专家齐聚广外，深探外国语言文学与人工智能融合发展

11月2日，外国语言文学与人工智能融合发展国际研讨会在广东外语外贸大学正式开幕。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/程林）11月2日，外国语言文学与人工智能融合发展国际研讨会在广东外语外贸大学正式开幕。本次国际研讨会旨在汇聚各方专家、学者，共同探讨外国语言文学学科与人工智能如何更好地结合并共融发展。

研讨会现场

广东外语外贸大学副校长何传添教授在开幕致辞中指出，人工智能正深刻影响着社会发展，并改变着我们的日常生活、甚至是对世界的认知方式。“对我们外语人来说，人工智能也给外国语言文学学科带来了巨大的机遇和挑战。”，何传添谈到，外国语言文学学科领域里的不少学者已在他们的研究中运用了人工智能技术，也有一些学者从伦理等角度对人工智能的发展进行了探讨。

广东外语外贸大学外语研究与语言服务协同创新中心主任葛诗利教授指出，人工智能不仅同语言学、同科学技术密切相关，同外国语言文学的所有五个领域，包括文学和文化都密切相关，广东外语外贸大学在外国语言文学领域尽管有着深厚的传统，但也不断向人工智能新时代展开怀抱。

大会主席广外德语国家研究中心主任和教指委德语分委副主任刘齐生教授表示，外国语言文学的未来取决于如何与人工智能更好地“融合发展”。

北京外国语大学副校长贾文键教授在名为《中国高校外语慕课联盟的使命与发展》中主要分析了中国高校外语慕课联盟成立的时代背景，对联盟的意义与发展愿景进行阐释，展现了新技术时代教学信息化与教学方法创新面临的机遇。德国达姆施塔特大学诺特曼教授则在主旨发言《可解释的人工智能与多语制哲学》中指出，我们与人工智能的交流就像不同文化语言环境下人们相互交流的过程，并探索了从跨文化的人工智能如何从多语制哲学中得到启发。主旨发言嘉宾、华东师范大学范劲教授在大会报告《社会的人工智能：弗兰肯斯坦的困境》中从系统论出发，在经典名著《弗兰肯斯坦》中管窥人与技术之间的关系形态以及人工智能与社会转型间的关系。北京语言大学宋柔教授在题为《自然语言处理与语言研究》中探讨了自然语言处理与语言研究思路的割裂状态，指出自然语言处理需要的语言知识应具备可操作性和全覆盖性，以便计算机能用来机械化地处理真实的文本。四个主旨发言风格迥异、又在各自领域代表了最新与最权威的声音，为参会者带来了不少有益的启发与信息。

本次国际研讨会由广东外语外贸大学外语研究与语言服务协同创新中心、西方语言文化学院及德语国家研究中心共同主办，分为外国文学、语言学、区域与国别研究、机器翻译与计算机辅助翻译等九大分论坛。此外，研讨会还设有青年论坛，为青年学者展示自己的研究提供了舞台。