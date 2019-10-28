“支教生活让我看到世界更多美好”

两年的支教生活中，让我感受到农村孩子们的纯真朴素的笑容就像是阳光，照亮了每一寸土地，让我即使失去了一只眼睛，也能看到世间所有的美好。

10月份的秋日长空下，茂名化州市章道村村口种植的大片水稻早已生长及腰。不远处陈晓婷正带着章道村小学的学生们，一边齐声哼唱优美的歌曲，一边排成整齐的队列蹚过水稻田前往学校。在他们的行进过程中，秋风吹拂村路旁竹林的婆娑声与悦耳的歌声交相呼应，仿佛在奏响一首乡村协奏曲。

两年前，陈晓婷作为化州市“三支一扶”的志愿者，来到了化州市那务镇的一个偏远乡村小学支教。当时作为全校唯一的英语老师，她不仅将大学里所学的最新知识带进农村课堂，还活用多媒体技术，让传授知识的过程更加生动有趣。

2016年毕业于华南师范大学，陈晓婷除了是一名年轻的基层支教老师，同时还有另一个身份——单眼失明者。9岁时患上了视网膜母细胞瘤的她，右眼在幼童时期就已经完全摘除。为了美观，陈晓婷从小就用长长的刘海遮住右眼窝。虽然失去了一个眼球，但却没有阻挡陈晓婷立志成为一名人民教师的梦想。

“两年的支教生活中，让我感受到农村孩子们的纯真朴素的笑容就像是阳光，照亮了每一寸土地，让我即使失去了一只眼睛，也能看到世间所有的美好。”陈晓婷说。

走上支教的道路

孩子的未来是她眼中的光

在陈晓婷看来，章道小学就是自己教师梦想“开始的地方”。

“我的爷爷奶奶有14个孙辈，我们小时候都是在一起读书，我是成绩最好的，所以总担任教导别人的角色。”陈晓婷告诉记者，在辅导兄弟姐妹功课的同时，也在斗转星移间发现了自己的梦想，一个“我想当老师”的想法深深烙印在了陈晓婷心中。

与其他同学不同，大学毕业后陈晓婷并没有选择在珠三角地区就业，而是报名了家乡的“三支一扶”项目，成为了化州市那务镇章道小学的支教老师。“我来自农村，很清楚农村的教育情况。如今从大学毕业之后，我希望能够将我所掌握的知识分享给农村的孩子们，为家乡农村教育贡献自己的一份力量。”陈晓婷说。

“在我印象里，陈老师就是一个拼命三娘。”章道小学校长周志强告诉记者，当时陈晓婷作为全校唯一的英语老师，每天的工作量都很大，常常是白天在讲台忘我地讲课，晚上则挑灯夜战批改与备课。“全校宿舍的灯，总是她的那盏最晚熄灭。”周志强说。

现在已经是化州市第四中学学生的朱宁慧，两年前在章道小学与陈晓婷相熟。在她回忆中，陈晓婷的课堂“永远充满着乐趣”。“陈老师经常会把游戏与学习相结合。通过这些游戏，我们与陈老师一起唱英语歌，一起拍打节奏读单词，感觉学英语很有乐趣。”

作为一名历史专业毕业的学生，在支教的日子里，陈晓婷“临危受命”担任了章道小学的英语与数学老师。两年的时间里，她通过钻研教学方法，以线上线下多管齐下地方式，将学校英语水平提升至了全镇前八。

“章道小学是我的骄傲，这两年支教时光，也是我的骄傲。”这是陈晓婷离开章道小学当天在自己日记中所写下的话。对于这句话，陈晓婷向记者解释道，“章道小学中很多学生会把我当成自己的榜样，但他们不知道的是，他们的光明的未来，已经成为了我眼前那份温暖且耀人的光。”

对于美丽的认识

陪伴学生成长就是最美的瞬间

“不是漆黑一片，也不是空洞，我的感觉是从来没有过右眼一样。”“体育会不好，不过可能这并不是失明的错。”“3D电影可以看，不会有任何不适。”采访间隙，陈晓婷向记者分享了自己在知乎上所回答的答案。

“很多人面对身体上的缺陷，可能会比较自卑，会觉得自己很差劲，但并不是的，有身体缺陷也依然可以很美。”陈晓婷对记者说，在她看来，从9岁摘除右眼到现在，真正的美丽永远都是“由内而外”的。

在国家的规定中，单眼失明人员并不属于残疾人范畴。然而，他们在生活中常常存在不便，社交时也经常会受到不少异样的眼光。“我认为单眼失明者就像边缘人，不受残疾人保护政策，但现实生活中也会遭到异样的目光。”陈晓婷说，“虽然我们被命运分配在边缘，仍然可以勇敢走进人群，融入社会，不要太在乎别人的评价，美不美丽，是由自己决定。”

两年支教生活中，在身为单眼失明者的陈晓婷看来，是收获美好的两年。她对记者说，在全校师生清理运动场修剪出来的干杂草时，当她看到学生们抱着高过头顶的杂草开心地奔跑，就算汗流浃背，杂草弄脏衣服与脸颊也不停歇，这些最纯真最美好的人儿有着她该学习的真善美。“美丽的事物会传染，我觉得只要我们主动去热爱生活，追求美好，我们也能越来越美。”

今年，因为在“三扶一支”项目的突出表现，陈晓婷成功被提名评选广东省最美支教老师。“人生总会遇到更大的舞台。虽然现在我只有一只眼睛，视力范围远不及常人，但我希望能够通过这一只眼睛，看到更宽广的世界以及更美好的明天。我也会踏踏实实做好一名老师，陪伴孩子们去追求他们的美好。”陈晓婷说。