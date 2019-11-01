为什么东莞过半民办高中都选这家科技公司的教育产品？

在粤港澳大湾区的发展建设中，创新要素加速流动，广深港澳科创走廊正在撑起大湾区的创新“脊梁”。

南方网讯（记者/陈伟峰）“东莞塞车，全球缺货。”

说的就是东莞制造业的硬核实力，科技创新让东莞从“世界工厂”华丽转身为“智造名城”，东莞又如何巧用人工智能做“引擎”，为教育提供强劲动力？

“A.I.+教育总动员”来到粤港澳大湾区“寻找神奇教室在哪里”第四站——东莞，请各位客官查收今日份的校园日记。

科大讯飞版《玩具总动员》出动，来到粤港澳大湾区第四城——东莞，讲述这里的智慧教育城市样板故事

为什么是“智造者”东莞？

在粤港澳大湾区的发展建设中，创新要素加速流动，广深港澳科创走廊正在撑起大湾区的创新“脊梁”。这条可以媲美美国“128公路”的创新通道，将成为珠三角乃至全省的“创新辐射源”，而前拥深圳、香港，背靠广州的东莞扮演着举足轻重的角色。

纵观历史发展，人才是影响城市发展全局的关键要素，人才的培养和聚集与教育事业密不可分，东莞正处于实现高质量发展的关键时期，对优质教育需求非常迫切。而技术规模化赋能教育，用新技术服务课堂教学，则是一大突破口，实不相瞒，东莞的“智造”氛围还浓缩在“神奇教室”里。

学生们正在使用VR眼镜帮助理解抽象知识

对于“神奇教室”的用户体验，东华高级中学罗老师最有发言权。在课上他通过智慧课堂一键投屏、掌控课堂，让老师脱离讲台束缚，走进学生当中，进行提问、投票、讨论、小组PK等多种互动模式，智慧课堂系统帮助教师与学生进行立体化互动交流，课堂变得更生动。

“当下的教育，早已不是一所所学校关起门教好书这么简单。”“A.I.+教育总动员”作为互联网的原住民，深有体会，“新生代的学生诞生于互联网文明初期，天生具有互联网时代认知特点，渴望拥抱新工具、新学习方式”。

在2016年，科大讯飞就与东莞签署战略合作协议，双方在"互联网+"与智能化、信息化的生态环境下，开展多方位的智慧教育应用合作。

更贴心的是！次年，东莞市常平镇引入科大讯飞智慧教育系列产品，科大讯飞还组织名校专家、教研人员对学校教师进行教学研讨培训交流!

科大讯飞的优势就在通过人工智能精准地探索解决教育的问题和痛点，目前，智慧课堂教学应用已得到广泛认可，覆盖常平镇13所学校，各校已经实现常态化和规模化应用。而放眼整个东莞，现在已经有超过50所学校、3万多师生常态化使用科大讯飞的智慧教育产品。

作为湾区发展的重要节点城市，常平镇仅是东莞推动教育高质量发展路上的缩影。东莞市委书记梁维东表示：“东莞以粤港澳大湾区建设为牵引，努力打造教育现代化强市。”

如今，东莞将“互联网+教育”定位到战略高度，计划到2020年及更长一段时间，通过系统实施“慧教育”，形成充满活力、和谐共融的国民教育体系，其中以“智慧课堂”为着力点，不断提高学生学习能力与创新品质为主要任务。

东莞“慧教育”是以“让每一个学生受到最适合的教育”为核心理念，这与科大讯飞以“人工智能助力教育，因材施教成就梦想”的宗旨不谋而合。“教育路遥远，科大讯飞与东莞一起走。”遇到价值观契合的朋友，“A.I.+教育总动员”怎么可以错过！

从“统一地教”转变为“个性地学”

《一千零一夜》的故事里，阿里巴巴用“芝麻开门”的喊声打开了宝藏洞门，在1000多年后的今天，人工智能终于实现了用声音做钥匙，帮助人类敲开知识大门。

大数据精准教学和个性化学习系统成为东莞过半民办校高中的共同选择

“A.I.+教育总动员”在逛完东莞几十所学校之后发现：对于这个民办中学多过公办中学的智造城市来说，超过一半的民办高中都做了同一个选择——它们都引进科大讯飞的大数据精准教学和个性化学习系统，建立覆盖全体学生的智能化、交互式、可跟踪、全流程的个性化教育教学体系。

这些民办学校的名单耳熟能详——东莞市东华高中、东莞市翰林实验学校、东莞市南开实验学校、东莞市粤华学校、北京师范大学东莞石竹附属学校、丰泰外国语学校……

“A.I.+教育总动员”还发现，大数据精准教学系统不仅是民办校的选择，一长串名单的公办校，也是它的拥趸用户——东莞中学、东莞中学松山湖学校、东莞八中、松山湖实验中学、横沥中学、南城中学、茶山中学……

要知道，无论是民办的东华，还是公办的东莞中学，那都是盛产学霸的地方呀，比如说随便翻下新闻你就发现——2019年广东省高考，文理科前100名考生中有13人就来自东华高级中学。

大数据精准教学和个性化学习系统

帮助同学们实现“因材施教”

东莞教育部门从建设“湾区都市、品质东莞”的大局出发，不断推动教育优质均衡发展。而在教育，特别是在学校教育中，数据成为教学改进最为显著的指标。

就在上周的第二届中国（广东）人工智能发展高峰论坛上，科大讯飞发布了大数据教育平台，通过平台帮助教育管理者决策、帮助老师教研、帮助学生个性化发展。“A.I.+教育总动员”机智地发现，其实无论是东莞，还是广州、深圳、佛山，科大讯飞早就开始用教育大数据平台的A.I.能力来为这些城市赋能，打造具有区域特色的智慧教育样板。

蝙蝠侠有罗宾，星爵则有格鲁特等银河护卫队成员支持，钢铁侠当英雄的经验可以说是非常丰富了，但他还得不时找Jarvis帮手查询分析数据资料，我们期待，“A.I.+教育总动员”能成为粤港澳大湾区的学子成长路上“升级打怪”最好的助手，为孩子们插上科大讯飞的智慧教育翅膀，翱翔美好人生。