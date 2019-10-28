京苏粤名校长工作室主持人论坛在北京顺利开展

10月27日，一场由京苏粤三地教育部中小学名校长领航班培养基地联合主办的“京苏粤名校长工作室主持人论坛”在北京顺利开展。

10月27日，一场由京苏粤三地教育部中小学名校长领航班培养基地联合主办的“京苏粤名校长工作室主持人论坛”在北京顺利开展。

论坛现场

北京教育学院校长研修学院院长胡淑云教授、江苏教育行政干部培训中心合作交流部主任回俊松博士、广东第二师范学院培训与社会服务处胡志武副处长等领导出席了论坛启动仪式。本次论坛启动仪式由广东省中小学校长培训中心办公室副主任谈心博士主持。作为全国教育系统精品培训项目京苏粤中青年高级研修班的姊妹项目，本论坛为三地中小学名校长工作室主持人搭台，支持他们拓宽学术视野，用自己的研究与实践相互沟通，展开深度分享与探讨，优势互补，协作共赢。

本次论坛专家云集，为京苏粤名校长工作室主持人团队搭建了一个获得办学经验分享、办学思想交流和先进文化浸润的绿色生态平台。上午，中国教育学会副会长、北京十一学校联盟总校校长、海淀教育战略性人才培养基地主持人李希贵为本次论坛带来了《撬动关键驱动点，提高管理杠杆率》的主题报告。李希贵校长从撬动油门、调配资源、正确归因、寻找要素、构建模型等方面出发，结合生动案例向与会的校长们阐释了这些年积累的教育管理经验。下午，论坛围绕“架起校长专业发展的桥梁”“校长专业发展：学习与行动”等主题分四个平行论坛同时进行。

据悉，广东省教育厅于2010年正式启动33个“广东省首批中小学校长工作室”，2014年成立了50个“广东省第二批中小学校长工作室”，2018年成立了80个“广东省中小学名校长工作室”。首批和第二批省中小学校长工作室基于“突出主体性，促进自主发展；突出合作性，促进共同发展；突出研究性，实现成果引领”的工作室理念，形成以工作室主持人为主体的运作机制和以能力为核心的培养机制，为全省乃至全国的校长培训提供宝贵经验。在新一轮的“广东省中小学名校长工作室”项目，将积极探索“催生问题，确立课题；权威指导，创新行动；传播思想，领航实践”的工作室创新策略，逐步实现粤派名校长成长、南粤名校创新发展以及广东基础教育区域教育均衡发展等多方面发展的良好局面。

江苏省教育厅启动了2019年江苏省名师工作室建设，其中评选了11个省中小学名校长工作室。江苏在名校长工作室建设方面，按照“基于诊断、满足需求、引领发展”的总体要求，突出“四个精准”：“精准把握名校长发展需求”、“精准为名校长提供专业支持”、“精准考核名校长发展状态”、“为名校长工作室建设提供精准保障”，采取“培养基地—地方政府—名校长学校”三方协同的形式，为名校长向教育家型校长发展提供专业支持。

自2007年以来，北京市启动首期、第二期、第三期中小学名校长工作室项目和北京市名校长领航工程。北京市中小学名校长工作室项目确立了“让名校长自主成长，让名校长在教育家影响下成长，让名校长在重要问题的研究中成长”的总体思路；实现了北京市名校长工作室成为以校长为主体，由校长和学者共同领衔的名校长培养平台。首期和第二期中小学名校长工作室探索了“双导师”制和“三导师”制。

北京市名校长领航工程中的的首个名校长工作室，即李希贵名校长工作室，以“校长胜任力”模型为基本课程架构，以价值观、管理能力和综合素养为重点，课程主题全方位涵盖学校管理，有着跨界、跨行的视野拓展、纵向比照和全球定位，致力于构建适切的校长培育课程体系。主张工作室从传统意义上的“师徒制”迭代为“成长合伙人制”；在学习方式上，工作室从“讲授式教学”迭代为“生产者学习”；在导师团队上，工作室成立阵容强大的导师团；同时采取课程主理人机制，开发、创造每一领域的课程内容，主理人从国内知名学者专家和经验丰富的优秀校长中产生。