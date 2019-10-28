南方网 要闻 学习进行时 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

“支教生活让我看到世界更多美好”

2019-10-28 08:42 来源：南方日报 韩安东 杨建雄
字号减小 字号增大

　　10月份的秋日长空下，茂名化州市章道村村口种植的大片水稻早已生长及腰。不远处陈晓婷正带着章道村小学的学生们，一边齐声哼唱优美的歌曲，一边排成整齐的队列蹚过水稻田前往学校。在他们的行进过程中，秋风吹拂村路旁竹林的婆娑声与悦耳的歌声交相呼应，仿佛在奏响一首乡村协奏曲。

　　两年前，陈晓婷作为化州市“三支一扶”的志愿者，来到了化州市那务镇的一个偏远乡村小学支教。当时作为全校唯一的英语老师，她不仅将大学里所学的最新知识带进农村课堂，还活用多媒体技术，让传授知识的过程更加生动有趣。

　　2016年毕业于华南师范大学，陈晓婷除了是一名年轻的基层支教老师，同时还有另一个身份——单眼失明者。9岁时患上了视网膜母细胞瘤的她，右眼在幼童时期就已经完全摘除。为了美观，陈晓婷从小就用长长的刘海遮住右眼窝。虽然失去了一个眼球，但却没有阻挡陈晓婷立志成为一名人民教师的梦想。

　　“两年的支教生活中，让我感受到农村孩子们的纯真朴素的笑容就像是阳光，照亮了每一寸土地，让我即使失去了一只眼睛，也能看到世间所有的美好。”陈晓婷说。

　　走上支教的道路

　　孩子的未来是她眼中的光

　　在陈晓婷看来，章道小学就是自己教师梦想“开始的地方”。

　　“我的爷爷奶奶有14个孙辈，我们小时候都是在一起读书，我是成绩最好的，所以总担任教导别人的角色。”陈晓婷告诉记者，在辅导兄弟姐妹功课的同时，也在斗转星移间发现了自己的梦想，一个“我想当老师”的想法深深烙印在了陈晓婷心中。

　　与其他同学不同，大学毕业后陈晓婷并没有选择在珠三角地区就业，而是报名了家乡的“三支一扶”项目，成为了化州市那务镇章道小学的支教老师。“我来自农村，很清楚农村的教育情况。如今从大学毕业之后，我希望能够将我所掌握的知识分享给农村的孩子们，为家乡农村教育贡献自己的一份力量。”陈晓婷说。

　　“在我印象里，陈老师就是一个拼命三娘。”章道小学校长周志强告诉记者，当时陈晓婷作为全校唯一的英语老师，每天的工作量都很大，常常是白天在讲台忘我地讲课，晚上则挑灯夜战批改与备课。“全校宿舍的灯，总是她的那盏最晚熄灭。”周志强说。

　　现在已经是化州市第四中学学生的朱宁慧，两年前在章道小学与陈晓婷相熟。在她回忆中，陈晓婷的课堂“永远充满着乐趣”。“陈老师经常会把游戏与学习相结合。通过这些游戏，我们与陈老师一起唱英语歌，一起拍打节奏读单词，感觉学英语很有乐趣。”

　　作为一名历史专业毕业的学生，在支教的日子里，陈晓婷“临危受命”担任了章道小学的英语与数学老师。两年的时间里，她通过钻研教学方法，以线上线下多管齐下地方式，将学校英语水平提升至了全镇前八。

　　“章道小学是我的骄傲，这两年支教时光，也是我的骄傲。”这是陈晓婷离开章道小学当天在自己日记中所写下的话。对于这句话，陈晓婷向记者解释道，“章道小学中很多学生会把我当成自己的榜样，但他们不知道的是，他们的光明的未来，已经成为了我眼前那份温暖且耀人的光。”

　　对于美丽的认识

　　陪伴学生成长就是最美的瞬间

　　“不是漆黑一片，也不是空洞，我的感觉是从来没有过右眼一样。”“体育会不好，不过可能这并不是失明的错。”“3D电影可以看，不会有任何不适。”采访间隙，陈晓婷向记者分享了自己在知乎上所回答的答案。

　　“很多人面对身体上的缺陷，可能会比较自卑，会觉得自己很差劲，但并不是的，有身体缺陷也依然可以很美。”陈晓婷对记者说，在她看来，从9岁摘除右眼到现在，真正的美丽永远都是“由内而外”的。

　　在国家的规定中，单眼失明人员并不属于残疾人范畴。然而，他们在生活中常常存在不便，社交时也经常会受到不少异样的眼光。“我认为单眼失明者就像边缘人，不受残疾人保护政策，但现实生活中也会遭到异样的目光。”陈晓婷说，“虽然我们被命运分配在边缘，仍然可以勇敢走进人群，融入社会，不要太在乎别人的评价，美不美丽，是由自己决定。”

　　两年支教生活中，在身为单眼失明者的陈晓婷看来，是收获美好的两年。她对记者说，在全校师生清理运动场修剪出来的干杂草时，当她看到学生们抱着高过头顶的杂草开心地奔跑，就算汗流浃背，杂草弄脏衣服与脸颊也不停歇，这些最纯真最美好的人儿有着她该学习的真善美。“美丽的事物会传染，我觉得只要我们主动去热爱生活，追求美好，我们也能越来越美。”

　　今年，因为在“三扶一支”项目的突出表现，陈晓婷成功被提名评选广东省最美支教老师。“人生总会遇到更大的舞台。虽然现在我只有一只眼睛，视力范围远不及常人，但我希望能够通过这一只眼睛，看到更宽广的世界以及更美好的明天。我也会踏踏实实做好一名老师，陪伴孩子们去追求他们的美好。”陈晓婷说。

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

2019年 第20、21期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 广告服务- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235