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尚德机构多重课程福利助力学员提升职场竞争力

2019-10-30 09:43 来源：南方网
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　　今年全国高等教育自学考试10月考期刚结束不久，尚德机构再获佳绩。这不仅缘于尚德机构拥有一支高素质的教学团队，其“AI+教育”探索也功不可没，目前它已贯穿尚德机构“学、练、改、测、评”的全链条。

　　据介绍，尚德机构教研人员通过AI分析数据的变化趋势，对海量题库与历年真题进行精准分析，对每个知识点考查次数与重要程度进行评估，从而预测出考点；并基于历史学习行为分析出简单易学的部分，为学员规划出最优学习计划和路径。目前，通过引入新算法制订的集训资料、主观题汇总、考前模拟卷等考前资料，提高了尚德机构学员的学习效率。

　　此外，尚德机构在双十一即将来临之际限时推出多重课程福利。此举，旨在回馈学员的同时，通过福利课程激励学员不断修炼自己，成为高素质复合型人才。本次福利为限量发放、可直接抵扣学费的教辅福利现金券，同时，还将推出小全家福套餐，一人购买正课课程、同行三人便可享受高质量公开课。

　　与身边的朋友同事一起学习，不仅可以营造良好的学习氛围，还能互相鼓励、相互学习。鉴于学员反馈对办公软件和金融理财等技能感兴趣，本次活动还赠送“0基础极速学英语”、名师教授英语学习技巧等课程，帮助学员找到英语学习的捷径；“职场加薪硬技能——Office高效办公课” 则帮助学员掌握高效办公的“密码”，让工作如有神助；“0元学理财”课程则让学员实现零基础上手，轻松掌握理财思维，实现财富增值。

编辑： 罗予岐

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