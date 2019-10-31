下月11日至30日报名！2020年度民航在粤招飞详情看过来

为适应民用航空运输业务发展的需要，2020年北京航空航天大学、中国民用航空飞行学院等7所高校将在我省招收高中毕业生民航飞行学员。考生报名时间为2019年11月11日至11月30日。

10月家长陪考历③

为适应民用航空运输业务发展的需要，2020年北京航空航天大学、中国民用航空飞行学院等7所高校将在我省招收高中毕业生民航飞行学员。广东省普通高中文、理科毕业生，十六至二十周岁的男性均可报考，高考英语单科分数需达到各招飞院校的单科成绩要求，外语语种限英语，考生报名时间为2019年11月11日至11月30日。

招生院校及计划

2020年度民航在广东省招收飞行技术专业的招生院校共7所，分别是北京航空航天大学、中国民航大学、中国民用航空飞行学院、南京航空航天大学、上海工程技术大学、烟台南山学院和北京理工大学珠海学院。

送培单位共7个航空公司，分别是中国南方航空股份有限公司、中国东方航空股份有限公司、中国国际航空股份有限公司、深圳航空有限责任公司、华夏航空股份有限公司、瑞丽航空有限公司、青岛航空股份有限公司。

各招生院校飞行技术专业招生计划可前往广东省教育考试院官网http://eea.gd.gov.cn/tzgg/content/post_2660984.html进行查询。各高校招收飞行学员学制为本科4年。

招生条件

符合广东省普通高等学校招生全国统一考试报名条件的高中毕业生(文、理兼收)，男性，十六至二十周岁(按招生当年的公历8月31日计算)，即2000年9月1日至2004年8月31日出生，参加2020年普通高等学校招生全国统一考试。

报考考生身高不低于168厘米；任何一眼裸眼远视力不低于0.1（C字表），单眼裸眼视力低于0.7（C字表）需戴眼镜矫正到1.0（C字表），无色盲或色弱。高考文化课总分达到民航局划定的高考录取最低控制分数线，英语单科分数达到各招飞院校的单科成绩要求，外语语种限英语。

招生管理

2020年，我省民航招飞工作以各招飞院校为招飞主体，航空公司深度参与的原则，即在招飞宣传动员、预选初检、招飞体检鉴定、民航航空背景调查等高考前选拔工作，由各招飞院校和送培单位组成招飞联合工作小组负责实施。

2020年民航招飞广东预选初检时间表

飞行技术专业的考生，在向各招飞单位申请报名同时，必须登录教育部阳光高考平台 “中国民用航空招飞信息系统”（ http://gaokao.chsi.com.cn/gkzt/mhzf，以下简称“招飞系统”）进行注册,并按要求填报招飞院校志愿（含送培单位志愿）。考生通过“招飞系统”填报确认的志愿为“有效招飞志愿”，将作为考生填报飞行技术专业高考志愿及招飞高校录取的依据。考生所报高考院校招飞志愿不在“有效招飞志愿”范围内的，将视为无效志愿，招飞院校不予录取。

招生时间安排

1.宣传动员（2019年11月中下旬）。

民航宣传动员时间为2019年11月11日至11月30日。

2.招飞报名（2019年11月中下旬）。

考生报名时间为2019年11月11日至11月30日。

3、预选初检（2019年12月中上旬）。

4.体检（2019年12月至2020年1月）。

5.背景调查（2020年2月-5月）。

6.在“招飞系统”填报有关信息（2019年11月-2020年5月）

招飞系统于高考当年5月31日停止信息更新录入。

【记者】唐巧燕

【通讯员】粤考宣

【来源】南方号：南方青春高考季