教育部：正制定未成年学生学校保护规定

教育部透露，正在制定《学校安全条例》和《未成年学生学校保护规定》。

10月26日，十三届全国人大常委会第十四次会议审议全国人大社会建设委员会提出的《关于十三届全国人大二次会议主席团交付审议的代表提出的议案审议结果的报告》（下称《报告》）。南都注意到，上述交付审议的议案中，多条都涉及未成年人保护。

有全国人大代表提出，校园安全事故频发影响学生身心健康和学校教学秩序，建议尽快制定校园安全法。

对此，教育部透露，正在制定《学校安全条例》和《未成年学生学校保护规定》。

建议制定校园安全法

据《报告》介绍，在今年的全国两会（十三届全国人大二次会议）上，河北省代表团陈凤珍等31名代表、河南代表团高阿莉等30名代表就制定校园安全法提交了相关议案。

该议案称，近年来校园安全问题尤其是学生人身安全事故频发，影响学生的身心健康发展，扰乱学校的正常教学秩序。建议尽快制定校园安全法，明确、合理划分学校、家长、学生以及社会的责任，维护学生、学校的合法权益，促进教育事业科学有序发展。

对此，教育部、公安部、司法部认为，目前在校园安全管理、保护未成年人权益以及相关法律责任等方面，已有相关法律作出规定。

例如，教育法、义务教育法、未成年人保护法、企业事业单位内部治安保卫条例等，均规定了学校及其他教育机构所负有的校园安全管理责任。侵权责任法对学生在校期间受到人身损害的责任认定分情况予以规定。

值得注意的是，教育部透露，正在制定《学校安全条例》和《未成年学生学校保护规定》。

南都记者注意到，在今年8月，教育部就曾回应学校安全立法问题。

“目前，由于立法资源非常紧张，学校安全法尚未列入十三届人大常委会立法规划。下一步，我们拟推动先行制定相关行政法规，积极争取支持，推动《学校安全条例》制定工作。”教育部政策法规司负责人称。

不过，山东、江西、湖南等省份已制定地方性的学校安全条例，学生欺凌、暴力和校园性侵犯等问题，均纳入其中。

《报告》显示，对于上述部门的回应，社会委表示同意有关方面意见，并建议国务院有关部门加快出台相关规定步伐，同时加大对相关法律法规政策的贯彻实施力度。

建议制定反校园暴力法

近年来校园欺凌事件频发也引发各界关注。中华女子学院此前发布的《初中生校园欺凌现象研究》显示，超9成学生受过言语欺凌，有17%的学生受过身体欺凌。在遭受欺凌后，也有近五成学生不选择求助。

对此，全国人大代表提出制定反校园暴力法。例如，河北省代表团尤立增等31名代表提交，关于制定反校园暴力法的议案。

该议案称，校园欺凌事件对未成年人身心造成严重伤害，带来严重社会影响。现行法律制度缺乏应对校园欺凌的规定，对欺凌行为缺乏有效惩戒，一定程度上助长了校园欺凌的发生。建议针对校园欺凌制定专门法律。

对此，教育部、公安部、司法部、最高法、最高检提出，对未成年人实施的校园欺凌行为，应当完善教育处分，专门教育、收容教养等措施，矫正未成年人行为或心理偏差，预防发生更严重的犯罪。

“预防和治理校园欺凌，需要国家、社会、学校和家庭的共同努力。”上述多部门称，并建议在修改未成年人保护法和预防未成年人犯罪法时，对校园欺凌的法律含义、预防机制、受理处置程序等进行明确规定。

南都注意到，此次提交审议的未成年人保护法(修订草案)已纳入相关条款，学校应当建立学生欺凌防控制度，对教职员工、学生开展防治学生欺凌的培训和教育。这也是中国首次在国家立法层面提出建立该制度。