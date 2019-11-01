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高考艺考今日开始报名

2019-11-01 08:40 来源：南方日报 杜玮淦
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　　10月30日，省教育考试院发布《广东省2020年普通高等学校艺术类专业考试招生办法》（下称《办法》）。今年普通高考艺术类考生实行全省统一报名，报名时间为11月1日-10日，考生文化科考试可选择文科类或理科类，统一派发艺术类考生号。

　　今年我省艺术类专业术科考试分为省统考和校考。省统考由省教育考试院组织，采取全省统一命题、统一考试、统一评卷（面试评分）的形式。校考由招生院校组织。省统考分为音乐类、美术类、舞蹈类和广播电视编导类四个统考类别,艺术类考生只能选择其中一种，不得兼报。

　　艺术类考生根据自身艺术专长和文化课科目，合理选填考试科类、省统考类别和校考等对应项信息点。省教育考试院有关负责人介绍，省统考涵盖的或使用省统考成绩的艺术类专业，考生必须参加省统考。拟报考艺术院校（专业）校考的考生无法确定所报考专业是否属艺术类省统考涵盖的专业，应先报名参加省统考。普通高考报名期间未填报省统考类别的，逾期不再补报，不安排统考。

　　艺术类文科考生的文化课考试科目为“3+文科综合”，艺术类理科考生的文化课考试科目为“3+理科综合”。上述第一类考生必须参加物理、化学、生物三门科目的高中学业水平考试，第二类考生须参加政治、历史、地理三门科目的高中学业水平考试，且至少分别有两门科目高中学业水平考试成绩达到D级及以上等级。值得注意的是，考生报考时须留意并按照招生院校文理科文化课考试要求报考，如文理兼招、理科（文科）。凡是有不招收理科（文科）考生专业要求的，一律不接受理科（文科）考生报名参加该专业校考。

　　2020年普通高等学校艺术类专业考试时间方面，美术和广播电视编导同为2019年12月1日，音乐为2020年1月2-13日，舞蹈为2020年1月14-19日。考试地点设置方面，音乐和舞蹈在星海音乐学院（大学城校区），广播电视编导在华南农业大学，美术考点设在各地市，具体地点由各地市招生办公室安排，考场由省教育考试院统一编排。

　　《办法》还对校考工作做出原则性安排，对校考的组织把关将更加严格。

编辑： 罗予岐

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