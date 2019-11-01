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当科大讯飞遇上佛山高中“三驾马车”

2019-11-01 18:51 来源：南方网
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　　南方网讯（记者/陈伟峰）“云上考勤守护平安校园，云上阅卷为老师‘减负’，戴上VR眼镜就可以沉浸在课堂遨游细胞组织的海洋……”

　　“下一站佛山”。

　　报站广播中断了“A.I.+教育总动员”的美梦，“看来‘念念不忘，必有回响’此话不假，我正想着智慧教育，就来到‘寻找神奇课室在哪里’的粤港澳大湾区之旅第三站——佛山。”

　　对，就是电影里那个“佛山无影腿”的佛山。

　　科大讯飞版《玩具总动员》出动，第三天来到粤港澳大湾区盛产“武功”的佛山讲述这里的智慧教育城市样板故事。

　　龙舟、武术和醒狮已闻名世界，那么佛山的教育“功夫”打得怎么样？详情请查收今日份的“A.I.+教育总动员”旅行手记。

　　为什么是“创新者”佛山？

　　人手一部PAD，用英文发布文章；又或通过PAD抢答逻辑推理等数学趣味题型，轻松玩转数学世界……这么充满科技感的场景，“A.I.+教育总动员”是不是进错片场？

　　自诩为“教育小灵通”的“A.I.+教育总动员”赶紧搜罗资料，原来这是三水区西南中学14个平板智慧课堂实验班的课堂教学日常。西南中学构建了以“互联网+”平板教学为辅助、线上线下相结合的课堂教学模式，成为广东省首批信息化中心学校。

　　“A.I.+教育总动员”刷了刷朋友圈发现，原来在佛山不止西南中学出现科大讯飞智慧教育产品的身影，科大讯飞智慧教育在佛山已实现全面布局，包括并列为佛山高中“三驾马车”的佛山一中、石门中学、顺德一中，此外还有顺德华侨中学、顺德桂洲中学、西樵高级中学、大沥高级中学等重点学校中常态化应用，让教与学减负增效。

　　走着走着，佛山一中的“应变能力”引起了“A.I.+教育总动员”的注意，广东新高考将实行“3+2+1”模式，配合新高考改革和选科走班的新尝试，佛山一中于去年底全面引入科大讯飞智能管理系统，利用电子班牌、排课系统、综合素质评价系统等信息化技术解决教学组织和安排中遇到的难题。“一键”就能知道学生的个人成绩分析、教学班级情况，从而助力教育发展提速。

　　顺便晒个成绩单，2019年高考，佛山市有9人进入广东省文理科前50名（共100人），其中7人所在校均使用了科大讯飞智慧教育产品。

　　“加快推进粤港澳大湾区建设，佛山奋力争当全省地级市高质量发展的领头羊，最关键的是要靠人才来支撑，最根本的是要靠教育来保障。”佛山市市长朱伟表示，力争到2020年基本建成南方教育人才高地。

　　其实早在2015年，科大讯飞已经和佛山签订战略合作协议。未来可期，科大讯飞也会继续通过“互联网+”战略落地，推动佛山智慧教育发展。

　　校长被圈粉，A.I.+教育究竟有什么魅力？

　　“以前传统课堂的PPT随着老师讲完就一翻而过，现在学生机可以和老师的教师机同屏，遇到不懂的还能够截图保存，课后再消化。”顺德一中高一（20）班的学生廖家诚在听完一堂化学课后，迫不及待分享了他的感受。

　　看来，“神奇课堂”在顺德一中圈了不少师生粉！

　　智慧课堂系统已成为顺德一中化学老师廖伟梁的好帮手，他说，以前批改一个班级40余名同学的化学试卷需要1个小时，利用作业智能批改功能，现在速度快了很多。

顺德一中校长谢大海一直致力推动学校教育信息化建设

　　更让“A.I.+教育总动员”兴奋的是，科大讯飞还圈了“校长粉”！

　　“基于强大的技术力量，科大讯飞为学校提供了系统的综合教育评价服务！”，顺德一中校长谢大海多次强调，要加强信息技术与课堂融合创新，全面推进顺德一中教育信息化建设。

　　目前该校所有老师、学生都使用了智慧课堂，师生活跃度极高。

　　“A.I.+教育总动员”在顺德一中校园逛了一圈，感慨道：“真不愧是广东首家挂牌的全国基础教育研发与应用示范校！几乎所见之处都是‘神奇课堂’，每个教室都实现了科大讯飞智慧课堂产品的全覆盖应用，完整贯穿‘课前、课中、课后’教学全环节！”

　　时间尚早，“A.I.+教育总动员”赶紧奔赴下个区！

　　“咦，为什么在高明区，专家也要上中小学？难道专家也敌不住‘神奇课堂’的魅力？”

　　“A.I.+教育总动员”走近一看，原来是自己人。今年4月，与高明区教育局在达成战略合作关系后，科大讯飞安排专家团队进入高明区中小学，进行信息化建设的把脉与诊断。

　　“没有两片叶子是相同的。教育发展现实的差异，决定了佛山各区为优化教育品质所作的努力也各有不同。”“A.I.+教育总动员”在日记本写下佛山行的感受。实际上，科大讯飞早早洞察到这个问题，切实以用户利益和教学成效为导向，打造出科大讯飞智慧教育产品，让因材施教成为可能。

　　目前，高明区的教育信息化存在许多不足和困惑，例如互通平台建设滞后，学校资源数据难以实现数据资源共享等。

　　有了“A.I.+教育总动员”的弟兄们帮忙“打辅助”，这意味着，科大讯飞智慧教育将全面赋能有超过5.3万中小学师生的高明区教育系统，在高中、初中全部进行智学网覆盖应用，将助力佛山进一步提升区域教育均衡性。

同学们正在使用科大讯飞人工智能创新教育产品

　　正如科大讯飞董事长刘庆峰所言：“通过人工智能的赋能，可以让更多的孩子得以享受优质教育，从而通过知识改变命运。”对于高明区未来的教育发展，“A.I.+教育总动员”也是搓手期待！

　　通过给学生上生涯规划课，孩子们不仅“知当下”，还能“明未来”

　　未来，科大讯飞将携手佛山一起奋斗，打造粤港澳大湾区教育创新人才高地。

编辑： 罗予岐

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