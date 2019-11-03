让小学生戴头环监测走神？如此教育舍本逐末，极其荒谬！

日前，浙江金华一所小学里的学生被要求统一佩戴“赋思头环”。据说这款头环可以将学生的脑电波实时反馈给授课老师，帮老师判断学生是否在认真听讲。目前当地教育部门已经紧急叫停。

日前有媒体报道，浙江金华一所小学里的学生被要求统一佩戴“赋思头环”。据说这款头环可以将学生的脑电波实时反馈给授课老师，帮老师判断学生是否在认真听讲，而且在将近一年的时间里，“无明显副作用”“成绩确实提高了”。目前当地教育部门已经紧急叫停。

消息一出，舆论几乎是一边倒地反对，认为这样会给孩子巨大压力、让孩子变成学习工具。吊诡的是，既然听不到明确的支持声音，为什么各种用来“帮助”学生好好学习的测脑电波头环、定位手环、装有无死角摄像头的教室，总是被媒体发现在大行其道？

因为还有人在羞于启齿但意志坚定地支持。在一些学校、教师和家长眼中，只要能让学生拥有好成绩，学生的感受并不重要。“量子波动速读”这种显而易见的伪科学，尚能让众多家长折腰，何况有名校加持、貌似真能督促学生认真听讲的头环？

且不论这样的头环究竟能否通过科学的审视，但从“监控式学习”这一状态来看，真的没有副作用吗？学校与家长联手监视每位学生有没有“开小差”，等同于把每个学生捆绑在同一条流水线上，不允许瑕疵的出现。这样“赤裸裸”长大的孩子，或者是小小年纪就学会了隐藏自己真实的喜怒哀乐，或者被彻底消磨掉了个性，对于学什么都无所谓。前者可怕，后者可悲。

学习的目的是什么？如果只是为了取得比其他学生更优异的成绩，那么通过科技手段，将所有人的成绩都提高到满分，之后呢？学习是为了让人能找到自己的爱好，发现自己的专长，然后试着将其发展为自己的终身职业；是为了让人成为人，成为有相似之处同时也各具特色的个体。用科技手段促使每一位学生对所有课程都感兴趣、都全神贯注，不仅不现实，更会扼杀掉学生在某一领域的天赋。

至于当地教育部门称，脑环只是为了调动孩子的积极性，提高学习的专注度，也并不是每天都戴。殊不知这样的任务，应该落在教学，而非机器上。如果老师能够认真备课、讲求教学技巧、倾听每一位学生的声音，学生自然会被课程吸引。舍教学之本，逐机器之末，谬矣。

教育学家、哲学家怀特海在《教育的目的》一书中写道：“当我们把智力教育仅仅看作是大脑机械化获取知识的能力，或者是对实用性原理的系统化阐述，那么教育就不会有任何进步。”学校教学的目标不应是成绩，或是知识本身，而应该教会一个孩子，把知识转变为成人的力量。

【来源】南方号：叮咚快评