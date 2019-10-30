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《钟荣光集》出版 引学界关注

2019-10-30 17:49 来源：南方网
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　　南方网讯(记者/杨智明)近日，由广东高等教育出版社出版的《钟荣光集》与广大读者见面。《钟荣光集》以时间为序，收录钟荣光的论著、译著、信函、电报、演说、谈话、公牍、题词等，计96万字，忠实地记录钟荣光一生的思想演变过程、著述概貌、主要事功和交谊往来。

　　据了解，钟荣光(1866—1942)，字惺可，广东香山(今中山市)小榄人，岭南大学首任华人校长，任职十年。其大半生致力于岭南的教育近代化，在中国近代教育史上产生了不可磨灭的影响，被誉为“岭大之父”，与张伯苓并称“北张南钟”。

　　张金超、余齐昭通过广泛搜集有关钟荣光的资料，编写了《钟荣光集》，2019年9月在广东高等教育出版社出版。该书入选“岭南教育文库”，被评为2019年“广东省精品出版扶持项目”。

　　《钟荣光集》(上下册)

　　《钟荣光集》反映钟荣光由传统向近代教育思想的转变历程，其担任教育司司长期间的改革举措，使得粤省教育界的面貌焕然一新；他多次走出国门，向海外华侨募捐办学经费，文集收录了他走遍南北美洲、亚洲募捐的详细报告，为中国近代大学的砥砺前行、华侨社会研究提供了翔实鲜活的史料；文集详细记载了钟荣光服务岭南大学期间，创办农科大学、工学院、商学院、孙逸仙医学院等院校，将岭南大学发展成为国内当时屈指可数的大学，部分举措影响至今。

　　钟荣光的教育思想涉及爱国、农业、华侨、职业、 实业、女子教育等层面。《钟荣光集》的出版对于推动中国近代教育史、思想文化史、华侨史、广东地方史等领域的研究大有裨益，在学界引起了广泛关注和热烈反响。10月26日，在由中山市社会科学界联合会、广东近代文化学会主办，中山市小榄镇社科联分会协办的“钟荣光与近代中国学术座谈会”会上，与会学者对深化研究钟荣光及《钟荣光集》出版的意义和价值予以充分肯定。

　　中山大学历史系李吉奎教授认为，《钟荣光集》历时五年，从报刊、资料集、档案中搜集到此前研究者们尚未触到的繁富资料，作为个人文集，填补了钟荣光研究的一项空白。

编辑： 陈伟峰

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