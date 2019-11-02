名校生“扎堆”当教师 能为深圳带来啥？

有专家表示，拥有更广阔格局、视野以及更丰富学术资源等的名校高学历毕业生投身深圳基础教育，显示出深圳的城市吸引力，也将助力深圳教育更好发展。

近日，深圳南山外国语学校（集团）高级中学发布2020届毕业生拟聘名单，20个录取者中，有19人毕业自清华、北大，其中有13人为清北本硕连读，另外1人为北师大本硕连读，20人均为硕士以上学历。这份耀眼的名单公布后引发高关注。而在今年5月，深圳中学一次性招聘到20名清华、北大毕业生的新闻同样受到高关注。

有专家表示，拥有更广阔格局、视野以及更丰富学术资源等的名校高学历毕业生投身深圳基础教育，显示出深圳的城市吸引力，也将助力深圳教育更好发展。

现象：越来越多名校毕业生选择到深圳中小学教书

名校高学历毕业生选择来深圳教书似乎成为一种“新常态”。

10月21日，龙华区教育局官方微信公众号“龙华教育”发文称，该区公办中小学面向海内外2020届应届毕业生招聘教师，共有491名青年才俊入围体检，其中硕博研究生占比86.2%，博士23人。从院校分布来看：北京师范大学54人、北京大学48人、清华大学28人。

而在今年5月，深圳老牌名校深圳中学发布2019年拟聘教师名单，新聘的35名教师均为硕士以上学历，其中20人毕业于清华大学、北京大学，1人毕业于哈佛大学。这些老师中27人为硕士生、8人为博士生（3人为博士后）。截至今年5月，深圳中学共有教师400余人，其中硕士200多人、博士30人。

这些耀眼的名单公布后引来社会广泛关注，有网友称赞：“深圳的学校太牛了！”，还有网友笑称：“清华、北大毕业生去哪了？原来很多是去深圳的学校教书了。”

2018年从清华大学硕士毕业后，赵志伟应聘进入深圳中学担任高中数学教师。“我的理想就是成为一名中学老师。”赵志伟说，“把自己所学教给学生，让他们学会技能，这个过程会非常有满足感、成就感。”

美国明尼苏达大学博士后陈名，去年选择来到人大附中深圳学校高中部任教，对于作出这种选择，她说最重要的一点是自己非常喜欢当老师，“教书是一件快乐且有成就感的事”。

专家：引入高层次人才教师将助力深圳教育更好发展

在羡慕深圳一些学校“豪华”师资的同时，大家也围绕“顶尖名校毕业生去中小学教书算不算学历高消费”这一话题展开讨论。

在赵志伟看来，国家想要培养适应时代发展的人才，最关键的还是要从基础教育抓起。高学历人才的学习、生活经历，对高中生来说，都特别有帮助，尤其对于深圳这座创新型城市的孩子来说，对前沿知识的渴求更迫切。

家长刘女士认为，高学历毕业生到中小学当教师不算“学历高消费”。第一，学历与知识积累，有许多考查维度；第二，名牌中学教师职业，社会地位高，还有不错的福利，子非鱼安知鱼之乐。第三，扩招之后，硕博毕业生增多，就业竞争压力也随之变大。

“高学历人才担任中学教师引发讨论，表明社会的人才观念滞后。”21世纪教育研究院副院长熊丙奇认为，如今接受高等教育的人群比例以及研究生人数规模都比之前有大幅提高，很多地方的中学教师招聘基本都要求硕士以上，所以硕士、博士到高中去当老师是一个新常态。

“名校、高学历可以是一个人过往学习能力的证明，但绝对不是万能的‘通行证’。”深圳中学校长朱华伟认为，基础教育是人才成长的起点，如今越来越多高学历的人选择来深圳当老师，把自己所学所得教给祖国的下一代，这一定是“大材大用”。

有教育观察人士认为，从长远来看，高层次人才教师的科学研究经历和对科学研究的深入理解优势，势必可以更好地引领学生从优秀走向卓越。越来越多的名校高学历人才愿意选择到深圳教书，也是深圳在教育领域先行示范的一种体现。