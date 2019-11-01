深圳：初中生新综评方案是对人才培养方式的积极探索

深圳召开全市初中生综合素质表现评价工作推进部署会，邀请学校分享经验与解决办法。

《深圳市初中学生综合素质表现评价方案（试行）》（以下简称“新综评方案”）公布实施一年之际，深圳市教育局昨日下午在深圳市中小学艺术教育基地召开深圳市初中学生综合素质表现评价工作推进部署会，全市初中学校校长、教师代表近千人参会。如何理解新综评方案？“公益活动”是否就限于做义工？各学校在具体实施新综评方案时遇到的疑难问题怎样解决？深圳市第二实验学校、南山区前海港湾学校现场分享了学校在探索综评工作取得的经验与解决办法，干货满满。

另外值得关注的是，深圳市教育局专门印制了《深圳市初中学生综合素质表现评价指导手册》，内容翔实明了，直指综评关键核心及解读，不仅答疑解惑，更为学校与家长提供了具体有效的实操指引。同时，深圳市义工联相关负责人现场为与会人员就“志愿深圳”系统操作进行了辅导，科大讯飞的工程师也重点讲解了综评系统申诉模块功能及应用。

印制《深圳市初中学生综合素质表现评价指导手册》答疑解惑

新综评方案包括思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养和实践创新等五个方面，以写实记录、学生成长过程性资料记录、评语评价及重要观测点计分评价相结合的形式评价。从2018年秋季入学的初一新生开始实施综评，学校依托学生综合素质评价信息管理平台（学生综合素养成长电子档案系统），建立完善的《深圳市初中学生综合素质表现评价档案》。

针对“公益活动”是否就限于做义工、综合素质表现评价与高中阶段学校考试招生有什么关系、参加“公益活动、志愿者活动、社区服务”有哪些基本要求等问题，深圳市教育局专门印制了《深圳市初中学生综合素质表现评价指导手册》并在会场进行发放。《手册》内容翔实明了，直指综评关键核心及解读，不仅答疑解惑，更为学校与家长提供了具体有效的实操指引，包括：综合素质表现评价结果不计入中考总分；综合素质评价中提到的“公益活动、志愿者活动、社区服务”都是公益性活动，不得收取任何报酬；学生不得参加社会机构举办的针对综评观测点得分而开展的有偿活动等。

据悉，综评结果的运用主要有以下几个方面：一是学业水平考试成绩相同的情况下，综评等级高者优先录取；二是自主招生学校应当将综合素质表现评价作为录取的重要参考，如艺术特色高中学校在自主招生时就会特别关注初中学生综合素质表现评价中的艺术素养方面的成长记录；三是省一级普通高中学校招生录取时对综评结果有要求，即思想品德方面五个学期的总得分不得少于60分（由于2018年入学的初一学生只有4个学期的综评分，省一级学校录取时，思想品德得分不得少于48分）。根据《深圳市教育局关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的实施意见》，深圳市到2021年初步形成基于初中学业水平考试成绩、结合综合素质表现评价的高中阶段学校考试招生录取模式。

学校成立志愿服务小组帮助学生消化至少14小时义工时

做义工对学生来说是难得的锻炼机会，既能帮助他人，也能让学生学到一些技能。不过受年龄限制，全市适合初中生参与义工岗位经常“一位难求”。应该如何理解新综评方案中提到的“参加公益活动、志愿者活动、社区服务”？“公益活动”是否就限于做义工？深圳市第二实验学校、南山区前海港湾学校现场分享了学校在探索综评工作取得的经验与解决办法，学校、班级成为学生参与志愿者服务的重要渠道，至少帮助同学们消化了14小时以上的义工时，又让同学们扎扎实实做了义工服务，这样的组织形式缓解了家长、同学的志愿服务分数压力。

深圳市第二实验学校初中学生处主任尹望玲分享说，在方案实施之初，确实有家长提出过24小时志愿服务时难以完成等问题。为解决这一难题，初中学生处、校团委及各班家委负责人组成了校级综合素质评价志愿服务工作小组，作为校级志愿活动与重要信息的重要转发渠道。以国庆节期间为例，学校级别的志愿活动天天有，从垃圾分类宣传到去老人院演出，吹拉弹唱，活动丰富多彩有意义。

除此之外，深圳第二实验学校于本学期开始了“班级自建服务活动”的尝试，这类自建活动鼓励班级家委发起，并向学校提起申请，申请通过之后，可带全班同学共同外出完成义工活动，一学期可发起3次，一次可达4个小时。这样一来，便完成了12个小时的义工时数。另外，每个同学都可参加学校的“校园值周服务活动”，进行校内的执勤服务，每学期可获得2小时的义工时数。

尹望玲总结说，做好新综评需要四大法宝：理解认知、任务分解、培训指导、问题突破，是综评工作推进当中的四个关键环节，缺一不可。学校通过大量的有益尝试，目前已形成了一套可行性高、实践性强的志愿服务工作规范，建成了校级、班级志愿活动分发渠道的搭建与规范。

按照“校级志愿服务活动+班级自建服务活动+校园值周服务活动”的形式，学校至少帮助同学们消化了14小时以上的义工时。一方面让同学们扎扎实实做了义工服务，缓解了家长、同学的压力；另一方面也便于家长为孩子选择校外志愿服务活动时，能够有的放矢，进行必要的补充。

此外，校级团队因承担公益演出任务而进行的集训、排练、走场等，投入了大量的时间与精力，学校也会对参与学生的服务时间进行折算。比如学校的青春舞蹈团、花语合唱团，参与春晚、慈善展、今年国庆的深圳分会场等公益演出都累计了相应的公益活动时长，获得了家长与学生的点赞。

新综评让学生成才变得更加立体

深圳市教育局基础教育处处长姚一勤表示，截至目前，在全市初中学校中，初一年级有406所、初二年级386所，共计23万初中学生参与了新综评方案的实施。学校作为责任主体，不推责、不回避、不胡来，必须客观、真实、诚信，要负责把好关。学生在公益活动中不能弄虚作假，经举报查实存在不诚信行为将被记入成长电子档案。教育部门也将广泛听取家长、老师、学校、社区等社会各界的意见，不断反思，对新综评方案进一步完善。

深圳推行初中生新综评，也是对人才培养方式的积极探索。深圳市教育局副局长赵立认为，深圳初中阶段目前所处的水平距离优质教育依然有较大差距。虽然在国家针对基础教育质量优质均衡发展所进行的各项测试中，深圳的数据比广东其他兄弟城市有很大优势，但是与北京、上海乃至国内的部分省会城市pk，深圳初中阶段的教育质量就处在中等或中等偏下位置，初中阶段学生在实践、实验等动手操作方面尤其不足，这应该引起全市教育同仁的重视与警醒。

借助推动初中学生综合素质表现评价工作，让全市一线教师更关注学生在德智体美劳等方面的全面成才，更加注重素质培养的过程，这是国家提出来的育人目标，也是立德树人根本任务的重要体现。可以说，新综评让学生成才变得更加立体，而不是在初中毕业时只有考试分数的高低区别。赵立指出，推行新综评方案，要得到家长、学校所有教职工的认同，清晰界定学校职责和家长任务，“哪一些是学校范围内完成的事情，哪一些是由家长配合的，两者的边界要明确，而且一定要和家庭实际情况很好地结合起来”。

同时，合理利用社会资源，为学生参与公益活动提供更丰富的形式和更广泛的平台。赵立特别感谢深圳团市委对于新综评方案的支持与包容，接下来教育部门还将与科协合作，争取更多的科技类场馆向学校开放，成为学生参与社会实践的重要支撑点，让新综评与学校发展相融合，进一步特色化，真正起到促进学生成长、成才的作用，发挥深圳在全国基础教育领域应有的先试先行的示范作用。