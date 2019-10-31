惠州：超八成小学生用手机完成作业

日前，记者在惠州市第五中学小学部开展问卷调查，受访对象包括学生、家长等约339人。调查显示23.9%的学生使用手机时间超过3小时，家长担忧孩子视力下降。

做作业、玩微信、刷抖音、打游戏……当成年人享受智能手机带来的娱乐生活体验时，这些变化也悄悄降临到了小学生身上。现在惠州小学生使用手机情况如何？他们用手机主要做什么？

针对上述问题，日前，记者在惠州市第五中学小学部开展问卷调查，受访对象包括学生、家长等约339人。调查显示，39.4%的受访者表示，自己身边的学生天天使用手机，仅有3.7%的受访者表示身边的学生几乎不用手机。而对于学生使用手机完成作业情况，调查显示，87.2%的学生在使用手机完成作业。对此，家长也是看法不同，不过不少家长担心学生使用手机过多会影响视力下降，调查也显示，67.9%的受访者表示，自己身边的学生在使用手机完成作业后，视力有下降。

用手机做什么？

多数学生是学习、上网聊天、玩游戏

记者走访市区麦地中学小学部、十一小金榜分校、李瑞麟小学等学校，发现上述学校均禁止学生带手机到学校，为了方便联系，不少家长是给自己孩子买了学生电话手表使用。

虽然多数小学生自己没用手机，但是在家中使用父母手机或智能的现象比较普遍。调查显示，39.4%的受访者表示“自己身边的学生天天使用手机”；30.3%的受访者表示“自己身边的学生经常使用手机”；仅有3.7%的受访者表示“身边的学生几乎不用手机”。

而从小学生使用手机时长看，平均每天使用手机不到1小时的占比37.6%；1-2小时的占比33.0%。值得注意的是，还有23.9%的使用时间超过3小时。

那么，小学生们都用这些设备来做什么呢？调查显示，多数学生表示使用手机是打电话发微信、用于学习和玩游戏刷抖音，分别占比是56.9%、56.9%和45.9%。

“有个周末我在外面办事，小孩打了好几个电话让我去接他。主要还是想玩我的手机，因为妈妈管得严，不让他玩手机，而我可以给他玩一会儿。”市民张先生说。

怎么看待用手机？

多数家长表示不能“一刀切”

“我女儿今年三年级，一般需要手机完成的作业有英语和数学。英语做起来很快，几分钟就完成了；数学相对复杂些。”市民林女士说，自己手机装了三四个学习用的APP。

记者走访了解到，目前，小学老师布置手机作业情况比较普遍，如语文背诵、英语跟读等等。调查也显示，87.2%的受访者表示“自己身边学生有在使用手机完成作业”。学生使用手机完成作业的科目最多的是英语，占比高达91.7%；其次是语文和数学，分别占比79.8%和44%。

“我们通过走访调查发现，虽然手机完成作业可以节约时间，并且可以扩展知识，但是在不知不觉中，不少学生视力也受到了影响。”参与这次联合调查的，惠州五中小学部五年级学生陈梦帆说。

“我拿了个旧手机装了学习APP给小孩做作业，可是她嫌慢，总是要用我的。做完作业后都会想在手机上偷偷溜达下或者玩。”家长朱先生说，自己孩子自从用手机做作业后，视力就下降了。

调查也显示，67.9%的受访者表示，“自己身边的学生使用手机完成作业后，视力有下降。”来自相关部门的统计数据显示，近几年惠州中小学生近视率在43%—50%，与全省水平相近。其中，惠州市中小学生近视高发年龄在10岁左右，迈入初中后逐渐增多。

专家说

学生用手机做作业 需要家长正确引导

“自从之前教育部门规定不让布置网上作业之后，我们家孩子三年级下学期到现在四年级就再也没有手机APP作业了。我觉得这种一刀切不好。”家长王女士说。

“我认为，孩子要尽量远离一切电子产品，每天用手机不要超过15分钟，近视一开始，就很难控制。现在看小学，年级越高，班上同学近视的就越多。”家长倪女士说。

对于小学生使用手机完成作业这个问题，家长们的态度有弹有赞，调查显示，其中，43.6%的受访者不支持“小学生使用手机完成作业。”

对此，惠州十一小金榜分校校长吴仕东认为，家长对孩子的正确引导非常重要。他建议，家长指导孩子使用这些设备时应遵循“不要杜绝也不要放任”的原则，“关键是家长要引导孩子把智能手机当成学习工具来使用，比如网络上的公开课，父母可以和孩子一起参加。避免孩子下载太多的社交软件和游戏。”吴仕东还表示，家长更要以身作则，不要在孩子面前过度依赖手机，沉迷于聊天和玩游戏，引起孩子的过度好奇。