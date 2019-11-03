南方网 要闻 学习进行时 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

让小学生戴头环监测走神？如此教育舍本逐末，极其荒谬！

2019-11-03 08:32 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　日前有媒体报道，浙江金华一所小学里的学生被要求统一佩戴“赋思头环”。据说这款头环可以将学生的脑电波实时反馈给授课老师，帮老师判断学生是否在认真听讲，而且在将近一年的时间里，“无明显副作用”“成绩确实提高了”。目前当地教育部门已经紧急叫停。

　　消息一出，舆论几乎是一边倒地反对，认为这样会给孩子巨大压力、让孩子变成学习工具。吊诡的是，既然听不到明确的支持声音，为什么各种用来“帮助”学生好好学习的测脑电波头环、定位手环、装有无死角摄像头的教室，总是被媒体发现在大行其道？

　　因为还有人在羞于启齿但意志坚定地支持。在一些学校、教师和家长眼中，只要能让学生拥有好成绩，学生的感受并不重要。“量子波动速读”这种显而易见的伪科学，尚能让众多家长折腰，何况有名校加持、貌似真能督促学生认真听讲的头环？

　　且不论这样的头环究竟能否通过科学的审视，但从“监控式学习”这一状态来看，真的没有副作用吗？学校与家长联手监视每位学生有没有“开小差”，等同于把每个学生捆绑在同一条流水线上，不允许瑕疵的出现。这样“赤裸裸”长大的孩子，或者是小小年纪就学会了隐藏自己真实的喜怒哀乐，或者被彻底消磨掉了个性，对于学什么都无所谓。前者可怕，后者可悲。

　　学习的目的是什么？如果只是为了取得比其他学生更优异的成绩，那么通过科技手段，将所有人的成绩都提高到满分，之后呢？学习是为了让人能找到自己的爱好，发现自己的专长，然后试着将其发展为自己的终身职业；是为了让人成为人，成为有相似之处同时也各具特色的个体。用科技手段促使每一位学生对所有课程都感兴趣、都全神贯注，不仅不现实，更会扼杀掉学生在某一领域的天赋。

　　至于当地教育部门称，脑环只是为了调动孩子的积极性，提高学习的专注度，也并不是每天都戴。殊不知这样的任务，应该落在教学，而非机器上。如果老师能够认真备课、讲求教学技巧、倾听每一位学生的声音，学生自然会被课程吸引。舍教学之本，逐机器之末，谬矣。

　　教育学家、哲学家怀特海在《教育的目的》一书中写道：“当我们把智力教育仅仅看作是大脑机械化获取知识的能力，或者是对实用性原理的系统化阐述，那么教育就不会有任何进步。”学校教学的目标不应是成绩，或是知识本身，而应该教会一个孩子，把知识转变为成人的力量。

　　【来源】南方号：叮咚快评

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

2019年 第20、21期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 广告服务- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235