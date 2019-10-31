首都教育系统服务保障国庆活动宣讲团来华南理工大学宣讲

10月31日上午，宣讲团来到华南理工大学，9位首都高校的师生代表讲述了他们服务保障国庆活动的亲身经历和感悟。来自华南理工大学、中山大学和华南农业大学等在粤高校的近800名师生代表聆听了宣讲报告。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/华轩）今年的国庆节，首都教育系统9.6万余名师生积极参与群众游行、联欢活动、阅兵、庆祝晚会、志愿服务等工作，圆满完成各项任务，为国庆盛典作出重要贡献。教育部党组、北京市委签署嘉奖令，对参与国庆70周年活动服务保障工作的全体师生予以通令嘉奖，并遴选优秀师生代表组建了30个首都教育系统服务保障国庆活动宣讲团，启动了全国宣讲。其中，广东省成为全国宣讲的第一站，分别于30日在深圳大学、31日在华南理工大学进行了宣讲报告。

10月31日上午，宣讲团来到华南理工大学，9位首都高校的师生代表讲述了他们服务保障国庆活动的亲身经历和感悟。来自华南理工大学、中山大学和华南农业大学等在粤高校的近800名师生代表聆听了宣讲报告。

教育部思想政治工作司副司长张文斌表示，组建全国宣讲团，走进改革开放前沿的广东省、走进华南理工大学，就是要深入贯彻落实总书记等中央领导的指示批示精神，巩固和拓展庆祝活动成果，进一步唱响爱国主义的主旋律，持续激发广大高校师生的精神力量。

杨子强：这是一堂行走的思政课

（群众游行“众志成城”方阵队员、中国人民大学马克思主义学院思政课教师）

杨子强所在的方阵，除了1000多位人大师生外，还有400多位医疗工作者、400多位应急安全员和50多位消防指战员，被很多人称为“不怕病、不怕灾、不怕火”的最安全方阵。这个方阵里，有非典肆虐时毅然报名进入隔离病区的护士，有天津港爆炸事件后赶赴现场的首批救援专家，还有中国第26批援助几内亚医疗队队长……这些模范的精神力量给了人大师生极大的鼓舞。

杨子强依然记得当电影《烈火英雄》的片尾曲在人民大学操场响起的时候，方阵中的消防指战员突然站起身，排成一排，走到银幕前敬了一个礼。那一刻，所有人站起身，潮水般的掌声响起。

“行走的思政课、奋斗的发动机、信仰的大熔炉”，杨子强如此形容这段经历。国庆游行结束后的晚上，一位人大学生在微博中写下这样一段话：当一代一代人逝去，一代一代人长大的时候，我却有幸成为了前辈们的眼睛。我替他们看到了我们的国家不再有饥荒，我们有最团结的人民去保卫国家，我们有最勇敢的解放军去保卫人民。我们的军备强大，飞机再也不用飞两遍了。我看着前辈们的成就，热泪盈眶。我希望有一天我也可以自豪的说出那句话，幸不辱命！

韩旭：训练科研两不误的学霸

（群众游行“伟大复兴”方阵队员、清华大学计算机科学与技术系2017级博士研究生）

对博士生韩旭来说，方阵训练如火如荼的8月、9月是十分重要的论文投稿期，也是一年里最重要的科研黄金期。面对科研压力，是报名参加群众游行，还是一心写论文？他的导师刘知远说了句：“论文什么时候都能有，国庆游行这辈子可没几次。这样吧，我带头报名。”

在导师带领下，整个课题组12人下定决心，欣然报名参加群众游行，互帮互助扛下训练任务。为了兼顾训练和科研，除了早上7点到10点，下午5点到8点的训练时间，其余时间大家都在实验室度过。

9月4日，大家参加了全要素彩排。结束后，一宿没睡的刘老师带着实验室参加群众游行的学生，继续加班加点，赶在9月5日截稿前，终于完成了6篇学术论文的撰写。

带着学业和科研任务来参加训练的师生还有很多。韩旭所在的中队由清华大学计算机系的教师、研究生和博士后共同组成，训练阶段，大家把一切零碎时间转化为临时课堂，在保证方阵训练质量的同时，也不落下专业课程和科研任务。

任雅才：不管有没有走过长安街都是光荣的

（群众游行“立德树人”方阵46中队中队长、北京师范大学汉语文化学院党总支副书记）

任雅才所在的中队有些特别，它是由候补同学组成的中队，任务是在训练时，在方阵中间用手举横幅的形式模拟出彩车的框架。接到组建通知时，大多数同学都还在天南海北的家中，然而第二天都准时到达了训练场。有人买不到火车票，就坐了15个小时的大巴赶来；有人为了返回，取消了驾照考试；还有一位研究生从美国飞回，来不及倒时差就入列训练。一声集结令，千里云集复命，这就是青年学子向祖国母亲庆生的速度与激情。

训练时，大家意识到一个问题：十一当天有了真正的彩车，自己是不是就没有机会上场了？感受到同学们情绪上的波动和忧虑，任雅才逐一和大家谈心，鼓励大家要做好力所能及的事情，“不是因为看到希望我们才坚持，而是坚持了才有希望。”一次次谈话，一次次沟通，慢慢地同学们消除了思想顾虑。大家在思想汇报里写到，要以最高的标准要求自己精益求精，这样才能在需要替补的时候融入这个集体，我们时刻准备着，不管有没有走过长安街都是光荣的。

最终，模拟彩车中队的刻苦努力、全情投入赢得了认可，被安排在方阵队列中，走过了长安街。