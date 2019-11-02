让学生忙起来、教师强起来 打赢全面振兴本科教育攻坚战

近日，教育部印发《关于深化本科教育教学改革全面提高人才培养质量的意见》，对本科教育教学管理工作作出部署，推动“学生忙起来、教师强起来、管理严起来、效果实起来”。

新华网北京10月31日电 近日，教育部印发《关于深化本科教育教学改革全面提高人才培养质量的意见》，对本科教育教学管理工作作出部署，推动“学生忙起来、教师强起来、管理严起来、效果实起来”。

2018年6月，在新时代全国高等学校本科教育工作会议上，教育部党组书记、部长陈宝生强调，高教大计、本科为本，本科不牢、地动山摇。坚持“以本为本”，推进“四个回归”，在这场振兴本科教育的攻坚战中，教育部开展了一系列全面振兴本科教育的工作，加快建设高水平本科教育、全面提高人才培养能力，造就堪当民族复兴大任的时代新人。

在提高人才培养各环节教学质量方面，教育部通过实施国家级和省级一流课程建设“双万计划”，提高课程建设高阶性、创新性和挑战度；改进实习运行机制，优化实习过程管理，建设共享型实习基地，提升实习效果；深化创新创业教育改革，提升学生创新能力和创新意识；加大科研项目和科研基地向学生开放力度，统筹规范科技竞赛管理，强化科研育人；通过完善教材建设体制机制，支持和鼓励高水平专家学者编写优秀教材，充分发挥教材育人功能。

2019年4月，《教育部办公厅关于实施一流本科专业建设“双万计划”的通知》印发，决定于2019—2021年建设10000个左右国家级和10000个左右省级一流本科专业点。2019年计划遴选4000个左右国家级一流专业建设点。一流本科专业建设“双万计划”分三年实施，经高校申报、教指委推荐等程序，确定建设点名单。同时根据前期建设情况，进行动态调整和统筹。

课程思政建设是落实立德树人根本任务的战略举措，是建设高水平人才培养体系的基础工程，是构建全员全程全方位育人大格局的关键环节。与此相对应，教育部高教司制定了全面落实立德树人根本任务加强高校“课程思政”建设的专项工作方案，坚持显性教育与隐性教育相统一，深度挖掘高校各学科门类专业课程蕴含的思想政治教育资源，解决好各类课程与思政课相互配合的问题，发挥所有课程育人功能，构建全面覆盖、类型丰富、层次递进、相互支撑的课程体系，使各类课程与思政课同向同行，形成协同效应。

2018年，“拔尖计划”升级到了2.0版本。2019年8月，《教育部关于2019-2021年基础学科拔尖学生培养基地建设工作的通知》（教高函〔2019〕14号）和《教育部办公厅关于2019年度基础学科拔尖学生培养基地建设工作的通知》（教高厅函〔2019〕43号）正式发布，进一步明确了拔尖人才培养的新形势、新定位、新目标、新思路和新模式，提出2019-2021年分年度在大理、大医、大文等领域建设260个左右基础学科拔尖学生培养基地的目标和改革任务。

目前，新工科建设正在进入再深化的新阶段，从轰轰烈烈到扎扎实实。早在2018年，教育部首批认定了612个新工科研究与实践项目，探索建立“新工科”建设的新理念、新标准、新模式、新方法、新技术、新文化。组建人工智能、大数据、智能制造等项目群，加快项目交流沟通，集聚产业资源，推进校际协同。为推进新工科再深化，2019年教育部成立了“全国新工科教育创新中心”，探索形成中国特色、世界水平的新工科教育体系，打造世界工程创新中心和人才高地。