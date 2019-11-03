《天气之子》原作小说受欢迎，译者也要坚守“工匠精神”

11月2日，广州天闻角川动漫有限公司特邀林青华老师在广州举行译者分享会，从语言的角度和大家分享《天气之子》中的“新海诚世界”。

日本知名动画导演新海诚新作品——《天气之子》正在全国上映。随着电影热映，由新海诚亲笔撰写的原作小说也备受瞩目，首月发行量突破35万册。11月2日，简体中文小说出品方广州天闻角川动漫有限公司特邀广东工业大学外语学院副教授、翻译家林青华老师在广州举行译者分享会，从语言的角度和大家分享《天气之子》中的“新海诚世界”。

《天气之子》故事的舞台设置在阴雨连绵，许久未放晴的东京。向往东京的少年森岛帆高逃离穷困的小岛，只身来到东京，在冷漠的城市里遇到了友善温柔的少女阳菜。帆高目睹了阳菜通过祈祷让天放晴的经过，深受震撼。为了帮助为生活所困的阳菜，帆高想出了“百分之百的晴天女子”这个项目，帮助许多为阴雨天气烦恼的人找回晴天。在此过程中，帆高与阳菜二人关系也越走越近，然而接下来等待他们的却是残酷的命运。

该小说同电影一样，对人物刻画和唯美画面有着一如既往的执着追求，带着强烈的新海诚个人风格。新作不仅描写青春期少年少女的成长，而且试图探讨得与失、生与死、纯真与世故、个人本愿与社会期待、逆天而为和道法自然之间的种种冲突。新海诚借助细腻的人物描写，和熟练的戏剧冲突手法，引发读者和影迷的种种思考。

“电影并不是学校的教科书。”《天气之子》显露出新海诚不想在一个有限的世界里标准化，而是希望不被传统束缚，不随波逐流，坚守自己的创作道路。

“《天气之子》的小说撰写和电影拍摄是同时进行的，只是小说比电影提前完成”，简体中文版《天气之子》的翻译者林青华告诉记者，小说从不同人物的视角出发展开故事，补充了大量电影里没有的人物独白，丰富了《天气之子》整个故事的层次。谈及缘何对该书进行翻译，林青华谈到，作为一名译者，就是要不断学习、不断挑战，他认为“译者本身就是一种‘工匠’，不管担任什么类型作品的翻译，别人（出版社）能找到你，就已经是对你‘手艺’的充分肯定”，一定要坚守这份‘工匠精神’，尝试各类作品的创作内容和表现形式。

据简体中文版小说出品方天闻角川的工作人员介绍，天闻角川已获得《天气之子》的周边商品授权。周边商品设计融合了电影和小说中美丽的天空场景、可爱的晴天娃娃等元素。