市涉外律师精英培训项目协议书》

仪式上，广州市司法局与广东外语外贸大学还签署了《广州市涉外律师精英培训项目协议书》并启动广州涉外律师领军人才第一期境外培训班。

广州涉外律师领军人才第一期境外培训班学员代表李小晗律师在发言中表示，非常珍惜此次出国培训机会。广州企业参与国际贸易的程度一直较高，国际贸易纠纷不断，本次培训将促使学员熟悉掌握国际仲裁的规则，加深与国外律师同行的交流，精进涉外法律业务，为广州企业对外投资和国际贸易保驾护航。