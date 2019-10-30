校园书店 拓宽成长空间

今年7月，教育部办公厅印发《关于进一步支持高校校园实体书店发展的指导意见》，明确要求“各高校应至少有一所图书经营品种、规模与本校特点相适应的校园实体书店，没有的应尽快补建”。

为了“养活”自己，校园书店进行多种经营的探索已不少，但缺少资金、场地困难等仍阻碍着发展。想在大学开得好，书店要借力，通过与出版社和高校合作，寻求更多资源；自己更得发力，突出自身特色、契合学校气质，成为大学生继宿舍、课堂、图书馆之外的成长空间。

穿梭在校园书店里的层层书架间，寻觅一本好书，曾是许多大学生难忘的校园记忆。但近年来，数字阅读和网络购书的盛行，让许多校园书店的生存受到了冲击。

“大学不能没有书店。书店是校园品位、历史和文化的重要组成部分，缺少了书店，大学是不完整的。”出版行业专家张磊说。

在全民阅读深入发展的今天，书店却缺席需要厚植文化土壤的大学校园，这种现象引起了政府的重视。今年7月，教育部办公厅印发《关于进一步支持高校校园实体书店发展的指导意见》（简称《指导意见》），明确要求“各高校应至少有一所图书经营品种、规模与本校特点相适应的校园实体书店，没有的应尽快补建”。有了政策的推动，或许各大高校能迎来更多实体书店的回归。

探索

创新借阅方式，举办文化活动

敏锐的先行者们早已行动，2016年以来，许多书店以新的方式走入大学。

在徐州工程学院，位于图书馆一楼的博库书城是师生们的“打卡地”。精致的环境、舒适的座椅、美味的饮品以及1万余种新书，吸引着校内外的读者。书店每天早上8点一开门，就会有学生来占座看书。这家书店有一整面墙的书架作为“选读区”，读者在这个区看上哪本书，不用花钱购买，到前台办个手续，书就自动入藏校图书馆，可以借阅。这种“你选书，我买单”的模式实施仅一年，就有8000多本图书以这种方式被“借走”。

“学生们来这里看看小说、读读哲学，对他们提升人文素养是很重要的。”徐州工程学院图书馆副馆长储济明说，学校以理工科为主，图书馆的藏书也相应地以专业类图书为主，而博库书城·徐州工程学院店以人文社科类图书为主，有效地弥补了学校藏书和人文氛围的不足。而且，图书馆书籍更新较慢，书店的图书则实时更新，也形成了有益补充。

下午两点，走进新华书店江苏师大店，里面几乎座无虚席，看书、上自习、喝咖啡……每个人都自得其乐。“一杯咖啡、一本书，一个下午、一个人。美好、美学、美事。”书店留言板上的一句话获得了不少点赞。店长说，书店每年还会举办上百场讲座、签售等活动，经常爆满，书店俨然成了校园的又一个文化中心。

困难

资金来源不足，经济效益不佳

国家支持、师生欢迎、出版发行单位也有积极性，但高校校园书店的生存发展仍不乐观。教育部此前的一项问卷调查显示，目前超过一半的高校没有书店，即使已经建有校园书店的，在过去的3年里，有1/4曾出现过关店倒闭的现象。

校园书店普遍规模小，很多没有独立法人身份，因此很难申请贷款或得到政府的专项扶持资金。此外，部分高校积极性不高、学校场地困难等问题也阻碍了书店进校园。

辽宁辽版图书发行有限公司专门为校园书店项目成立，两年来已在辽宁省内建了11家高校书店。公司总经理彭兴伟说，这个过程“有苦有乐”。看到书店里学生们坐得满满当当，他自然高兴，但学生们只看不买，也让他感受到了苦涩的压力。目前11家书店中，只有两三家接近盈利。

“单纯卖书是养不活校园书店的。”彭兴伟说：“校园书店首先应该考虑社会效益。但是如果没有经济效益做支撑，校园书店走不长远，可以用多种经营的收入补贴图书。”

与社会书店相比，校园书店还有一个劣势：每年寒暑假都会客流锐减，不少校园书店每年实际的营业期只有9到10个月。针对这些困难，《指导意见》规定，高校要积极提供便利条件，从场地租金、水电费等日常运营费用方面对校园实体书店给予必要的减免优惠，对长期坚持立足校园、服务师生的优秀校园实体书店给予奖励。

出路

寻求多方合作，突出自身特色

“高校校园书店要开得起来，也要能活得下去。”中国建筑出版传媒有限公司党委书记、董事长尚春明认为，通过出版社、高校和发行企业三方合作，可以找到一条校园书店的生存之道。

博库书城·徐州工程学院店就是个例子。它是由中国建筑工业出版社、徐州工程学院和博库书城徐州有限公司合作开办的。三方一起出资装修书店，各出1/3；出版社负责提供展示图书，统筹书店风格，协调三方关系；高校负责提供300至500平方米的场地和水电费优惠，协调校内管理；发行单位负责经营图书和文创产品，自负盈亏。“出版社有作者和图书资源，想走进学校；高校有场地，需要书店；发行单位懂经营，需要场地，三家合作能优势互补。”尚春明说。

开业两年来，博库书城·徐州工程学院店基本实现盈亏平衡。书店店长说，学校卸下了房租这个负担，书店就可以轻装上阵。“高校的支持是校园书店能办好的关键，《指导意见》的出台非常必要和及时。”彭兴伟说。

北京语言大学里的校园书店梧桐书坊这几年经营得也不错，5年利润增长5倍，达100万元。秘诀在哪？书店负责人程洲说：“拼折扣，我们拼不过网络书店，但我们有自己的优势。我们的书上架快、品种全，而且对外汉语教学类图书是我们书店的特色。”梧桐书坊还发起了一项“早安书店”活动，每天上午10时30分前进店的读者可以享受七折优惠，既解决了上午客流少、销售额低的问题，又解决了中午客流集中、店员忙不过来的问题。

目前，受政策鼓励，各大高校建设校园书店的积极性上升。浙江省新华书店集团已与北京大学等多所院校合作开办了11家校园书店；湖南新华书店集团已在全省建成大学直营书店12家……高校校园书店积极建设之余，张磊认为，它们应该突出各自的特色，使书店的气质契合学校的精神。他说：“校园书店千万不能千篇一律，也不应该搞成第二个校图书馆。”在他看来，一家优秀的校园书店应该成为大学生继宿舍、课堂、图书馆之外的成长空间，让他们“在书店收获精神的成长”。