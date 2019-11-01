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四招锁定专业方向，家有高三生快收藏！

2019-11-01 08:38 来源：南方网
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　　高三这一年，无论是考生还是家长都在与时间赛跑，但凡与高考相关的事情都要提前规划，志愿填报更是要提早“动手”。填报一份科学的高考志愿表如同为考生量体裁衣，从测量到成型需要考生和家长不断沟通、协调、完善。家长作为考生的“战略参谋”，在高三前期如何帮助考生科学规划专业选择方向？需要考虑哪些因素？近日，记者梳理了全国高考志愿规划师李广华老师分享的《专业圈定的方法和技巧》，支招家长从兴趣法、排除法、座标法等方面，助力考生定位合适的专业。

　　技巧一：从心出发，多层选择定方向

　　1.择己所长（能做什么）

　　利用加德纳多元智能评估，判断考生的特长，考生在某个方面的能力是否特别突出。

　　举个例子：空间智能突出的考生可以考虑工程师、测量员、建筑师、室内设计师、摄影师、飞机驾驶员等专业。而数理逻辑能力突出考生可以考虑往理工科方面选择，会计员、保险业者、统计学工作者、计算机分析员等都挺合适。

　　2.择己所向（适合做什么）

　　择己所向的”向”是指职业倾向。这里可以通过MBTI职业性格测试来判断考生的职业性格类型。MBTI人格共有四个维度，每个维度有两个方向，共计八个方面，分别是：外向（E）和内向（I）、感觉（S）和直觉（N）、思考（T）和情感（F）、判断（J）和知觉（P），产生十六种类型。家长可以到网上搜索相关试题给考生进行自测，测试将通过字母的组合圈定考生适合的职业类型。

　　3.择己所爱（想做什么）

　　要擅于借助科学的工具来选择与自己兴趣匹配的专业，可以通过霍兰德职业兴趣类型测试来判断考生想要从事的职业。这个测试是通过三个字母的组合来定位，可以测试自己的职业类型，是现实型还是研究型（或其他），从而找出自己的兴趣所在。例如，如果你是研究型的人，那么在观察、学习等能力的分值会特别高，如果是艺术特质的人，那么你在艺术方面、创新方面的分值也会比较高。

　　4.择己所需

　　当我们不了解考生的倾向时，可以通过未来发展规划评估来作判断，比如考生未来是否考研、是否出国、是否考公务员等。针对不同的情况可以做出不同的专业选择。

　　技巧二：借用数轴，快速剔除无所虑

　　家长可以借用数轴，在箭头的一端写上孩子很喜欢，家长也觉得较为适合的专业（定15个），再选8-10个感觉还行的备选专业，再列出3-4个不考虑的专业。同时综合专业的基本概况、孩子的学科偏向、基本身体素质等因素，快速剔除一些不必考虑的专业。

　　1.了解专业基本概况。目前本科专业共有专业大类13个，专业类（一级学科）92个，专业（二级学科）506个。

　　2.依据学科兴趣选专业。

　　喜欢物理：天文学类；机械类；安全科学与工程类；核工程类；海洋工程类；物理学类；仪器类；计算机类、兵器类、电气类；力学类；地球物理类；电子信息类；航空航天类；大气科学类；管理科学与工程类。

　　喜欢化学：环境科学与工程类；材料类；基础医学类；药学类；海洋科学类；口腔医学类；轻工类；食品科学与工程类；化工与制药类；临床医学类；纺织类；化学类。

　　喜欢生物：食品科学与工程类、临床医学类、生物科学类、自然保护与环境生态类、动物生产类、基础医学类、草学类、林学类、水产类、药学类、植物生产类、动物医学类、口腔医学类、公共卫生与预防医学类。

　　喜欢政治：新闻传播学类、社会学类、哲学类、公安类、经济学类、社会学类、马克思主义类、公共管理类、政治学类、法学类。

　　喜欢历史：民族学类、中国语言文学类、建筑类、社会学类、历史学类、政治学类、教育学类、法学类、艺术学理论类、历史学类、哲学类。

　　喜欢地理：测绘类、矿业类、地理科学类、建筑类、旅游管理类、地质学类。

　　3.基本条件是否达标。选专业时要额外留意，注意看专业有没有条件限制。个别专业对身体素质有要求，例如招飞、公安、医生等，要量力而为，达不到要求就果断放弃。还要了解专业的课程、就业方向、排名、流向、科研等情况，如果与自己认为的有出入，就可以考虑降级、排除。

　　技巧三：深度了解，望文生义要不得

　　翻看“志愿填报大厚本”，各式各样的专业让人眼花缭乱，每年也总有一些“马大哈”单凭专业名称“望文生义”，草草填报了志愿。许多专业的名称乍一看就是“双胞胎”，譬如建筑学和土木工程，感觉都是建筑类的专业，但其实大有不同，一个是设计房子的，一个是建造房子的，建筑学融合艺术和工程，适合性格细致，沉得住气的人，而土木工程则侧重于研究钢筋水泥，运用物理、工程等知识，搭建建筑物工学，适合沟通能力强、外向的人。

　　网上也曾经有同学吐槽过，说自己的专业总是被误解，学计算机不是修电脑的，物流管理也不是送快递的，地质工程不是采矿看风水的……因此，考生在选专业时一定要充分了解专业的所属学科和研究方向，切忌望文生义。

　　一起来看看以下几个专业，你是否也能区分的清楚呢？

　　技巧四：多种渠道，线上线下同步走

　　在基本圈定了适合考生的专业方向后，家长可以通过线上、线下多种渠道详细了解专业的人才培养方向、专业课程设置、专业就业情况等。高三上学期，家长可以着重从线上方面入手，搜集相关专业的招生专栏、往年招录概况等。平时也可以多关注一些官方发布的权威信息。

　　到高三下学期，家长就该留意各类高校咨询会、走访高校开放日、向招生人员咨询等，通过线下实地面对面交流，围绕招生新政，分数与排位，填报技巧等，详解了解志愿填报的个中奥秘。

　　【记者】唐巧燕 实习生 肖瑞盈

　　【来源】南方号：南方青春高考季

编辑： 罗予岐

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