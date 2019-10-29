人工智能如何因材施教？粤港澳大湾区这场论坛干货满满

由科大讯飞主办的“AI&智能教育论坛暨教育生态合作伙伴大会”也顺利举行。

南方网讯（记者/陈伟峰）2019年被认为是人工智能规模化应用落地元年，人工智能如何赋能教育？第二届中国（广东）人工智能发展高峰论坛上周落幕，深耕教育领域15载的科大讯飞正式发布教育大数据平台，由科大讯飞主办的“AI&智能教育论坛暨教育生态合作伙伴大会”也顺利举行。

会上，来自国家、省市相关领导、国内外的顶级教育专家和企业专家齐聚一堂，围绕教育前沿话题展开深度探讨，并对未来人工智能如何赋能教育提出自己的见解。

对“批量化”生产人才说“不”

人工智能和教育的融合无处不在。早在2018年教育部印发的《教育信息化2.0行动计划》中指出“推动人工智能、大数据、物联网等新兴技术为基础，积极开展智慧教育，支持教育模式变革和生态重构”，人工智能在教育领域的应用已经上升为国家战略。

人工智将为教育变革带来前所未有的挑战。“新一代人工智能技术的发展，在促进创新型国家建设的同时，也会日益加剧新旧生产生活方式的转换冲突，这对未来的人才培养提出了更为严峻的挑战。”教育部科技司司长雷朝滋表示，要让青少年适应充满无限变化的智能时代，并成为时代的新主人。

（国家教育部科技司司长雷朝滋在“A.I.&智能教育论坛暨教育生态合作伙伴大会”上致辞）

《电化教育研究》杂志社社长，西北师范大学教育技术学院院长教授郭绍青则从教育的历史脉络进行梳理，认为教育正面临急剧变化。他认为，当今推动社会转型的颠覆性技术，很可能就是人工智能，出现了传统职业的消亡和新兴职业的诞生，但这并不是简单的消亡与新生，而是整个结构形态的一次再造，最终落地在智慧社会。

（西北师范大学教育技术学院院长、教授郭绍青作主题为《教育信息化将缔造智慧社会教育新生态》的主旨报告）

“智慧社会需要与之适应的教育生态。”郭绍青说，工业社会实行的是班级授课制，批量性生产人才。而随着人工智能的发展，因材施教成为可能，它承认学生的个体差异，这与班级授课制下“一个模子”铸造人才截然不同。

这在倒逼人才评价等整个教育体系发生变革。他甚至大胆推测，随着智能大数据评价技术的突破，终结性评价的高考制度未来形态也将发生变化，要么被取消要么出现替代方案，过去的路径正逐步被打破，有学生用五年时间读到大学也将成为可能。

科大讯飞高级副总裁杜兰也表示，人工智能替代了简单重复劳动，而把人类解放出来做更有意义的工作，教育的重心也将更多的转向人工智能难以替代的工作，转向人自身的成长和完善。

因材施教推动学生“减负增效”

人工智能在改变育人目标的同时，也在改变整个教育环境。

华南师范大学教授、博士生导师穆肃最近一连几个星期密集在中小学听课，她发现，几乎每一节课都在使用智能设备，每个课堂都有平板，每一个课都在朝向智慧课堂，这让她感到非常震撼。

穆肃说，要培养更有智慧的人，老师要能够明智地教学生，能够聪明地学习管理整个教学流程，也能够包容个体的差异和不同个性的需求，最终从“以教为中心”转变为“以学为中心”，让学生主动学习进而培养深度学习的能力。

（华南师范大学教授、博士生导师穆肃作主题为《智能技术赋能学习,培养智慧学的能力》的主旨报告）

不只是教师的角色发生改变，整个教学过程也是如此。广东省教育研究院院长汤贞敏认为，办好每一所学校，促进每一个教师专业成长，教好每一个学生都将会发挥关键作用。例如，人工智能赋能学校，将改变学校办学形态，拓展办学领域，形成“以学为中心的”学习环境，和更加与经济社会发展紧密相连的空间；赋能教师，改变教师教学教研形态，促进教学模式，提升教学效能同时，有助缓解欠发达地区、资源短缺配置不均衡的问题；赋能学生，这种改变学生学习方式，提高学习效率，增强创新实践能力，减轻课业负担。

（广东省教育研究院院长汤贞敏在“A.I.&智能教育论坛暨教育生态合作伙伴大会”上致辞）

“减负之后，学生有更多时间走进大自然，走进社会，有助于促进教育决策科学化资源配置精准化。”汤贞敏说，广东加快推进教育现代化紧迫且重要。

科大讯飞人工智能教育研究院院长王士进对此深有感触。他说，经过分析发现，很多学生在学习中经常会犯重复错误，而在大量数据分析后，已经能将再犯的概率直接降低30%，孩子的学习效率有了明显提升。

（科大讯飞A.I.教育研究院院长王士进作主题为《科技促进教学变革,为师生减负增效》的主旨报告）

人工智能对学习范式进行了巨大改变。广州市第六中学副校长江玉军介绍，学校把每一次周测的数据都输入平台，一个学期可输入约10次；智慧课堂系统可以帮助老师自动统计作业上交情况，分析正确率、答题时长等等。这些工作使老师得以把精力放在对学生的深层次分析上。“不仅要看正确率，还要看做题时间，别小看了这一个简单的分析，但我们可以知道学生到底哪个地方有问题，并可以通过学生的做题笔记，从而使老师清晰指导学生解决全过程。”

从南沙看科大讯飞智慧教育布局

以大数据、人工智能等技术为核心的科技春风吹遍教育行业的各个角落，科技企业也有着更广的发挥余地。作为深耕教育领域15载的科大讯飞，一直致力于让每个孩子都能享受“因材施教”。

第二届中国（广东）人工智能发展高峰论坛当天，科大讯飞教育大数据平台正式发布。该平台基于“数据采集共享、数据存储计算、数据管理监控和数据可视化展示”为一体的数据管理及数据决策的大数据平台，完成区校教学及管理数据的有效治理，做到用数据说话、决策、管理、创新，助力区域教育科学管理和学校教学可持续发展与减负增效，实现“因材施教”。

科大讯飞在粤港澳大湾区打造智慧教育区域样板的探索如今正在开花结果。重叠区位优势和政策红利的南沙，要想留住人才，教育是必备条件，今年，首期已建成200余个智慧课堂实验班，科大讯飞将助力南沙打造优质教育生活圈。

“两年半前我来到南沙工作，就在想应该建设一个什么样的南沙？教育就是其中一大核心要素，南沙特别重视教育。”广州市委常委、南沙区委书记蔡朝林表示，未来，南沙将会成为粤港澳大湾区教育资源最集聚的地方。

至今，科大讯飞智慧教育已全面布局广东的广州、深圳、东莞、佛山、珠海、阳江、河源、惠州、汕尾、梅州十个城市，覆盖粤港澳大湾区约1500所学校，“AI+教育”的种子已深埋粤港澳大湾区，落地生根。

“科大讯飞从一个大学生创业公司起步，且持续将技术赋能教育，并与多个高校、教育部考试中心等教育机构成立联合实验室，最终推动人工智能在教育各个场景中的深度应用。”王士进说。