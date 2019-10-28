广东省60万高校毕业生就业岗位将精准推送

今年活动将依托创新数据服务、开放融合、安全高效的广东省大学生就业创业智慧服务平台线上线下同步开展。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/粤教宣）从11月9日起，广东省教育厅将面向2020届普通高校毕业生举办61场高校毕业生系列供需见面活动。今年活动将依托创新数据服务、开放融合、安全高效的广东省大学生就业创业智慧服务平台线上线下同步开展。

平台招聘功能将在首场招聘会应用上线

目前，平台已绑定广东省60万名高校毕业生信息，企业只需登录广东省高等学校毕业生就业指导中心官方网站（job.gd.gov.cn）智慧招聘栏目一键注册、提供岗位信息，平台即可实现岗位的精准匹配推送。

据了解，平台上线后，2020届毕业生可关注“广东大学生就业创业”官方微信公众号，绑定生源信息，提交电子简历。毕业生即可足不出户，自动接收平台推送的精准匹配的岗位信息，实时接收Offer与面试邀约、三方协议、就业派遣、电子报到证等即时状态信息，一站式办理所有就业手续！也可以到招聘现场和已投递简历的企业见面、对接交流。

企业只需在广东省高等学校毕业生就业指导中心官方网站“智慧招聘”中注册，提交用人需求信息，经审核通过后，省内所有高校、毕业生即可共亨,官方平台还将定期针对用人单位需求，精准匹配、推送全省高校未就业毕业生，直到你招到满意人才为止。还可直接在招聘会现场设点，和已投简历的学生见面，并可实时查看各岗位投递电子简历情况。

数据融通共享，形成稳就业合力

据悉，2020届高校毕业生61场系列供需见面活动邀请了省工业和信息化厅、省国资委、省残联、省科技人才服务中心、广州市高校毕业生就业指导中心、省行业协会联合会等部门联合举办，有关高校具体承办，确保我省高校毕业生更高质量、更精准、更充分就业。

广东省高校毕业生就业创业智慧服务平台不仅对接我省的60万名高校毕业生，还对接全国高等教育毕业生学籍、学历、学位信息以及留学回国人员学历学位数据信息。平台提供多方信息高效动态反馈的机制，切实保护学生求职安全，已签订三方协议毕业生不再推送，保护用人单位合法权益，减低学生求职成本和用人单位招聘成本，做好就业状况跟踪调查。