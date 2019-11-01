珠海金湾区智慧教育样板探索

初到珠海的“A.I.+教育总动员”深切感受到，科技与教育的结合，正在让学习和教学变得更轻松。

南方网讯（记者/陈伟峰）学生考试试卷直接被扫描进电脑，老师用ipad即可阅卷，系统还能自动生成学生得分情况......

初到珠海的“A.I.+教育总动员”深切感受到，科技与教育的结合，正在让学习和教学变得更轻松。

“A.I.+教育总动员”“寻找神奇教室在哪里”的收官之站要去哪？必须是被列入“澳珠极点”，迎来“高光时刻”的珠海！安排！

科大讯飞版《玩具总动员》出动，来到粤港澳大湾区第五城——珠海，讲述这里的智慧教育城市样板故事。

为什么是“开放者”珠海？

12名考生考分进入全省前50名，人数位居全省公办学校之首；近八年累计27人高考成绩被屏蔽，总数名列全省公办学校第一；12年来学校获得各级称号和荣誉共164项……

这一长串华丽的数字均出自珠海市一中。作为珠海基础教育领域一张闪亮名片，珠海市一中的“因材施教”之道让“A.I.+教育总动员”相当佩服。珠海市一中引入大数据，最大程度满足学生个性发展需要，学校在“导学案”“微课堂”“成绩单”、错题本系统、选课系统，全面倡导学习中的个性、高效和整体思维，并因此让学生找到适合自己的学习方法。

这样的改变，正发生在珠海越来越多的中小学里。倚湾而兴的珠海，“开放”早已根植于城市的血脉。早在2015年，珠海就被认定为广东省推进教育现代化先进市，其基础教育发展水平位居全省前列。但“西部弱，东部强”“乡村弱，城区挤”等教育发展不均衡、不充分的问题依然存在。

为补齐教育短板，同年，珠海市人民政府与科大讯飞签订战略合作协议。其中最主要的部分就是开展“互联网+”智慧教育应用合作，这也是珠海推进教育现代化的突破口，科大讯飞在广东第一个签战略合作协议的城市就是珠海，致力把珠海打造成为全国一流的“互联网+”智慧教育示范区。

此处应该有掌声！目前，人工智能+教育领域正在珠海迎来规模化应用，科大讯飞智慧教育产品在全市已覆盖120个学校4500多名老师，1700多个班级，八万多名学生。

今年2月，《粤港澳大湾区发展规划纲要》正式公布，粤港澳大湾区的发展蓝图，使珠海这座最早的特区城市有了新的光荣与梦想，作为桥头堡城市，珠海正在通过人工智能迎来教育发展新机遇。

从第一份试卷，到一种“A.I.+教育”潮流

“课堂变成了一个开放式讨论会，师生之间的互动非常热烈，孩子们表现出很强的创造性和探究欲”。海澄小学校长胡宏娟对最近的一堂数学课《找圆心》记忆深刻。

“如果没有智学网，估计此时此刻的我正在案头工作，枯燥地埋头翻阅一张张试卷，智学网俨然已经成了我离不开的教学助手。”来自珠海市金湾区三灶中学的凌老师边说边示范了起来。

三灶中学于2016年与科大讯飞智学网签订三年合作协议，在智学网的技术支持下，近年来学校在教育信息化方面有了很大的突破。凌老师笑着说，“用了智学网之后我再也回不到过去的教学了，那种感觉跟没了手机就像回到原始社会一样”。

老师正在使用智学网的网阅扫描系统

师生们的高参与度、系统应用的常态化与逐步显现的教学成果让“A.I.+教育总动员”收获“意外的惊喜”！短短两年间，科大讯飞推出的“智慧课堂”“智学网”等智能化教学系统已成为师生们“离不开”的“小助理”。

环境育人，润物无声。金湾区从曾经的教育资源“低谷”迅速崛起成为信息化“高地”，“究竟谁是‘神助攻’？”“A.I.+教育总动员”决定找出秘诀。

早在2017年，金湾区全区11个学校的师生已经能体验到畅言智慧课堂给教学和学习带来的全新变革。“全流程的课堂管理与颗粒化的教学信息是这套系统的核心”,珠海市金湾区教育装备信息中心相关负责人表示。

金湾区基础教育信息化的迅速崛起仅是珠海这座城市教育事业快速、高质量发展的缩影，“A.I.+教育总动员”对‘神奇教室”表示相当满意。未来，科大讯飞将有更多智慧教育产品“进驻”珠海。

珠海市教育局局长林日团认为，“珠海教育将以推进粤港澳大湾区建设作为牵引带动全市教育工作的“纲”，以“提质创优建高地”为抓手，着力把珠海建成粤港澳大湾区教育高地。”

按照计划，到2020年珠海公办义务教育现代化学校覆盖率将达到85%以上，“A.I.+教育总动员”相信，科大讯飞必定利用人工智能助力珠海教育“放大招”！

别说“A.I.+教育总动员”没提前告诉你，近日，科大讯飞正式发布教育大数据平台，同时承建“‘机器人智能交互’广东省新一代人工智能开放创新平台”，目标是粤港澳大湾区。

至今，科大讯飞已陆续与广东省政府、广州、深圳、东莞、佛山、珠海、阳江、河源、惠州、汕尾、梅州共10个城市签订全面战略合作协议。

学生们在课堂上正使用科大讯飞智慧教育产品，并积极交流

正如《玩具总动员》的那句描述友情的台词，“你是我最好的副手（You are my favorite deputy）”。我们期待，一直以“人工智能助力教育，因材施教成就梦想”为宗旨的科大讯飞，也会努力成为粤港澳大湾区莘莘学子“favorite deputy”，帮助同学们成为更好的自己。