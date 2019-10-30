携手1区6院校，合力攻坚教育帮扶

2019年9月底，广东轻工职业技术学院先后与汕头职业技术学院、广东财贸职业学院签订了结对帮扶协议，并以此拉开了广轻与两所学校所建立的3年对口帮扶工作实施方案的序幕。

2019年9月底，广东轻工职业技术学院先后与汕头职业技术学院、广东财贸职业学院签订了结对帮扶协议，并以此拉开了广轻与两所学校所建立的3年对口帮扶工作实施方案的序幕。

这仅仅是广轻在多年来的对口帮扶工作中的其中一步。

广轻早在2007年就开展与广州铁路职业技术学院的对口帮扶，乌鲁木齐职业大学的帮扶工作自2012年开始，于2016年圆满完成。目前，广轻对口帮扶对象有新疆和田地区1个地区及6个学校：大兴安岭职业技术学院、毕节工业职业技术学院、甘孜藏族自治州职业技术学校、黑龙江信息技术职业学院，汕头职业技术学院，广东财贸职业学院。在援助乌鲁木齐职业大学5年期间，广轻派出了1名驻点挂职管理干部担任乌职大校长助理，有效帮助对方提升院校治理能力；先后派出12人次高职称骨干教师到新疆乌职大开展为期一个学期的任教工作，先后派出20批次共100人到乌职大交流学习，做专题讲座，有效帮助对方提高专业教学质量与科研水平；前后为乌职大举办了中层干部和教育管理骨干培训等多个专题的培训班，前后有60人次的老师参加了培训；同时，广轻先后接收2名乌职大老师挂职担任学生处副处长、设计学院副院长，帮助其提升学生管理、教学管理水平；先后接收受12名乌职大专业老师开展为期一学期的跟岗锻炼，帮助其提升教学能力和科研能力，还先后接收15批次80人次到广轻相关专业、职能部门进行对口交流学习；先后共接收了43名学生到广轻开展为期一学期的课程学习、岗位培训，广轻实施精准教育帮扶措施，使得汉族师生与新疆民族学生关系融洽、感情深厚，民族学生归属感大大增强，综合素质也得以较大提升；另外，据不完全统计，5年期间两校在包括校领导带队交流互访等各层面的交流学习互访的次数达到近50次，极大推动了帮扶工作的开展。在多年的对口帮扶工作实践中，广轻发挥一流高职示范引领，逐渐形成了“强化职业教育使命担当，打造院校命运共同体”的工作模式，助推各帮扶学校在院校治理水平、专业建设、资源共享、人才培养、社会服务、教学改革、科技创新等方面的可持续发展。

广轻举全校之力，统筹规划开展工作。首先强化了对口帮扶工作决策的统筹性。加强组织领导，建立了以书记、校长为双组长，分管校领导任副组长，相关职能部门及二级学院党政负责人为成员的对口帮扶工作领导小组，校长办公室直接统筹负责学校对口帮扶的工作。其次明确了对口帮扶工作的责任担当。将帮扶任务分解到部门，明确时间表路线图以及责任人。第三，建立了帮扶常态化工作机制。定期召开结对帮扶两校之间的书记校长联席会议，总结帮扶工作进展，协调结对帮扶过程中的重大问题，共同分析帮扶校教育教学及管理现状，研究解决方法。第四，建立了工作督办和奖励机制。定期检查督办各帮扶任务进展情况，发现问题及时介入、及时督促。还将帮扶任务落实情况纳入年度考核以及评优选先的条件，完善奖励机制。

2019年3月，广轻对口帮扶办公室将《关于广东轻工职业技术学院开展对口帮扶工作自查报告》上报省教育厅。5月，广轻与甘孜藏族自治州州职业技术学校签订合作办学协议，联合举办“旅游服务与管理”专业的五年制中高职贯通教育，每年招生40名。6月，和田地区职教骨干师资培训工作启动，和田地区选派25名教师参加广轻承办的13项国培省培项目，预计总参训量573人/天。8月，由副校长李丽带队的专家团队赶赴和田，帮扶新疆和田地区职业院校，对和田地区职业教育近200名骨干教师开展送教培训和实地指导。团队开设了有关课程设计和教学方法的专题培训课程，以及面向社会从业人员的专业管理能力培训班。广轻教师的专业讲授，给当地开启了掌握专业前沿动态的窗口，收到参训人员和当地组织部门的好评。

校长卢坤建表示，学校通过选派专家送教上门、选派优秀管理干部和专业骨干驻校、定制开发专项师资培训项目、师生互动互访、联合申报课题、联合制定人才培养方案等帮扶措施，有序推进既定的帮扶任务。在响应中央加快发展职业教育，特别是“加大对农村地区、民族地区、贫困地区职业教育支持力度”上，交出了一份大家满意的“广轻答卷”。未来，学校将继续坚持发挥优势，发挥好全国优质校的示范作用，担当起新时代赋予的责任和使命，与1区6院校开展全面帮扶和多层次合作，合力攻坚教育帮扶。

【来源】南方号：广东教育