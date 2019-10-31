佛山：高中走班制真的来了 看看都有哪些变化

今年9月起，佛山市高二学生全部正式启动选科走班。记者了解到，为应对新高考，包括三所卓越高中在内，佛山不少学校已慢慢摸索出一套属于自己的走班模式。

“丁零零——”随着上课铃的响起，同学们纷纷收拾好自己的课桌，按照课表上的课程带上自己的书本走到不同的课室中去。同一个班级，学生们的课表却不尽相同；布置的各科作业，作业本在这个班发，却在另外一个班上交……新高考模式下，走班制都成为了“日常”。广东新高考的“3+1+2”模式，除了语数外3科，学生们还要根据自己的特长、爱好等分别从物理、历史中2选1，再从政治、地理、生物、化学中4选2，最后选出3门作为选考科目，产生了12种组合选考方式。今年9月起，佛山市高二学生全部正式启动选科走班。记者了解到，为应对新高考，包括三所卓越高中在内，佛山不少学校已慢慢摸索出一套属于自己的走班模式。

变化

选科：“3+1+2”的选科模式， 多达12种不同组合

按照新的高考方案，到2021年基本形成分类考试、综合评价、多元录取的考试招生模式。其中，本科高校招生考试的科目按照“3+1+2”的模式设置，“3”即全国统一高考的语数外，“1”是由考生在物理和历史两门中选择1门，“2”是考生在思想政治、地理、化学、生物四门中选择两门。也就意味着，原有的“3+3”选科和上课模式将在新高考改革下变为12种组合。

“学校开足所有12种选科组合，尊重学生选科意愿，满足学生各种选择。”石门中学教研处主任徐守军告诉南都记者，目前石门中学的学生在二选一中选物理占比接近77%，四选二中选科最多的化学科目占比接近66%。“师资方面学校提前布局，目前基本满足要求。”

佛山一中则保留了10种选科组合，在保障教学效果的前提下最大限度满足学生个性发展。据佛山一中高二级行政主任刘一学透露，原本学校共开放了12种选科组合，选科结果显示，选择“化学+生物+历史”和“物理+地理+政治”组合的学生人数很少。“把情况反馈给该组合的选科同学后，学生考虑到上课情况和高考专业填报限制，就选择了其他组合。”最终开放了10种选科组合，也是结合学情校情考情，根据广东近日公布的新高考专业选考目录，这10种组合也基本覆盖了所有高校专业。

虽然有超过10种选科组合供学生选择，但不少学生还是倾向传统的理科组合。就佛山一中来说，高二学生选择物理与历史的比例为7.5∶2.5，选择人数占比最少的组合是“历史+化学+地理”组合，仅有16人选择。而在物理类等理科组合中，最受学生青睐的组合还是传统理科组合“物理+化学+生物”，约占全级人数的四分之一。“可能跟物理的专业最广等因素有关，在各种组合中，生物由于相对比较简单等原因也是最多人选的。”

应对

硬件：引进选科系统、电子班牌等设备建设智慧校园

走班制意味着打破传统“学生待在自己固定的班级，等待各科老师来上课”的模式，学生可根据自己兴趣和特长自行选择不同的组合进行上课，这也为学校的课室、电子班牌等方面提出了新的要求。

在这方面，顺德区专项投入300多万元，用以建设学生检测数据平台，为各校走班教学、建设电子班牌等提供专项资金。石门中学则探索智慧校园模式，通过刷脸进行考勤，确保学生“走”到选定的班级，保证走班制的教学、管理效果。与此相似的还有佛山一中，从去年年底开始，佛山一中就开始进行选科软件系统的招标，并同步建设配套的电子班牌，利用电子班牌、排课系统、综合素质评价系统等信息化技术解决教学组织和安排中遇到的难题，例如用校园卡一扫，教室课表、任课老师，学生的个人课表、考勤记录等信息一目了然。同时，学校还通过召开多次模拟选科及家长会，给学生开设职业生涯课程，引入新高考考核方法计算学生各组合分数等方式。“例如物理和历史属于大类，会通过比较不同组合的成绩作为考核，这样对于学生来说就不止一个成绩考核指标，这样对学生也是好事。”刘一学说。

在课室方面，在正式落实走班制之前，佛山一中对已有的教室重新进行功能规划以扩充容量。据透露，佛山一中共有十几栋教学楼，已基本可以满足教学需求。顺德一中则建立了每个年级20个班级的智慧课室，扩建了20多间课室以备选科走班。石门中学则通过学校统筹规划，合理安排，目前该校教学班保持走班前规模。“基本无太大变化，增加2-3间走班教室，学校场所目前均能满足。”徐守军说。

应对

管理：“行政班+教学班”双班并行的管理模式

在正式实行走班制之前，“行政班”既是组织教学的基本单位，也是班级管理的基本单位。实施走班制后，如何在有限的教室、师资资源条件下，保证课程的有序进行成为各学校亟须解决的问题。据悉，为尽量避免走班带来的班级管理“盲区”，教学班与行政班并行成为佛山多数高中学校的班级组织常态。

以佛山一中为例，目前该校确定了以“行政班为主，行政班与教学班并存”为特点的走班模式。教学班会根据同一行政班学生分别设课代表，并设教学班学科班长，负责收发作业、考勤值日等管理工作。刘一学透露，学校通过智能排课和人工调整，把选科一样的学生先编成一个教学班，再将选择两个同样科目的学生编入一个班，实行“固2走1”的教学方式。据透露，目前该校选科走班的效果基本符合预期，高二年级共有24个行政班，其中有18个班完全不需走班。“实际上只有四分之一的班是要走的，我们把需要走班的同学组合成一个班，简称行政班，这个行政班可能会有三种及以上的不同组合。”

与此同时，石门中学也由传统的行政班管理转变成双轨制管理，行政班管理与走班管理相结合，走班期间由走班上课老师管理，其余时间由行政班管理。对于走班上课学生由上课老师统一进行考勤和纪律管理。为方便管理，石门中学尽可能安排在相对集中时段走班。“3+1科目都是固定班级的，也就是行政班，语数英五天都有课，物理、历史四天有课。”徐守军说。

应对

教学：因材施教，实施多层次走班教学

据了解，为了让每个层次的学生接受适应的教育，佛山部分高中还在走班中实施分层教学。

其中，佛山一中根据学生整体选科情况，理科卓越班固定为物理、化学、生物组合，根据该组合学生的学习基础分班；理科雄飞班和文科卓越班采用“固2走1”的教学方式，理科雄飞班固定为物理、化学两个学科，生物、地理、政治三选一，文科卓越班固定政治、历史两门学科，地理、化学、生物三选一。按照卓越高中自主招生方案，三所卓越高中各拥有一定的自主招生权。“通过自主招生进来的学生，会按照招生进来的学生各自的特质进行不同的培训，例如学科竞赛也是其中一种走班组合。”刘一学说。

在顺德一中，今年5月初就试点实施的走班制采用的同样是既分层又分类的走班模式，走班后继续保留“卓越班”，同时开设偏向文科方向的“领军班”等。根据学生的中考成绩、入校后三次考试成绩综合，对学生进行分层教学，因材施教，并从学习管理上进行创新，配套推行导师制、学分制、合作制，走班后，该校每位师生都拿到两张单双周不同的课表，再按照课表进行走班教学。此前，校方透露将启动校本课程改革，未来或将大量增加校本课程的课时和课程，新课程包括国学课、诗词探究等扩展类课程和发明创造课程等兴趣类课程。

值得一提的是，自今年5月份以来，佛山高中相继启动“走班”试点，并配套推出了职业生涯规划指导、师资配备调整、“导师制”、“学分制”等多项举措。其中石门中学结合导师制，尽可能把走班学生安排到上课老师所在小组，由该科老师担任导师，进行生活、学习和生涯方面的指导。

影响

未来高考志愿怎么填报？

在选考科目确定问题上，广东明确，学校应该充分尊重学生的选择权，在高考报名前均可以更改选科。

新高考选课带来的另外一个影响，就是未来志愿的填报。高校的不同专业会对学生的选考科目有不同要求。有些高校专业对选考的科目设了限制，如理工类专业一般会要求学生选考物理科目。

因此，相比于以往只关注分数高低的情况，如今学生也需要提前考虑自己将要选择的高校专业是什么、专业开设哪些课程、就业方向如何，特别是各个专业对选考科目的要求，职业生涯规划显得尤为重要。在这方面，2014年开始实施新高考的浙江也已积累了不少经验。

经过5年的探索，如今浙江杭州的中学已经能够为学生提供比较成熟的职业生涯规划指导。

杭州高级中学引进了霍兰德职业兴趣倾向测试，为学生提供3个参考类型，并按适合程度排序，帮学生更好地了解自己；浙大附中从高一上学期开设职业生涯规划课，并邀请浙大教授介绍大学专业；杭州学军中学每年高一新生进校之后，都会完成生涯发展档案的录入，班主任在之后的班级管理中，可随时查阅生涯发展档案，对学生进行一对一的个性化辅导，协助学生解决生涯选择中的有关困难。

释疑

为何要实施走班制？

广东新高考的“3+1+2”模式，也就是除了语文、数学、英语三科，学生们还要根据自己的特长、爱好等分别从物理、历史中2选1，再从政治、地理、生物、化学中4选2，最后选出3门作为选考科目，于是产生了12种组合选考方式。

选科组合多达12种，选择不同组合的同学，所需要上的课程也并不相同，于是走班制也应运而生。学生根据自身需求选课，学校将根据整体学生选科情况，按科目安排课室和任课老师。学生根据个人选考课程，进行流动上课。

传统行政班最大特点是课室固定，学生一天的学习基本只在一个固定的课室；而走班制则相反，学校根据科目安排好课室：例如学生第一节课是化学，可能就需要到三楼课室上课；如果下一节课是历史，学生就需要走动到二楼其他课室上课。课室不再固定，同桌也不再固定，“同桌的你”将成为过去。

走班制有什么亮点？

走班制的本质是学生依靠自身兴趣爱好或者强项进行学科选择，将学习的选择权交给学生。这一种形式既满足学生的兴趣爱好，又能在学习方面留给学生更多的选择权。

他山之石

浙江的四种走班制模式

走班制模式是怎样？以浙江地区为例，目前浙江地区走班教学实践总结为以下四种模式。

1、“不走班”

不走班，即学校提供有限的学科组合，将选择学科相同的学生组成一个班，学生在固定的教室上课，或者是学校根据学生所选的学科组合，将组合相同的学生进行归类组建行政班，然后统一教师上课。

这种模式与传统的文、理分科相似，前提是学生的选课相同且学习能力差异不大，特点是固定课室，固定班级，教师能够很快适应教学和班级管理。优点是方便教学和管理，但缺陷在于开设的“套餐”组合太少，无法满足学生的个性化选科。

2、“小走班——优先三科成班”

小走班——优先三科成班，是指依据学生的选科结果，优先将三科相同的学生组成行政班，其次将两科相同的学生组成行政班，最后组成一科或零科相同的班级。

这种方式可优先满足选科最多学生的需求，固定一部分完全不需要走班的班级，便于这些班级的管理；同时对于两科和一科相同的行政班，采取走班或拼班的方式完成教学。

3、“小走班——定两科走一科”

小走班——定两科走一科，是指两门选考科目相同的学生组成行政班，语文、数学、外语三门必考科目，以及两门选考科目和其他科目在行政班上课，剩下一门选考科目通过走班完成教学。

4、“大走班”与“全走班”

“大走班”模式，是指语文、数学、外语三门必考科目可以保持原高一行政班不变，三门选考科目所有学生均通过走班完成教学。

好处在于满足学生的选择，缺点是每个学生需要走动到不同课室上课，学校课程安排比较繁杂。

“全走班”模式，是指语文、数学、外语和三门选考科目全部通过走班完成教学。好处是可以满足全部学生的选择，缺点是教学管理难度最大。