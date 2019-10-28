粤东技师学院以“1+4”模式推动粤菜师傅“校校帮扶”结出硕果

10月27日，省粤东技师学院推进“粤菜师傅”工程，开展粤菜厨艺传承与专业帮扶工作，在汕尾市陆丰技工学校又结硕果。

10月27日，省粤东技师学院推进“粤菜师傅”工程，开展粤菜厨艺传承与专业帮扶工作，在汕尾市陆丰技工学校又结硕果。当天，由该院支持并帮扶建设的陆丰技校省级林顺利粤菜师傅技能大师工作室正式挂牌、陆丰技校省级粤菜师傅培训基地正式启用。活动中，该院设在陆丰技工学校的粤菜师傅技师工作站首席技师同时举行“收徒授技”仪式，陆丰技校两名年轻烹饪教师正式拜师，进站跟岗研修潮菜烹饪技艺及其一体化教学方式。

粤东技师学院院长黄志、副院长吴伟烈，汕尾市人社局局长林献良、副局长陈永维等领导出席活动现场。

据了解，省粤东技师学院开办潮菜烹饪相关专业至今有25年的历史，为社会培养全日制粤菜师傅5000多名。自“粤菜师傅”工程启动以来，该院在推进“粤菜师傅”工程中创新思路、主动作为，推动“粤菜师傅”和“技师工作站”两个热点相加，首创粤菜师傅技师工作站形式，在省内外、城市乡村设立了7家粤菜师傅技师工作站。其中，设在陆丰技校的粤菜师傅技师工作站，是该院唯一一个设在学校的工作站，在履行菜品研发改良应用、师带徒技能培训2项固定职能的同时，更承担着支持和帮助陆丰技校开办粤菜师傅专业、组建师资队伍、建设省级粤菜师傅培训基地和省级粤菜师傅技能大师工作室4项重要任务。

粤东技师学院院长黄志表示，陆丰技校原来没有粤菜专业，但担当意识强，想在落实“粤菜师傅”工程上主动作为，希望学院给予技术、资源的支持。学院在推出粤菜师傅技师工作站后，首批布点就选陆丰技校，并且目标明确，要帮助他们在一年内将专业建起来。在开展主题教育的过程中，学院更将这项工作结合进来，寻找最佳支点、合作点，全力撬动全速推进，力求通过帮扶一个学校、建好一个专业、带动一片、服务当地。

自今年1月份设立工作站至今，仅10月的时间，粤东技师学院以设在陆丰技校的粤菜师傅技师工作站为抓手，有力带动4项重要任务结出了硕果。 一是指导帮助开办粤菜烹饪专业。 将25年专业办学经验倾囊相授，并在教学计划、课程安排、教材选用、教案编写、教学实训场地建设等方面给予指导和支持。该校粤菜烹饪专业顺利通过审核正式开办，今年首次招生40名，目前各项教学工作正有序开展。 二是指导帮助组建粤菜烹饪师资队伍。 选派输送了廖远帆、林臻婷等2名专业教师，并组织安排2名老师在赴陆丰技校任教之前到粤东技师学院国家级技能大师工作室和潮菜烹饪专业进行岗前培训和见习。仅半年时间，粤东技师学院组织烹饪大师、专业教师20多人次到陆丰技校去指导和授课。 三是指导帮助申建省级粤菜师傅工作室。 选派潮菜大师、广东省技术能手林顺利老师赴陆丰技校担纲工作室主持人，成功申报省级粤菜师傅工作室，协助组建首席大师、企业导师、科研导师、教学导师“四师”专业团队。 四是指导帮助建设省级粤菜师傅培训基地。 陆丰技校获得省级专项资金200万建设粤菜师傅培训基地，粤东技师学院通过粤菜师傅技师工作站，组建专家团队，担任技术顾问，协助做好整体规划、布置和论证，建成烹饪实训、刀工、鼎工、演示等八大功能室，实训场地500多平方。

在当天活动中，粤东技师学院国家级粤菜师傅工作室首席大师、粤菜师傅陆丰技校技师工作站首席技师陈少俊为陆丰技校首届烹饪专业的40多名师生作了一场“学厨先学德、做菜先做人”的专题讲座，并组织驻站技师、跟岗学徒同台献艺，烹饪粤菜佳肴，现场进行展示。