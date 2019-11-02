广东职业院校1+X证书制度推进会召开

为加快推进我省1+X证书制度试点工作，10月31日，广东省教育厅在广东农工商职业技术学院召开职业院校1+X证书制度试点工作推进会。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/粤考宣）为加快推进我省1+X证书制度试点工作，10月31日，广东省教育厅在广东农工商职业技术学院召开职业院校1+X证书制度试点工作推进会。

会议传达了教育部1+X证书制度试点工作会议的最新要求，总结了前一段的试点工作进展情况，并对下一步工作作出部署：一是要进一步提高重视程度，完善工作机制，积极稳妥推进试点工作；二是要做好学校专业建设，切实做好将各项证书的标准融入专业人才培养方案的工作；三是要加强师资队伍建设，建设好一支能有效承担起证书培训任务的高水平教学团队；四是要加强条件保障，加大投入力度，加快工作进度；五是要增强工作主动性，积极对接培训评价组织，形成工作合力；六是要做好发动工作，确保完成试点任务。

会议邀请了无锡职业技术学院原院长戴勇教授为参会人员作了《促进书证融通，优化培养方案》的讲座。戴勇教授解读了教育部有关文件精神，并结合案例，对书证融通的思路、原则和方法进行了阐述，对职业院校如何扎实推进1+X证书制度试点工作提出了对策和建议。第一批5个培训评价组织代表也在会议上介绍了年底前培训、考证等工作安排。

全省各地级以上市教育局负责同志、两批1+X证书制度试点院校主要负责同志、相关教指委和各培训评价组织代表参加了会议。省教育厅职业教育与终身教育处、省教师继续教育指导中心、省教育研究院、省职业院校教师素质提高项目管理办公室等相关工作负责同志参加了会议。