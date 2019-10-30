江门：三所新学校计划明年9月投入使用

10月28日，江门高新区（江海区）举行江海区景贤初中、江门一中附属实验学校、江门一中附属小学三所新建学校奠基动工仪式。三所新建学校计划于2020年9月投入使用。

10月28日，江门高新区（江海区）举行江海区景贤初中、江门一中附属实验学校、江门一中附属小学三所新建学校奠基动工仪式。高新区党工委书记、管委会主任、江海区委书记彭章瑞等区四套领导班子成员，学校承建方代表等出席仪式。

据了解，江海区景贤初中总建筑面积约14419平方米，计划建设24个班。江门一中附属实验学校总建筑面积约90000平方米，办学规模是36个班，提供1800个学位。江门一中附属小学总建筑面积14648.7平方米，办学规模为36个班。三所新建学校计划于2020年9月投入使用。

仪式现场，彭章瑞等领导和学校承建方代表共同为江海区景贤初中、江门一中附属实验学校、江门一中附属小学三所新建学校奠基培土，见证学校正式开工建设。三所新建学校均将按照广东省义务教育标准化学校建设，成为设计精良、功能齐全的标准化、现代化、示范性学校，这是江海区继去年完成江门市“三二一”工程之后又一教育事业的民生实事工程。

近年来，江海的教育资源分外抢眼，天鹅湾小学、景贤小学已投入使用，景贤小学二期项目将于2019年10月份竣工并投入使用，将再添600个优质学位。该项目将新建2栋6层框架结构教学楼，建成后新增12个教室；新建学校食堂，建成后可容纳1100人就餐；新建学生宿舍，建成后提供1800个学生午休床位；新建体育馆。另外，与五邑大学合作建设的五邑大学附中、附小亦已挂牌。

江海区区长劳茂昌指出，去年江海区全面完成了“三二一”工程四所学校建设，打造了一批示范性、标杆性优质学校，新增了6000个优质学位，提前两年完成“十三五”规划的建设学校目标，优质教育品牌初步打响。接下来，高新区（江海区）将着力打造江门市教育高地，创建品牌名校，满足人民群众对优质学位的需求，让孩子们在家门口上名校，奋力开创新时代江海教育强区建设新局面，让高新区（江海区）成为全市英才向往之地。

景贤初中

计划建设24个班学位超2000个

江海区景贤初中是一所公办学校，总建筑面积约14419平方米，计划建设24个班，分为3个年级，学位超2000个，计划投资1亿元打造，今年10月正式动工建设，预计2020年7月交付使用。

根据规划，景贤中学江海分校建设用地面积计容总建面约1.44万㎡，拟建1栋6层教学楼、2层食堂、五人足球场、篮球场等。

学校设计采用中庭式、集中式教学楼，采用通透的岭南建筑首层架空做法，集庭院、共享空间、展示空间、多功能教室等功能复合化于一体，以多功能教室为空间核心，屋面花园与环廊连接、室外楼梯与架空连接，形成独特而活跃的公共交往中心，丰富建筑空间及层次。教学楼的外立面以“书籍”为设计题材，形象生动，识别性强，“叠放的书本”正是中学生们在书山攀登，学海遨游努力求知积极向上的写照，也赋予学校建筑“书香飘远”的文化内涵和教学氛围。

江门一中附属小学

办学规模为36个班

江门一中附属小学是公办学校，位于江门市江海区富华路，总建筑面积14648.7平方米，办学规模为36个班。配套200米室外田径场地、两个室外篮球场、一个室外四人足球场以及一个室外跳远池。另设室内运动场，可供篮球和羽毛球运动使用，风雨操场屋顶设有网球场。总体布局形成东西纵向“运动+教学办公”的功能模式，动静分区明确。建筑主楼以“正贤楼”命名，一至四层为教学、办公区；五层为活动区，可满足学生的午休需求。

江门一中附属实验学校

民办初级中学 不少于36个教学班

江门一中附属实验学校是一所民办初级中学，位于江海区五邑路与永康路交界东北侧，总建筑面积约90000平方米，主要建筑物包括行政教学楼、教学楼、实验教学楼、文体教学楼、教室公寓、学生宿舍、食堂等。

江门一中附属实验学校，建成后办学规模不少于36个教学班，在校学生总人数不少于1800人。项目估算总投资约6.5亿元，预计2021年建成。值得注意的是，学校每年必须面向江海区公办小学应届毕业生，无偿招收2个初中一年级公办班，学生100人。