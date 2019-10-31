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留学回国，就业单位怎么选？

2019-10-31 08:30 来源：人民日报海外版
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　　今年7月发布的《海归人才就业报告》显示，海外留学生呈现出“大出大进”的趋势。据教育部数据显示，2018年留学回国人数达到51.9万，从改革开放至2018年底，留学回国人员总数达365.1万，逾八成留学生选择回国发展。

　　如今，留学生回国发展成了大趋势，国有企业、跨国公司和民营企业等对留学生人才需求旺盛。而对留学生而言，去哪里就业，却并不是一个容易的选择。

　　选择之前 明确定位

　　当前，中国在经济全球化中扮演着越来越重要的角色，许多企业都会拓展海外业务，一些海归人才在回国就业之初，受益于专业知识技能和相对开阔的视野，更倾向进入行业内带有国际元素的优质企业。

　　今年刚回国的庄凌毕业于英国卡迪夫大学，专业是战略营销。正在找工作的他，在心底早已拥有了一份相对成熟的职业规划。“我会先在国企工作一段时间，之后再跳槽到民营企业。”他说。在国外留学时，他就一直在关注国内的行业动态，特别是自己想要从事的领域。在他看来，国有企业的管理制度非常成熟，拥有系统的新人培养体系和方法，对于刚毕业的留学生来说，是融入国内工作环境的最佳途径之一。

　　王钰曾在澳大利亚悉尼大学学习会计专业，2010年归国后，在北京从事了7年财务工作后转行进入青少年英语教育行业。王钰认为，一家公司的规模和发展前景是影响她就业选择的关键因素，企业文化和公司氛围则不是她特别关注的方面。“先看这家公司的实力如何”，她说，“要弄明白你选择的公司能否为你提供长远的发展空间与潜力，找准自己就业的定位。”

　　或“大”或“小” 各有优势

　　民营企业种类繁多、规模差别大，一些企业虽小，却更利于年轻人崭露头角；国有企业工作稳定，但有的创新实力不强，年轻人职业成长也相对缓慢。大公司和成长中的小公司各有利弊，面对各方优势，归来的留学生们有着自己的盘算。

　　“我觉得国企的企业氛围更包容，对于刚参加工作的年轻人，也会给予更多试错机会。”庄凌说。谈及自己的职业规划时，庄凌表示，在平台较大的国企工作，对于自身能力与资源的积累都是很好的机会，也是理想的职业生涯起点。

　　金岚曾就读于英国爱丁堡大学金融学专业，目前就职于中信证券。她与王钰看法相似，“公司在行业内的水平是否顶尖、是否能为人才提供足够大的发展空间，这些是我在择业时优先考虑的因素。”她说。

　　“一些大平台的公司在领域内已深耕多年，能够更敏锐地捕捉到行业动态。”在她看来，对于刚毕业的海归来说，大公司可以为他们提供更多机会去学习和了解业务知识与技能，在面对客户时，底气更足、也更从容。

　　掌握信息 更好择业

　　一些海归在国外学习工作多年，对于国内的就业信息、海归政策和行业状况了解不够，这也给他们择业带来了一些问题。

　　对此王钰深有体会。“拿会计专业来说，留学生竞争力不一定比国内毕业生高。我在国外学的知识不能完全照搬到国内，所以留学的优势并不明显。不同国家的税法、相关的公司法都不一样，会计职业标准、技能要求也不一样。回国之后，有些内容还需要重新学习。”王钰说。

　　另一方面，海归数量越来越多、国内毕业生竞争力强劲，也在客观上增加了留学生回国求职的压力。“国内应届毕业生人数逐年攀升、出国留学的人也越来越多，留学生的优势大不如前。”庄凌感慨地说，“如今，去海外接受教育成为越来越多人的选择，而国内教育水平也在不断提升。与此同时，国内学生的外语水平也有了显著增强，外语能力给海归的‘加分’已不再明显。”

　　由于国内外学校毕业时间各异，一些留学生无法及时了解到国内求职的相关信息。“时间问题是我找工作时遇到的最大困扰。我毕业回国时基本错过了当年国内的校招、秋招，只能参加第二年的春招。”金岚说。她建议，留学生回国求职时一定要在时间和求职信息上提前做好充分准备，拓宽信息了解渠道，以免错过心仪的工作机会。

编辑： 罗予岐

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