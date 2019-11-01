中山：9个高中项目在推进 将新增1.4万个学位

针对市民高度关注的招生入学问题，中山对市属中小学(幼儿园)招生工作进行全面整改，取消“小升初”特长生，规范“政策性借读生”，严禁招收“市外优秀生”，扩大电脑派位范围。

中山建设高水平大学进展如何？中山如何加大教师引进和培养力度？中山新建公办中小学情况如何？高中阶段学位供给是否充足？……日前，中山市教育工委书记、市教育和体育局局长李嘉颖、中山市教育工委副书记廖诚、中山市教育和体育局基础教育科二科科长郭飙参加访谈，回应中山教育热点话题。李嘉颖表示，针对市民高度关注的招生入学问题，中山对市属中小学(幼儿园)招生工作进行全面整改，取消“小升初”特长生，规范“政策性借读生”，严禁招收“市外优秀生”，扩大电脑派位范围。

关于学位

7所公办中小学完工 新增公办学位7300个

全市新增公办中小学学位6000个、幼儿园规范化学位5000个；完成15所公办中小学学校建设；增加幼儿园和公办中小学学位，被纳入2019年中山市十件民生实事。对此，郭飙介绍，截至目前，中山已完工公办中小学7所，新增公办学位7300个。竣工验收学校分别是新建开发区博凯小学、新建开发区第八小学、新建翠亨新区中山纪念小学、新建南区马岭小学、新建坦洲镇金斗湾小学、扩建黄圃镇吴栏小学、扩建东凤镇同安小学。另有，扩建坦洲裕洲小学、新建古镇小学工程完工，开展竣工验收工作。剩余6所学校(扩建仙中、一职、纪中、阜沙中学、阜沙牛角中学、横栏二小)继续开工建设。预计到年底，可完成2019年民生实事工作任务。

学前教育方面，截至目前，中山全年累计增加规范化幼儿园学位4095个。其中，新增幼儿园10所(含3所公办园)共增3850个幼儿园学位，扩班3所共增245个幼儿园学位。此外，板芙、横栏、西区、东凤等镇区今年年底前将有新开办幼儿园开园，预计2019年底，可新增规范化幼儿园学位5000个以上。

在高中招生方面，郭飙介绍，2016-2019学年中山普通高中的招生计划分别为1.57万、1.56万、1.56万、1.71万，至于市民感觉普通高中学位偏少，主要原因有二：一是国家实施“普职比例大体相当，协调发展”的政策；二是大部分家长、学生更愿意通过中考升读普通高中，导致普通高中升学最低控制分数线要普遍高于中职学校。

根据推算，中山已进入高中阶段入学高峰，学位需求逐年增加，学位供给压力较大。中山推进高中阶段学校建设，目前已有9个项目进入实质性推进阶段，其中杨仙逸中学扩建宿舍饭堂、扩建中山一职宿舍及理实一体化大楼、扩建中山纪念中学美术馆年内完工投入使用；扩建中山中专实训楼已开工建设；南区、西区新建高中完成立项，准备勘察和初步设计招标，争取2020年开工(已移交市代建办)；扩建市侨中、市二中已完成立项、初步设计招标，中标单位正在开展初步设计工作，争取2020年开工(已移市交代建办)；扩建小榄中学项目，目前小榄镇政府正在办理资产移交市财政手续，预计2020年开工。预计上述项目完工后新增学位1.4万个。

关于教师培养

实施“中山德育名师5160工程”

近几年，由于受教师编制不足和二胎政策等影响，部分中小学教师调整相对频繁。廖诚表示，针对这种情况，教体局将进一步加大教师引进和培养力度。

首先，在教师引进上，中山每年通过高校公开招聘、市内统一公开招聘和高层次人才引进等方式，引进新教师和优秀在职教师。廖诚介绍，因种种原因，目前有的学校教师人手比较紧张，中山正通过新招聘、镇区内调配、聘请一定数量的编外教师等多种渠道，充实教师队伍。另外，还通过加大培训力度、提升教师待遇、多措并举为教师搭建专业成长发展平台。

在新教师培养方面，中山对所有新任教师进行岗前适应性培训，帮助新教师尽快适应教育教学工作。对在职教师也进行了岗位培训，重点是帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教学实际能力。同时，推进名教师、名班主任、名校长工程的相关系列工作，开展各类各级巡讲活动，不断扩大名教师、名班主任、名校长的辐射带动作用。目前，中山共有省市名教师名校长名班主任工作室70多个。

在班主任培养方面。廖诚介绍，中山大力实施“中山德育名师5160工程”，以加强德育名师培训为突破口，以提高德育人才核心素养为重点，用5年时间培养100位中(小)学“班主任名师”，50位“德育管理名师”，10名“中山德育专家”。同时，探索联盟集群发展。印发了《中山市中小学德育干部工作室建设与管理办法》，率先成立普通高中德育联盟、中职学校德育联盟、中小学德育市级中心教研组，增强中山班主任职业归属感和培养培训的专业性。此外，中山定期开展“名班主任”、“优秀班主任”等先进认定，鼓励更多的年轻教师加入班主任队伍的行列。还定期组织中小幼班主任专业能力大赛，将推荐大赛优秀选手参加省级比赛和参加省级名班主任培养，并在评优评先、干部晋升、职称评审等方面给予优先考虑。

焦点

关于高水平大学建设

中山科技大学

筹建办公室已设立

目前中山只有5所大学，在大湾区是一个高等教育的洼地，急需提质增量。今年市政府工作报告指出：争取启动与澳门科技大学合作的香山大学建设，积极筹备省市共建中山科技大学。

对此，李嘉颖介绍，中山科技大学是一所全日制公办普通本科高校。主校区拟选址翠亨新区，用地面积约为3000亩。学校最终办学规模是10000左右的在校学生，研究生和本科生比例6：4，以研究生教育为主。中山将致力把中山科技大学打造成为以理工类学科为主、兼顾文商的高水平研究型大学。学校将依托中山的健康医药、信息技术、装备制造、新能源等产业基础，瞄准医学、新一代信息技术、能源与动力学、光学工程、物联网、人工智能等学科的前沿，按照“依托产业引领产业”的原则设置学科。同时，学校将着力创新办学体制机制，包括在组织设置、培养体制、人力资源管理机制、保障机制等方面进行大胆探索，为我国高校发展提供中山方案。

李嘉颖表示，目前已批复设立中山科技大学筹建办公室，大学筹建办委托市教育体育局管理，具体负责中山科技大学的申报、人才引进、专业学科规划和校园规划建设等工作；同时，完成了《中山市筹建中山科技大学论证报告》和《中山科技大学章程》的撰写工作；与南方科技大学合作开展建设高水平大学的课题研究，为加强中山科技大学建设的顶层设计提供多元化方案；6月正式向广东省教育厅提交中山科技大学转设申请。此外，与国内外知名高校的学术领军人物(含祖籍中山的院士郑耀宗、李焯芬、萧锦荣等)接触，筹备成立中山科技大学顾问委员会。

香山大学建设

目前正理顺合作机制

在香山大学建设方面，李嘉颖介绍，2012年，中山市与澳门科技大学基金会签订合作办学框架协议，双方拟合作举办一所独立设置的涵盖本科和研究生教育的高水平大学(暂定名为香山大学)。香山大学是由澳门科技大学基金会独资建设的民办本科大学，规划选址于中山市板芙镇深湾村105国道旁，用地面积约800亩。主要培养通晓中英双语、德才兼备、符合科技与经济全球化发展所需的高素质人才，同时大力拓展多元化和前沿性学术研究，促进大学跨越式发展，努力跻身亚太地区知名学府。

李嘉颖介绍，今年4月初，广东省教育厅向中山征求对《粤港澳大湾区高等教育合作发展规划》(征求意见稿)意见，在征求意见稿中已将澳门科技大学中山合作办学事项列入重点任务加以支持。8月下旬广东省教育厅朱超华副厅长率队，中山市教体局随同赴澳门科技大学拜会了该校管理层，商谈了合作办学事宜。目前正在理顺合作机制，争取国家教育部的支持，在粤港澳大湾区的建设框架下，推进澳门科技大学和中山市政府的合作，推动香山大学建设。