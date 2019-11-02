2020届高校毕业生规模预计达874万人

教育部、人力资源社会保障部日前在京共同组织召开2020届全国普通高校毕业生就业创业工作网络视频会议指出，要把高校毕业生就业工作摆在最突出位置，确保高校毕业生就业大局稳定。

新华社北京10月31日电 记者近日从教育部获悉，2020届高校毕业生规模预计将达到874万人，同比增加40万人。

教育部、人力资源社会保障部日前在京共同组织召开2020届全国普通高校毕业生就业创业工作网络视频会议。会议指出，要把高校毕业生就业工作摆在最突出位置，确保高校毕业生就业大局稳定。

会议要求，各地要早谋划、早安排、早行动，健全部门衔接、资源共享、通力合作的工作机制，将更多优质公共就业创业服务资源向校内延伸。要加强就业指导，组织人社厅局长进校园活动，组织职业指导师与毕业班建立联系，组织毕业生参观人力资源市场，帮助增强从校园到职场转换的能力。要推送就业信息，对接当地高校学科专业特点，收集筛选一批岗位信息集中推送，实施好城市联合招聘、金秋招聘月、就业服务周等活动，将资源向非中心城区和三、四线城市高校倾斜。要开展创业服务，将创业培训向校园延伸，支持建设一批大学生创业孵化基地。要落实就业政策，将本地政策清单、服务清单、服务机构联络清单打捆打包向毕业生推送，精简证明材料，抓好求职创业补贴发放。要强化权益保护，解读劳动就业法律法规政策，开展案例警示教育，发布求职陷阱提示，严厉打击招聘过程中的欺诈行为。要加大宣传引导，发布政策服务宣传指引。