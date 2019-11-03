教育部：38万所中小学及幼儿园食堂“明厨亮灶”率超八成

近日，教育部在珠海表示，校长、园长陪餐制度进一步得到落实，全国38万所中小学包括幼儿园食堂的“明厨亮灶”率已达84%。

近日，教育部今年第九场“落实全教会、奋进迎华诞”1+1发布采访活动在广东珠海举行，介绍推进校园食品安全专项整治工作进展情况。教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰介绍，截止到10月14号，专项行动已检查校园周边食品的经营者63.1万户次，立案查处2667起，取缔了496户无证经营者，撤换食品原料供货商2352个，更换供餐单位536个。此外，校长、园长陪餐制度进一步得到落实，全国38万所中小学包括幼儿园食堂的“明厨亮灶”率已达84%。

为做好校园食品安全工作，9月起，教育部联合市场监管总局、公安部和农业农村部，通过电视电话会、专项整治工作推进会等方式，要求落实校长、园长责任制，对供餐单位食品安全问题进行全面整治，上下联动，联合推动工作，层层部署落实。

市场监管总局食品经营司副司长马如林在会上表示，整治食品安全问题联合行动中，各地市场监管部门以学校食堂、校外供餐单位、校园周边小食品店和小餐饮等为重点，认真排查风险隐患。截至10月22日，学校食堂、供餐单位及校园周边食品经营者开展自查64万户次，整改消除风险隐患13万个，撤换食材供应商2793个，更换供餐单位4199个；市场监管部门监督检查食堂、供餐单位及校园周边食品经营者72万户次，抽检食品10余万件。此外积极推动学校食堂“明厨亮灶+互联网”，将后厨“晒”在“网”上，让学校食堂置于家长、师生、监管部门和社会的广泛监督之下，实现社会各界对校园食品安全能检验、能评判、能感知。

王登峰介绍，四个部门共同联合发力，通过实地调研、监督检查、督导督办、统计摸底、宣传引导五个方面开展工作，校园食品安全整治专项工作取得了一定的成效。截止到10月14日，检查校园周边食品的经营者63.1万户次，约谈了2.7万户次，立案查处2667起，对1.14万户提出了警告，取缔了496户无证经营者，撤换食品原料供货商2352个，更换供餐单位536个。此外，全国中小学包括幼儿园，建有食堂的一共有38万所，已经有31.86万所达到了“明厨亮灶”，覆盖率是84%，省会城市、直辖市、计划单列市覆盖率已达91%。

王登峰指出，接下来还要对整个学校的环境卫生进行全方位的整治，包括学校的食堂、教室、宿舍、厕所、操场以及周边环境。同时要压实责任，重点督促各地进一步落实校长、园长陪餐制以及“明厨亮灶”，对出现的问题进行严肃查处。还要长期坚持对学生以及校园食品所有管理人员和从业人员等开展健康教育工作，进一步健全涉及校园食品安全的规章制度、完善校园食品安全制度体系，加强通报问题、宣传典型形成让全社会都来关心并认真落实涉及校园食品安全相关工作的良好社会氛围。

发布会由教育部新闻发言人续梅主持。广东省教育厅朱超华副厅长、江西省教育厅巡视员何建洋、湖南省桃源县第一中学的燕立国校长也出席了发布会并介绍相关情况。